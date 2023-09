Am heutigen Mittwoch greift Red Bull Salzburg in die Gruppenphase der UEFA Champions League ein. Wir sehen uns die Ausgangslage für den österreichischen Meister...

Am heutigen Mittwoch greift Red Bull Salzburg in die Gruppenphase der UEFA Champions League ein. Wir sehen uns die Ausgangslage für den österreichischen Meister und zwei weitere spannende Spiele an und liefern euch eine Vorschau auf den heutigen Abend in der Königsklasse.

SL Benfica – Red Bull Salzburg

Gruppe D – Mittwoch, 20.9.2023, 21:00 Uhr, Estádio da Luz

Die junge Salzburger Mannschaft startet mit einem Auswärtsspiel beim Champions-League-Evergreen Benfica in die Gruppenphase. Damit wartet bereits zu Beginn eines der schwierigsten Spiele auf die Bullen. Benfica gewann in der portugiesischen Primeira Liga zuletzt vier Spiele in Folge und ist nicht nur deswegen gegen Salzburg klar zu favorisieren. In der vergangenen Champions-League-Saison scheiterten die Portugiesen erst im Viertelfinale an Inter Mailand, mit denen es auch heuer zu zwei Aufeinandertreffen kommen wird.

Der ehemalige Salzburg-Trainer und heutige Benfica-Trainer Roger Schmidt kann gegen seinen Ex-Klub praktisch aus dem Vollen schöpfen. Mit David Jurasek fehlt nur ein Spieler, der auch fit wohl nicht zum Stamm gezählt hätte. Salzburg hingegen muss weiterhin einige Ausfälle verkraften, wenngleich anzunehmen ist, dass das Stamm-Innenverteidigerduo Solet-Pavlovic gegen Benfica wieder in die Mannschaft rutschen wird. Mit Ratkov und Fernando fehlen allerdings weiterhin zwei offensive Optionen und mit Capaldo ein Balancegeber fürs Mittelfeld. Zudem fallen zahlreiche junge Spieler aus, die zumindest wichtige Kadermitglieder wären.

Die Mannschaft von Gerhard Struber hat sicher das Potential, Nadelstiche gegen den portugiesischen Meister zu setzen. Insgesamt ist aber zu erwarten, dass die Mozartstädter in Lissabon eher mit Verteidigungsarbeit beschäftigt sein werden.

Real Sociedad – Inter Mailand

Gruppe D – Mittwoch, 20.9.2023, 21:00 Uhr, Reale Arena

Im zweiten Spiel der Gruppe D kommt es zu einem Duell, das auf der internationalen Fußballbühne sehr selten ist. Erst ein einziges Mal trafen diese beiden Teams aufeinander – im Jahr 1979, damals in der ersten Runde des UEFA-Cups. Wenn man sich allerdings die letzten Auftritte der beiden Mannschaften ansieht, so darf man sich hier auf eine ausgesprochen spannende, hochklassige Partie freuen.

Inter Mailand reist nach dem 5:1-Derbysieg über den AC Milan mit breiter Brust ins Baskenland. Die Nerazzurri glänzten als Mannschaft, präsentierten sich ausgesprochen effizient und zeigten auch, dass sie einige starke Spieler von der Bank bringen können – so etwa ÖFB-Star Marko Arnautovic. Aber auch Real Sociedad ist gut in Schuss und braucht sich trotz der 1:2-Niederlage im Bernabeu vergangene Woche nicht verstecken. Bei den Gastgebern stach zuletzt vor allem der Japaner Takefusa Kubo heraus. Inter ist in diesem Spiel leichter Favorit, aber auch vor Real Sociedad gewarnt.

Real Madrid – Union Berlin

Gruppe C – Mittwoch, 20.9.2023, 18:45 Uhr, Bernabeu

Der deutsche Überraschungsteilnehmer Union Berlin gibt bereits um 18:45 sein Champions-League-Debüt und darf dies gleich in einem der großen Fußballtempeln Europas machen. Im Bernabeu sind die „Eisernen“ gegen Real Madrid natürlich krasser Außenseiter, erhalten aber definitiv eine Partie „zum Genießen“. Speziell für die Fans des Bundesligisten wird diese Partie natürlich ein absolutes Highlight werden. Mit Christopher Trimmel wird wohl auch ein Ex-Rapidler in Madrid auflaufen dürfen.

Auf Seiten der Berliner werden mit Schäfer, Khedira, Dehl und Knoche wohl drei Akteure fehlen, die um ihr „Spiel des Lebens“ umfallen. Bei Real Madrid wiederum sind mit Ferland Mendy, Thibaut Courtois, Vinicius Junior und Eder Militao vier Spieler mit Stammplatzpotential nicht dabei – zudem fehlt das türkische Supertalent Arda Güler, der gerade erst von den „Königlichen“ verpflichtet wurde. Real hat in der laufenden Saison trotz der Ausfälle noch eine weiße Weste und gewann alle bisherigen fünf Liga-Spiele. Besonders hervorgetan hat sich dabei mit Jude Bellingham ein Spieler, der Union Berlin bereits aus seiner Zeit bei Borussia Dortmund kennt.

