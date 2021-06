Fans: „Als klar bessere Mannschaft ins EM-Achtelfinale“

Die österreichische Nationalmannschaft schrieb gestern Geschichte und qualifizierte sich erstmals für ein EM-Achtelfinale. Speziell in der ersten Halbzeit zeigte die Foda-Elf gegen die Ukraine...

Die österreichische Nationalmannschaft schrieb gestern Geschichte und qualifizierte sich erstmals für ein EM-Achtelfinale. Speziell in der ersten Halbzeit zeigte die Foda-Elf gegen die Ukraine eine ihrer besten Leistungen seit langer Zeit und gewann verdient mit 1:0. Was sagen die Fans zur gestrigen Leistung der Mannschaft? Wir haben die Meinungen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum für euch zusammengefasst.

derHirschi: „Erste Halbzeit war vermutlich das Beste was man seit langem von einer ÖFB-Elf gesehen hat. Grillitsch mit einer Wahnsinnspartie, Schlager ebenfalls. Hinteregger hat trocken und routiniert die Abwehr geführt. Es gäbe noch so viel Positives. Nur mehr Hittn müss ma machen, Marko! Aber durch die Bank endlich mal eine Leistung, die unserem Potential gerecht wird.“

Hugo_Maradona: „Ein K.o.-Spiel bei einem Großereignis. Davon träume ich seit 1990. Unfassbar!“

maxglan: „Eines muss man auch noch festhalten: Wir haben dieses Spiel in total untypisch österreichischer Manier bestritten: Zielgerichtet und hochkonzentriert. Fast noch mehr freut mich, dass wir als klar bessere Mannschaft gewonnen haben.“

schooontn: „Was mir wirklich sehr imponiert hat ist, dass es heute wirklich ganz, ganz wenige „Österreich“-Momente gab, sprich Momente, in denen wir uns so strunzdeppert anstellen und quasi selbst ein Tor schießen oder auflegen. Spontan fällt mir nur der Eckball in der Nachspielzeit der 1. Halbzeit ein, das wäre normal ein aufgelegtes Gegentor für uns gewesen, ansonsten war da wirklich gar nix. Defensiv so souverän habe ich uns schon lange nicht mehr gesehen. Zwischen der 60. und 75. hat es mir zwar nicht gefallen, was bei eigenem Ballbesitz fabriziert wurde, aber die Konkurrenz war ja komplett unfähig hier etwas damit anzufangen. Vielleicht kann man in Zukunft dann auch solche Vergleiche wie „Ukraine war gegen Holland viel stärker als wir, die überrennen uns fix, haben wir gar keine Chance“ sparen. Bin gespannt, was man sich jetzt gegen Italien einfallen lassen wird. Wenn alle fit sind würde ich wohl noch mal dieselbe Elf rausschicken, mal sehen was passiert, was jetzt noch kommt ist ohnehin ein Bonus, wäre auch nicht dramatisch, wenn die Reise am Samstag zu Ende ist.“

Fox Mulder: „Sowas von verdient! Bravo Jungs, gute, reife und vor allem souveräne Leistung.“



Christian2016: „Wahnsinn! WAHNSINN! Ich hätte mir ja vor dem Spiel ein Unentschieden ausgesucht, aber so wie das Spiel von Anfang an gelaufen ist, bin ich beim Tor und beim Schlusspfiff schier durchgedreht vor Euphorie. Das erste K.o-Spiel seit 1954, das erste Mal zwei Siege bei einem Turnier seit 1982, das erste Mal unter den besten 16 Europas. Unfassbar. Mir fehlen da einmal glatt die Worte.“

Powerstation: „Nicht nur, dass wir gewonnen haben – wir haben sogar verdient gewonnen, die erste Hälfte war extrem gut.“

Pezi: „Gesamt eine tolle Leistung von allen Spielern. Verdienter Sieg, da über weite Strecken die bessere Mannschaft. Das Spiel könnte man aber gerne vorzeitig entscheiden und nicht bis zur letzten Sekunde offen gestalten.“

Tintifaxerl: „Super Kampfgeist und Einstellung heute von uns! Einen Aufstieg habe ich mir vor dem Turnier ehrlich gesagt nicht erträumt. Jetzt Italien im Wembley kannst als Belohnung ansehen.“

Pirius: „Das ist ein sehr schöner Erfolg. Gegen Italien braucht es jedoch schon ein größeres Wunder um das Achtelfinale zu überstehen.“

schooontn: „Ich muss wirklich Aleksandar Dragovic sehr loben, der spielt meiner Meinung nach bisher eine Top-EM, gefällt mir auch besser als Hinteregger. Rehabilitation für 2016 mehr als geglückt.“

miffy23: „Starkes Spiel, einzig die Chancenauswertung müssen wir besser machen. Die Ukrainer etwas schwach, teils auch unserem Spiel geschuldet in der 1. Halbzeit. Aber wir auch endlich stark, und über weite Strecken konzentriert. Und so klappt das dann eben. Bravo!“

lovehateheRo: „Man merkt, wenn man die richtigen Spieler anhand ihrer Stärken aufstellt, und die Mannschaft auch anpressen lässt, dann schaut das schon nicht schlecht aus.“

andy69aut: „Mehr Punkte schon jetzt als bei der EM16, EM08, und WM98 zusammen.“

Traunseelaskler: „Alle Spieler sensationell heute, kann man niemand einen Vorwurf machen. Aber Grillitsch mit seiner Ruhe am Ball Extraklasse, wenn ich jemanden herauspicken müsste!“

Zwara: „Komplett ungefährdeter Sieg.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen nach dem 1:0-Sieg gegen die Ukraine.

