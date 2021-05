EL-Vorschau: Villarreal will zweites englisches Finale verhindern

Wie vor jedem Europacup-Spieltag wollen wir auch heute eine kompakte Vorschau auf die bevorstehenden Spiele liefern. Villarreal kann heute ein englisches Finale verhindern, sodass...

Wie vor jedem Europacup-Spieltag wollen wir auch heute eine kompakte Vorschau auf die bevorstehenden Spiele liefern. Villarreal kann heute ein englisches Finale verhindern, sodass zumindest im Endspiel der Europa League nicht wie in der Champions League zwei Premier-League-Vereine stehen.

AS Roma – Manchester United

Donnerstag, 06.05.2021, 21:00 Uhr

Der Serie-A-Klub erwischte im Hinspiel gegen Manchester United einen guten Start und führte auswärts zur Pause mit 2:1. Nach der zweiten Halbzeit können die Italiener allerdings so gut wie alle Hoffnungen auf den Finaleinzug begragen, denn United erzielte in den zweiten 45 Minuten fünf Treffer und gewann mit 6:2. Dass die AS Roma im Rückspiel eine Glanzleistung abliefert ist eher unwahrscheinlich, da aus den letzten sechs Partien vier Niederlagen und zwei Unentschieden herausschauten. Die Römer verloren zuletzt neben dem EL-Hinspiel auch die Serie-A-Partienm gegen Cagliari und Sampdoria und reagierte dementsprechend. Paulo Fonseca wurde gefeuert und Jose Mourinho, der erst vor zwei Wochen die Spurs verlassen musste, übernimmt den Trainerposten. Der Portugiese wird einige verletzte Spieler in seinem Kader vorfinden. Pau Lopez, Jordan Veretout und Leonardo Spinazzola verletzten sich im Hinspiel gegen United, wobei Veretout noch am ehesten Chancen hat rechtzeitig wieder fit zu werden. Ansonsten fehlen noch Pedro, Nicolò Zaniolo, Stephan El Shaarawy und Riccardo Calafiori.

Manchester United steht bereits mit eineinhalb Beinen im Finale und kann ausgeruht zum Spiel gegen die Roma anreisen, da das Meisterschaftsspiel gegen Liverpool aufgrund von Fan-Protesten abgesagt werden musste. Die Anhänger wandten sich mit einem offenen Brief an die Sponsoren des Vereins – das Halbfinalspiel wird aufgrund der jüngsten Ereignisse zur Nebensache. Solskjaer hat mit Martial, Phil Jones und Daniel James drei verletzte Spieler im Kader und könnte es sich aufgrund des Ergebnisses im Hinspiel sogar leisten, dem einen oder anderen Spieler eine weitere Pause zu gönnen. Der Coach wird allerdings sicherlich aufpassen, dass er keine Rumpftruppe ins Spiel schickt, die Gefahr laufen könnte, dass der angeschlagene Gegner doch noch den Hauch einer Chance hat.

Arsenal FC – Villarreal CF

Donnerstag, 06.05.2021, 21:00 Uhr

Villarreal hat nach dem jüngsten 2:1-Sieg im Hinspiel gute Chancen ins Finale der Europa League einzuziehen. Dies liegt nicht in erster Linie an dem knappen Vorsprung, sondern an der Form der Gunners, die insbesondere in Heimspielen zuletzt hinter den Erwartungen blieben und in den letzten fünf Pflichtspielen zuhause drei Niederlagen und zwei Unentschieden fabrizierten. Die Gunners liegen nur am neunten Tabellenplatz und der Gewinn der Europa League wäre die einzige Chance sich für die Champions League zu qualifizieren. Dies wird jedoch alles andere als einfach sein, denn Villarreal zeigte sich in der aktuellen Europa-League-Saison von seiner besten Seite und gewann 12 seiner 13 Partien, darunter auch zwei Mal gegen RB Salzburg. Die Spanier gaben nur ein Unentschieden in der Gruppenphase ab und gewannen alle K.o.-Spiele.

Bei Arsenal fehlt neben dem verletzten David Luiz auch der gesperrte Dani Ceballos, zudem sind Tierney und Lacazette fraglich. Auf der Gegenseite gibt es mit Iborra und Capoue auch einen verletzten und einen gesperrten Akteur. Ex-Gunner Francis Coquelin könnte statt Capoue im Mittelfeld starten.

