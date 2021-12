Rapid-Fans: „So ein Sieg kann ein Wendepunkt sein“

Der SK Rapid gewann das Europacup-Auswärtsspiel gegen KRC Genk mit 1:0 und überholte mit dem Sieg am letzten Spieltag die Belgier. Das bedeutet, dass...

Der SK Rapid gewann das Europacup-Auswärtsspiel gegen KRC Genk mit 1:0 und überholte mit dem Sieg am letzten Spieltag die Belgier. Das bedeutet, dass die Mannschaft von Neo-Coach Ferdinand Feldhofer auch im kommenden Jahr international vertreten ist, da man in dem Europa Conference League-Playoff weiterspielen darf. Was sagen die Fans zu diesem schönen Erfolg? Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Silva: „Das waren ein paar schöne Jahre in der Pension, die mich diese zweite Hälfte gekostet hat.“

flanders: „Sehr spannend wars. Endlich wieder ein Erfolgserlebnis. Tolle Leistung der Mannschaft inklusive des Trainerteams.“

AntiPessimist: „Es war wieder mal eine echte Europacup-Nacht in Grün-Weiß. Halbzeit 1 bekommt ein Sonderlob, das war schnelles, direktes Passspiel, teilweise one touch, sowie wirklich gutes koordiniertes Anlaufen mit schönen Pressingfallen. Halbzeit 2 war dann kämpferisch extrem aufopfernd und defensiv sehr solide. Leider haben wir unser Passspiel und damit auch die Entlastungsangriffe überhaupt nicht mehr zustande bekommen. Daran müssen wir arbeiten. Lag meiner Meinung nach auch an der fehlenden Luft. Für mich waren wir ab Minute 60 platt. Vier Spieler möchte ich positiv hervorheben: Bertl, Aiwu, Moormann und Stojko. Die letzten drei haben eine Wahnsinnspartie gespielt. Insbesondere Moormann gegen Onuachu hat eine echte Talentprobe geliefert.“

Birdy90: „Top-Leistung heute, vor allem in Halbzeit 1 – das war vielleicht die beste Halbzeit der Saison; das war wirklich sensationell und über das ganze Spiel alles gegeben. Bravo!“

StepDoWn: „Die erste halbe Stunde war der beste Fußball, den wir seit Jahren (!) gezeigt haben. Das war richtig, richtig schön anzuschauen. Die Verletzung von Kara haben wir aber weder im Pressing noch im Offensivspiel mit Ball verkraftet – da ist der Faden gerissen, danach war es ziemlich rumpelig. Wie wir plötzlich mit flachen, scharfen Pässen durch die Mitte herausspielen konnten, war schon bemerkenswert. In meinen Augen ausschließlich eine Kopfsache und somit letztlich auch eine gelungene Feuerprobe für Ferdinand Feldhofer. Die Schlussphase hätte ich mit ein bisserl weniger Herzstillstands-Momenten auch genommen, aber egal. Überwintern in der Conference League“

dingo: „Meine Herrschaften, mein Blutdruckmessgerät wird heute ganz weit weggeräumt. Das war wieder meine EC-Rapid, wie ich sie liebe.“

CECKO: „Never ever hätte ich damit gerechnet. Umso schöner ist‘s! Erste Halbzeit überraschend guter Fußball, zweite Halbzeit war‘s ein aufopferungsvoller Kampf! Merci für diesen Sieg!“

Rabbitmountain: „Yes! Ein Arbeitssieg der gesamten Mannschaft. Das muss man erst einmal über die Zeit retten. Aber ja, die zweite Halbzeit war spielerische deutlich schwächer als die erste. Während Genk ein 19-jähriges Supertalent und einen 20-30 Millionen Euro teuren Stürmer reinwechseln können, müssen bei uns eben Strunz, Dijakovic, Kitagawa oder Grahovac ran. Die erste Halbzeit hat dafür gezeigt, wie leiwand wir Fußball spielen können und wohin hoffentlich die Reise gehen wird: Pressing, voller Einsatz und mutiges Auftreten. In der zweiten Halbzeit hat uns Genk mit der Aggresivität überrascht und wir haben uns da ordentlich verunsichern lassen. Da haben wir es leider nicht geschafft Ruhe reinzubringen und geordnete Angriffe zu spielen – ich denke, das ist ein Lernprozess und werden wir in Zukunft hoffentlich besser lösen.“

Starostyak: „Aiwu und Moormann waren beide richtig, richtig gut heute. Keine Ahnung, wie man es geschafft hat, Aiwu zu uns zu holen. Bisher spielt der mehr oder minder makellos.“

chris843: „Obergeil. Moormann gefällt. Das war phasenweise wirklich stark. Der setzt seinen Körper gut ein und spielt extrem schnell und vertikal raus. Der hat enormes Potential.“

RapidWien07: „Gestern hatte man seit langen wieder einmal das Spielglück, welches man in solchen Spielen braucht!“

LaDainian: „0:1 zuhause verloren, 1:0 auswärts gewonnen – PlayOff verdient erreicht, bitte – danke! Die zweite Halbzeit war ein Mix aus leidenschaftlichem Kampf und ordentlichen Krampf und wir mussten zittern bis zum Schluss. Die erste Halbzeit dafür, war teilweise richtig fein.“

Bojack: „So etwas kann ein Wendepunkt einer Saison sein. Wenn ich mir vorstelle, dass die vielleicht mit dem Kopfball in der Nachspielzeit ausgleichen, hätte das auch mental sehr problematisch sein können.“

Homegrower: „Europacup-Schlacht, wie man sie schon länger nicht mehr sehen durfte (zu oft wär eh nicht gesund), ich hoffe das gibt den benötigten Auftrieb um sich zu stabilisieren. Wenn man sich überlegt wie überrascht man wegen dem Aiwu-Transfer war und von wegen eher unnötig, was der teilweise runter spielt ist unglaublich. Moormann auch so ordentlich, hat in den paar Matches schon dazu gelernt. Stojko in solchen Schlachten unheimlich wichtig, auch einer der den Jungen zeigt wie es geht.“

