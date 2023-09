Sturm-Gegner: Sporting souverän, Atalanta unterliegt Rapid-Bezwinger

Der SK Sturm Graz eröffnet die Gruppenphase der UEFA Europa League mit dem Heimspiel gegen das portugiesische Spitzenteam Sporting CP, hierzulande häufig auch Sporting...

Der SK Sturm Graz eröffnet die Gruppenphase der UEFA Europa League mit dem Heimspiel gegen das portugiesische Spitzenteam Sporting CP, hierzulande häufig auch Sporting Lissabon genannt. Wir machen für euch den Gegnercheck, wie Sporting, aber auch die anderen beiden Sturm-Gegner am vergangenen Wochenende abschnitten.

Sporting CP – Moreirense FC 3:0 (0:0) – xG 2.61 : 0.54

Die Mannschaft von Ruben Amorim, die wie gewohnt im 3-4-3 auflief, ließ sich gegen den klaren Außenseiter Moreirense am vergangenen Sonntag Zeit, sorgte aber zu Beginn der zweiten Halbzeit für klare Verhältnisse. Mit dem Dänen Morten Hjulmand war es ein Ex-Admiraner, der Sporting mit seinem 1:0 nach 54 Minuten auf die Siegerstraße führte. Nur sieben Minuten danach traf der schwedische Teamstürmer Viktor Gyökeres per Kopf zum 2:0.

In der Nachspielzeit der Partie sorgte der Innenverteidiger Ousmane Diomande nach einer Ecke auch noch für das 3:0, was angesichts der xG-Statistiken auch das gerechte Ergebnis war. Insgesamt schoss Sporting 20-mal aufs Tor von Moreirense, das sich bei seinem Keeper Kewin bedanken konnte, nicht noch deutlicher unter die Räder gekommen zu sein. Sporting ist damit nach fünf Spieltagen weiterhin ungeschlagen (nur am 4. Spieltag gab es ein 1:1 bei Braga), liegt nur aufgrund der schlechteren Tordifferenz auf Rang 2 hinter Überraschungsleader Boavista Porto.

Rakow Czestochowa – LKS Lodz 1:0 (1:0) – xG 0.50 : 1.20

Der vermeintlich schwächste Gruppengegner der Grazer, der polnische Meister Rakow, mühte sich in der Liga über den LKS Lodz. Die Polen hatten heuer bereits ein dichtes Programm, spielten seit der ersten Quali-Runde zur Champions League und zünden daher aktuell keine großen Feuerwerke. 15 Spiele in knapp zehn Wochen hinterließen ihre Spuren, allerdings verlor Rakow bisher auch erst zwei – unter anderem das Hinspiel im CL-Playoff gegen den FC Kopenhagen.

Gegen Lodz traf der griechische Sechser Giannis Papanikolaou bereits nach acht Minuten. Danach war die Partie eher ein Krampf und Rakow kam am Ende sogar nur auf 0.50 xG, was gegen den Aufsteiger und aktuellen Tabellenvorletzten natürlich ein ernüchternder Wert ist. Allerdings wurden einige potentielle Stammspieler, wie etwa Sonny Kittel, John Yeboah oder Lukasz Zwolinski geschont. Lodz war dem Ausgleich aber deutlich näher, als Rakow der Vorentscheidung. Der Keeper des polnischen Meisters, der Serbe Vladan Kovacevic, der einer der Stars des Teams ist, hielt sein Team aber brillant im Spiel.

AC Fiorentina – Atalanta Bergamo 3:2 (2:1) – xG 1.30 : 0.55

Atalanta kommt zum Saisonauftakt in der Serie A noch nicht richtig in Schuss. Auswärts bei Rapid-Bezwinger Fiorentina gab es am vergangenen Wochenende eine 2:3-Niederlage, womit Atalanta derzeit nur auf dem zehnten Platz liegt. Zwei Siege gegen Sassuolo und Monza stehen nun zwei Niederlagen gegen Aufsteiger Frosinone und die Fiorentina gegenüber.

Dabei gingen die Bergamaschi durch Teun Koopmeiners in Führung, aber der Fiorentina gelang noch vor der Pause durch Bonaventura und Innenverteidiger Martínez Quarta ein Doppelschlag. Kurz nach der Pause glich Ademola Lookman mit seinem ersten Saisontreffer aus, aber das letzte Wort hatte die Viola, die nach 76 Minuten durch Kouamé das 3:2 erzielte. Es war eine ausgesprochen fehlerbehaftete Partie, in der sich die Atalanta vor allem defensiv immer wieder einige Aussetzer leistete und teils lethargisch wirkte. Trainer Gian Piero Gasperini hat jedenfalls einiges aufzuarbeiten und darf im morgigen Spiel gegen Rakow auf eine klare Reaktion seiner Mannschaft hoffen.