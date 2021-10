Rapid-Fans: „Verdienter Sieg gegen einen starken Gegner“

Der SK Rapid holte gestern die ersten Punkte in der Europa-League-Gruppenphase. Die Mannschaft von Trainer Didi Kühbauer gewann gegen Dinamo Zagreb mit 2:1 und...

Der SK Rapid holte gestern die ersten Punkte in der Europa-League-Gruppenphase. Die Mannschaft von Trainer Didi Kühbauer gewann gegen Dinamo Zagreb mit 2:1 und zeigte dabei eine starke Leistungsverbesserung. Wir wollen uns ansehen was die Fans zu der Partie sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

valery: „Verdienter Sieg, Grüll überragend, starke Leistung der ganzen Mannschaft.“

Green_White Anfield Devil: „Also das war eine Rapid, wie sie einem nur Spaß machen kann! Es wurde um jeden Ball und Meter gekämpft, auch für den Neben-, Vorder- und Hintermann! Selbst wenn wir noch den Ausgleich bekommen hätten, wäre ich mit unserer Leistung zufrieden gewesen. Der Sieg geht vollkommen in Ordnung und tut verdammt gut!“

Lichtgestalt: „Sehr intensives Match, die Unsrigen einsatzfreudig, spielfreudig und verdienter Sieger. Wichtige drei Punkte. Bitte mehr davon!“

Fox Mulder: „Bravo Jungs, schöner Erfolg. Lasset es den Beginn einer Siegesserie sein!“

AbZock3r: „Muss zugeben, habe ich nicht erwartet. Tolle EC-Schlacht, wo mich vor allem unsere Defensivleistung hervorheben möchte.“

Zuckerhut: „Bravo Rapid. Starke Leistung, besonders erste Halbzeit. Bis auf das Gegentor nicht wirklich was Gefährliches zugelassen.“

Ipoua #24: „Das war ein sehr geiles Match heute, da gibt es nichts zu meckern – der Gegner war immerhin nicht irgendeiner und in unserer sportlichen Situation so ein Spiel hinzulegen ist mehr als respektabel. Die Schlussphase war grindig und mühsam anzusehen, aber am Ende bleibt ein toller EC-Abend“

fuck forever: „Ein Gefühl, das ich lange nicht mehr gespürt habe. Was für ein Europacup-Fight. Man stelle sich vor das Stadion wäre voll gewesen.“

Fox Mulder: „Verdienter Sieg gegen einen starken Gegner. Das muss neuen Mut und Selbstvertrauen geben. Vor allem Grüll und Hofmann muss man heute positiv hervorheben.“

CECKO: „Verdienter Sieg! Offensiv war das heute, meiner Meinung, eine der besten Leistungen in dieser Saison. Nix mit planlos oder unkonzentriert. Ich hoffe, dass gibt jetzt einen positiven Schub für die Meisterschaft.“

P200E: „Ob dieses Spiel Trendwende oder die sprichwörtliche einzelne Schwalbe ist, die keinen Sommer macht, werden uns die nächsten Wochen zeigen. Gratulation an die Mannschaft zum Sieg.“

buffalo66: „Der Unterschied zur Meisterschaft ist, dass in Europa alle mit offenem Visier spielen. Niemand stellt sich da kompakt hinten rein. So viel Platz wie heute bekommen wir in der Buli nie. Wenn wir vorne Räume haben, dann sind unsere Spieler ideal, wenn wir keine Räume haben, dann fehlt halt oft die Spielidee und der Spielwitz. Heute waren wir bärenstark, allen voran Grüll, Hofmann, Arase und Ljubicic, der sehr viele Balleroberungen hatte. Bravo Burschen, bravo Didi!“

tirnweth: „Geiler EC-Abend, mit wenig Erwartungen ins Stadion gefahren und jetzt keine Stimme mehr. Der Kampfwille der Mannschaft hat geholfen das auch auf den Rängen den Umständen entsprechen gute Stimmung aufkam. Und dann noch der schnelle Schlusspfiff, Herz was willst du mehr. Für mich sehr auffällig (im positiven Sinn) heute Arase.“

Top_ League: „Guter Auftritt, auch wenn es viel besser gehen könnte. Aber trotzdem war von Anfang an zu sehen und spüren, dass die Mannschaft heute unbedingt will. Trotz der Kritik an Kühbauer von mir der letzten Wochen, muss man sagen, dass es für ihn spricht, auch wenn die Mannschaft gewinnt und bis zum Schluss alles gibt, muss man auch da den Trainer loben, weil man perfekt eingestellt war. Dass Dinamo die besseren Einzelspieler hatte, war nicht zu übersehen.“

