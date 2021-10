Sturm-Fans: „International bezahlen wir noch Lehrgeld“

Der SK Sturm verlor das Europa-League-Spiel gegen Real Sociedad knapp mit 0:1 und muss weiter auf den ersten Punktegewinn in der Gruppenphase warten. Wir...

Der SK Sturm verlor das Europa-League-Spiel gegen Real Sociedad knapp mit 0:1 und muss weiter auf den ersten Punktegewinn in der Gruppenphase warten. Wir wollen uns ansehen was die Fans zu dieser Niederlage sagen, die ausgerechnet aufgrund eines groben Patzers des sonst verlässlichen Torhüters Siebenhandl zustande kam. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

GrazTiefschwarz: „Auf Pech alleine kann man diese Niederlage sicherlich nicht reduzieren. Die Basken hatten schon davor einige Chancen und Glück, Stange oder Siebenhandl verhinderten einen früheren Rückstand. Wir haben brav gekämpft, mitunter toll verteidigt, aber auch nie wirkliche Torgefahr ausgelöst. Es fehlt nicht mehr viel, aber diese Passgenauigkeit und (Ball)-Geschwindigkeit im Angriff macht den Unterschied zu den Granden in unserer Gruppe. Wir dürfen nie vergessen, wir stehen erst am Anfang, wir müssen uns in fast allen Teilen des Spieles noch wesentlich entwickeln und verbessern …… diesem Team ist dies auf alle Fälle zuzutrauen, sowas braucht Zeit, siehe erfolgreiche Osim-Zeit!“

flachzange1987: „Niederlage geht wohl in Ordnung, irgendwann haben wir auch international das Glück. War ein super Spiel von uns.“

Alex011: „Siebenhandls Fehler war ein Stich ins Herz, die Spanier hatten nach der Pause aus den Standards – unsere generelle Defensivschwäche – einige Chancen. Schade, der Punkt war zum Greifen nahe. Im ersten Jahr zahlt man Lehrgeld, siehe Sturm 1998, siehe Salzburg 2020…nächstes Jahr wäre es gut wieder dabei zu sein und die Stammkräfte halten.“

steinzeit: „Leider ist es halt so, dass wir international unsere PS im Spiel nach vorne nicht auf den Boden bringen. Da fehlt es uns sicherlich noch an 2-3 „Besonderen“.“

wayfarer1501: „Im Endeffekt fehlen uns ein oder zwei Spieler, dann würden wir diese Spiele auch gewinnen. Habe es schon gegen Ried gesagt, aber Hierländer ist körperlich nicht in der Lage in solchen Partien mitzuhalten. Ich spreche hier von der Physis, Schnelligkeit und Masse. Er schaffte es manchmal nicht den Gegner zu foulen obwohl er wollte. Wenn man auf seiner oder Kuens Position sich noch verstärken könnten, vor allem den Speed erhöhen könnte, dann würde wir unser Niveau nochmals anheben. Zum Spiel: Tolle Leistung. Wir haben selbst mit neun Mann noch so druckvoll gespielt, dass alle zehn Spanier im eigenen Strafraum verteidigt haben und froh waren, dass sie das Spiel irgendwie gewonnen hatten. Man kann echt stolz sein. Aber nach dem CL Gegner ist auch gleichzeitig vor dem CL Gegner.“

Durchschnittskicker: „Heuer bezahlen wir jede Menge Lehrgeld, was jedoch sehr erfreulich ist, dass wir uns Spiel für Spiel steigern. Nächstes Jahr werden wir von Anfang an anders auftreten und es werden Siege folgen. Ist halt wie alles im Leben ein Lernprozess.“

Suni: „Ich habe ein super Spiel gesehen und mich freuten die Siebenhandl-Chants von der Kurve und von der Längsseite als er auch noch zum Interview musste. Er ist ein Bomben-Keeper und mit Esser der Beste in den letzten 30 Jahren. Was der alles zaht. Gut dieses Mal hat er Pech gehabt. Der Punkt wäre für die Optik schön gewesen, aber hätte uns nicht weiterbracht. Vorne hatten wir nix Zwingendes.“

Douglas: „International, ist es halt, für einen Stürmer auch viel schwerer Tore zu schießen, da fehlt dann unseren Stürmern doch noch einiges, das Schöne daran ist, dass alle (auch die Stürmer) von solchen Spielen lernen können.“

