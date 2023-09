Bestätigt: Keine Schambeinentzündung bei Guido Burgstaller

Guido Burgstaller fehlt dem SK Rapid wie ein Bissen Brot. Seit der Routinier und Torschützenkönig der Vorsaison verletzungsbedingt fehlt, hat Rapid noch kein Spiel...

Guido Burgstaller fehlt dem SK Rapid wie ein Bissen Brot. Seit der Routinier und Torschützenkönig der Vorsaison verletzungsbedingt fehlt, hat Rapid noch kein Spiel gewonnen. Aber was ist beim 34-jährigen Kärntner eigentlich das Problem?

Rapid gab nach dem 1:1 gegen die WSG Tirol am 27. August bekannt, dass Burgstaller aufgrund von muskulären Problemen ausfällt – eine Dauer des Ausfalls wurde nicht angegeben. Zum Ende der Transferzeit entschied sich Rapid bewusst dagegen, einen Ersatzmann für den Top-Torjäger zu holen. Was wiederum den Fans einen Funken Hoffnung gab, zumal dadurch zu erwarten war, dass der Ausfall nicht allzu lange dauern würde.

Dann kam plötzlich das gefürchtete Wort „Schambeinentzündung“ auf. Der ehemalige Krone-Journalist und heutige Blogger Peter Linden sprach dies sogar bei der Pressekonferenz vor dem Wolfsberg-Spiel an. Dementi gab es keines – in den Köpfen der Fans war bereits verankert, dass bei Burgstaller tatsächlich das Schambein entzündet ist, was auch eine monatelange Pause nicht unwahrscheinlich machen würde.

Sucht man allerdings nach „Burgstaller Schambein“ auf Google News, so gibt es nur einen Treffer – nämlich auf ebenjenem Blog von Peter Linden, der dieses Gerücht offensichtlich in die Welt setzte. Die Krone berichtete schließlich, dass Burgstaller doch an keiner Schambeinentzündung laboriert, ohne zu spezifizieren, was der Rapid-Kapitän genau hat. Das wiederum ließ dann der KURIER folgen: Die Verletzung befindet sich zwar am Schambein, ist aber keine Einzündung, sondern ein Problem am Muskelansatz.

Der Rapid-Podcaster Heinz Deutsch (1899fm) fragte schließlich auf Twitter (X) nach, sprach direkt den SK Rapid an.

laut krone hat burgstaller KEINE schambeinentzündung. kann man das eventuell einmal aufklären? @skrapid — 1899fm – Heinz‘ Rapid Podcast (@1899fmHeinz) September 19, 2023

Rapid antwortete darauf: „Haben wir jemals was von einer Schambeinentzündung berichtet Rhetorische Frage, denn stets angegeben „muskuläre Probleme““ – daraufhin reagierten die Fans mit Unverständnis, wieso die Fehlinformation der letzten Tage, die so manchen Fan ziemlich verzweifelt zurückließen, nicht aufgeklärt wurde.

In eine andere Kerbe schlug ein anderer Benutzer aus dem Austrian Soccer Board, der das fehlende Dementi so sieht: „Ich habe vollstes Verständnis, wenn man sich ständig wegen dem Eigenleben der asozialen Medien erklären muss und dann einmal genervt ist. Menschlicher geht es nicht. Eine Maschine würde es wohl neutraler beantworten, aber das brauch ich nicht unbedingt.“

„Bestätigt“ hat es schließlich Marc Janko – ebenfalls auf Twitter. Dieser antwortete im selben Thread mit: „Hat auch keine! Hab grad mit ihm gesprochen.“

Somit das Fazit: Burgstaller hat muskuläre Probleme im Bereich des Schambeins, aber keine Schambeinentzündung. Auch wenn er noch die eine oder andere Woche fehlen dürfte, sind das allgemein gute Nachrichten für Rapid-Fans…