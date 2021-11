Rapid-Fans: „Nur Querfeld war ein Lichtblick“

Der SK Rapid verlor das EL-Gruppenspiel gegen Dinamo Zagreb mit 1:3, sodass sich die Chancen in Europa zu überwintern deutlich verschlechterten. Die Grün-Weißen mussten...

Der SK Rapid verlor das EL-Gruppenspiel gegen Dinamo Zagreb mit 1:3, sodass sich die Chancen in Europa zu überwintern deutlich verschlechterten. Die Grün-Weißen mussten zahlreiche Spieler verletzungsbedingt vorgeben und so kamen einige Kicker zum Einsatz, die sonst nur bei den Amateuren zu sehen sind. Wir wollen uns ansehen was die Fans zum Spiel ihrer Mannschaft sagen.

AntiPessimist: „Waren keine leichten Voraussetzungen mit den Ausfällen. Dennoch war das wieder extrem enttäuschend. Defensiv haben die Kroaten viele Löcher gehabt, die wir durch unser nicht existentes Passspiel in der Offensive halt nie und nimmer in Torchancen ummünzen können. Man kann jetzt natürlich sagen, die Ausfälle sind schuld. Denjenigen möchte die aufopfernde Leistung von Sturm heute ans Herz legen – mit einer mindestens ebenso ersatzgeschwächten Rumpftruppe und gegen einen deutlich stärkeren Gegner. Ich sag mal salopp gegen Sociedad hätten wir heute ein Valencia 2.0 erlebt. Ich bleibe weiterhin dabei: Kader hohes Potenzial, Trainerteam limitiert.“

pironi: „Es war nicht mehr zu erwarten. Querfeld ein Lichtblick.“

mrneub: „Verdiente Niederlage. Erneut sollten sich ein paar Spieler hinterfragen, Knasi zum Beispiel. Und das trotz des Tors.“

b0nex: „Bitterer Abend. Genk verliert nicht, wir schon – worst case. Maximal noch Platz 3 möglich. Wieder ideenlos und nur auf Zufall aufgebaut, ohne flüssige Kombinationen bzw. Spielwitz.“

Wuifal: „Wir haben einen Spielplan. Einen. Und wechseln diesen kollektiv in der 70. Minute aus.“

Boidi: „Die Niederlage war nach den ganzen Ausfällen zu erwarten, das ist international leider zu befürchten. Das Wie war allerdings irgendwas. Arase hebt sich nochmal negativ ab. Auch Knasi bis auf das Tor einfach nicht vorhanden. Da fehlt noch immer so viel im Spielaufbau bzw. zum Erkennen von einstudierten Spielzügen. Und genau das wäre eigentlich die Aufgabe von Didi gewesen vor dieser Saison. Den nächsten Schritt in der Entwicklung der Mannschaft zu gehen und genau daran ist er gescheitert. Die Wechsel heute auch irgendwas. Grüll und Kara spielen immer durch obwohl sie beide schon platt wirken und genau heute in einer Schnittpartie wechselt er nach 70 Minuten beide aus. Positiv Querfeld mit einer ganz starken Talentprobe und Aiwu zeigt einmal mehr, dass er ordentlich Talent hat“

SandkastenRambo: „Schade durch den schnellen Ausgleich und der Verletzungspause absolut den Faden verloren. Nachlegen dann mit dem letzten Aufgebot kaum möglich. Wenn Kara den Ausgleich macht kanns nochmal spannend werden.“

hooluna: „Gerechtes, aufgrund der vielen Ausfälle erwartbares Ergebnis. Querfeld Rapids bester Spieler heute.“

LaDainian: „Querfeld ein Lichtblick. Alles andere ist mir heute egal – mit dieser Rumpftruppe und dem offenbar immer noch problematischen Zeitplan, welcher ein ordentliches trainieren nicht möglich macht, war einfach nicht mehr drinnen.“

P200E: „Die deutliche Schwäche auf der rechten Seite in der ersten Halbzeit in Person von Laufmaschine Arase hat uns letztlich das Genick gebrochen. Beim ersten Tor kann er das Tempo des Gegners mit Ball nicht richtig halten, zieht nach dem Pass auf den Spieler der angespielt wird (der zwei Gegner vor sich hat) um den Passgeber seelenruhig weiterlaufen zu lassen und so erst die beiden Kroaten so richtig zum Doppelpass einzuladen. Beim zweiten Tor reagiert er langsam, steht (wie so oft in seiner Karriere) falsch und ermöglicht so den Lochpass. Dass in der Mitte leider der eben erst für sein Debut überraschend eingewechselte Jungspund Querfeld das Abseits aufhebt ist ärgerlich, möchte ich aber dem jungen Mann der sich HZ 2 von Minute zu Minute steigerte und dann wirklich gut spielte nicht zum Vorwurf machen.“

