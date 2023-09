LASK-Gegner: Liverpool drehte Partie, Saint-Gilloise verliert trotz 3.30 xG

Der LASK hat in seiner Europa-League-Gruppe zwei schwierige Gegner und einen Gegner für die „magischen Nächte“ erwischt. Wir haben uns vor dem morgigen ersten...

Der LASK hat in seiner Europa-League-Gruppe zwei schwierige Gegner und einen Gegner für die „magischen Nächte“ erwischt. Wir haben uns vor dem morgigen ersten Spieltag angesehen, wie sich die Gegner des LASK in ihren Ligen geschlagen haben.

Wolverhampton Wanderers – Liverpool FC 1:3 (1:0) – xG 0.71 : 2.44

Bereits zu Beginn der Partie ließ sich Liverpool zum Leidwesen von Startrainer Jürgen Klopp, der den 20-jährigen Jarell Quansah erstmals in der Innenverteidigung beginnen ließ, relativ einfach auskontern. Nach sieben Minuten sorgte der Ex-Salzburger Hee-chan Hwang für die Führung der Wolves.

Nach der Pause riefen die „Reds“, die nun bereits vier Spiele in Serie gewinnen konnten, ihr großes Potential ab. Die Mannschaft konnte sich immer wieder aus extrem engen Situationen befreien, spielten technisch sehr sauber und präzise und initiierten so richtig starke Angriffe und Spielzüge. Nach einem „Schusspass“ von Salah war es Cody Gakpo, der nach 55 Minuten auf 1:1 stellte. Salah war es auch, der Andy Robertsons 2:1 nach 85 Minuten vorbereitete, nachdem der schottische Außenverteidiger einen wahren Energieanfall hatte. In der Nachspielzeit machte Harvey Elliott nach einem Liverpool-Konter alles klar.

Die Highlights zur Partie könnt ihr auf YouTube unter diesem Link ansehen!

Olympique Marseille – FC Toulouse 0:0 – xG 1.87 : 0.93

Der französische Cupsieger Toulouse kommt noch nicht so richtig in Tritt, gewann in der Ligue 1 nur in der ersten Runde bei Nantes und konnte danach vier Spiele in Serie nicht gewinnen. Die Gegner hatten es allerdings in sich: In der zweiten Runde holte man beispielsweise ein 1:1 gegen Serienmeister PSG. Und auch beim 0:0 in Marseille spielte die Mannschaft des jungen spanischen Coachs Carles Martínez eine solide Partie.

Obwohl der beste Torschütze des Teams, der marokkanisch-stämmige Niederländer Zakaria Aboukhlal erst nach einer Stunde von der Bank kam, konnte das Team im 4-4-2 auswärts bei „l’OM“ immer wieder Nadelstiche setzen. Toulouse-Keeper Guillaume Restes erwischte zudem einen tollen Tag, wenngleich er in der zweiten Halbzeit bei zwei Aluminiumtreffern ebenfalls Glück hatte. In der Nachspielzeit hatte Toulouse sogar die Chance auf einen Lucky Punch, aber der eingewechselte Mamady Bangré konnte einen eigentlich idealen Stanglpass von Thijs Dallinga nicht stoppen…

Union Saint-Gilloise – KRC Genk 0:2 (0:1) – xG 3.30 : 1.91

Eine mehr als vermeidbare Niederlage musste die Union Saint-Gilloise gegen den Titelanwärter aus Genk hinnehmen. Zuerst ließ man sich durch einen langen Ball am Flügel recht einfach aus der Ordnung bringen und kassierte nach einem Stanglpass das 0:1 durch Andi Zeqiri. Danach nahm die Mannschaft des deutschen Trainers Alexander Blessin aber klar das Heft in die Hand und war über die gesamte Spielzeit das bessere Team. Das Team erarbeitete sich Chance um Chance, aber der Ball wollte einfach nicht ins Tor – auch nicht in der 84. Minute als die Stange für Genk rettete.

Nach dem Motto „Tore, die man nicht macht, bekommt man“, konterte Genk in der Nachspielzeit noch den zweiten Treffer rein. Zudem musste Saint-Gilloise-Sechser Sadiki nach 79 Minuten verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Der LASK-Gegner ist in der belgischen Jupiler Pro League mit zehn Punkten aus sechs Spielen immer noch gut dabei und liegt nur vier Punkte hinter Tabellenführer Gent, allerdings handelte es sich hier bei 3.30 xG um eine Partie, die man niemals hätte verlieren dürfen…