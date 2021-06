Fans: „Die Situation vor dem Ukraine-Spiel ist sehr kurios“

Das österreichische Nationalteam trifft heute auf die Ukraine und die beiden Mannschaften befinden sich in einer kuriosen Ausgangssituation, da ein Unentschieden wohl beiden Teams...

Das österreichische Nationalteam trifft heute auf die Ukraine und die beiden Mannschaften befinden sich in einer kuriosen Ausgangssituation, da ein Unentschieden wohl beiden Teams für den Aufstieg reichen würde. Ein dritter Gruppenplatz wäre für die Foda-Elf nicht einmal unbedingt schlecht, da man so nicht gegen Italien antreten muss, jene Mannschaft, die bei dieser Europameisterschaft bisher am souveränsten agierte. Wir wollen uns ansehen was sich die Fans von dieser Partie erwarten. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Christian2016: „Dieses Spiel wird dank Aufstiegsmodus sehr kurios zum Anschauen. Es ist glaube ich das erste Mal in der Geschichte, dass es für Österreich wahrscheinlich besser ist, Unentschieden zu spielen als zu gewinnen. Denn wir wollen ja hoffentlich nicht nur irgendwie ins Achtelfinale kommen, um dort eine gemütliche Ehrenrunde vor dem bereits fix eingeplanten Ausscheiden gegen Italien zu drehen, sondern dort auch was reißen, und man muss schon zwei Schritte voraus denken. Wär’s nicht schöner, optimistisch in ein K.O.-Spiel gegen z.B. Schweden gehen zu dürfen, anstatt auf ein Wunder hoffen zu müssen?“

Heikki: „Die Ukraine hat die kuriose Situation, dass sie quasi schon als Gegner vom (vermutlich) Vorrundenbesten aller Gruppen – Italien – feststeht. Österreich wird keine große Lust haben, zu gewinnen, um den Ukrainern Italien wegnehmen. Zusätzlich ist die Ukraine bei einer Niederlage wohl fix draußen, glaube nicht, dass drei Punkte reichen fürs Achtelfinale. Da die Ukrainer somit tabellentechnisch nix zu gewinnen aber alles zu verlieren haben, wird es ihnen egal sein, ob sie das Spiel gewinnen oder remisieren. Und eine Führung verschafft ihnen ein gutes Polster für den Aufstieg. Rechne daher eher nicht mit einem Ballrumgeschiebe der Blaugelben, sondern mit einer kontrollierten Offensive und einigen Torchancen, die sie sich erarbeiten werden.“

MC MarkusW: „Mein Tipp für dieses Spiel ist, unabhängig von der Ausgangssituation, ein Unentschieden. Die Ukrainer sind zwar gerade in der Offensive stark, haben aber dennoch nicht die Klasse der Niederländer. Auch werden wir wieder mehr Chancen vorfinden. Mit Arnautovic werden wir auch wieder unberechenbarer. Und auch Sabitzer, Lainer etc. werden am Montag wieder mehr gelungene Offensivaktionen haben.“

little beckham: „Niederlande-Spiel analysieren, die richtigen Schlüsse daraus ziehen und dann abhaken. Offensiv muss man sich einfach mehr zutrauen – ich würde gerne wieder mit Tempo vorgetragene Angriffe, Doppelpässe, Hinterlaufen sehen. Leute wie Baumgartner oder Arnautovic sollen bitte ruhig hin und wieder das Eins-gegen-Eins suchen.“

SVR-SCR: „Die Buchmacher rechnen auch schon mit einem X, die Quoten darauf sind seit gestern von 3,3 auf 2,0 gefallen. Mit vier Punkten sind beide Teams zu 99 % weiter und ob du jetzt 2.oder 3. wirst, ist eh egal. Wenn sich die Favoriten in den anderen Gruppen durchsetzen spielt man als 2. gegen Italien und als 3. gegen Frankreich oder Spanien.“

laskler1: „Ein zweites Gijón täte sich der ÖFB niemals trauen. Ich würde es aber geil finden.“

fußball123oö123: „Auch wenn Platz 3 die Chancen auf ein Viertelfinale theoretisch erhöht, will ich eine Mannschaft sehen, die sich den Achtelfinaleinzug auch verdient. Dann werden wir halt von den Italienern am Arsch versohlt, aber ich glaube ein zweiter Sieg bei einer EM-Endrunde gegen einen guten Gegner wie die Ukraine wäre auch herzeigbar. Außerdem ist es nicht gesagt, dass wir gegen eine andere Mannschaft, wenn wir Dritter werden, automatisch das Achtelfinale überstehen. Wir brauchen selbst für das benötigte Unentschieden eine sehr gute Leistung.“

HannesRapid: „Ein X wird es, da es für beide Teams mit vier Punkten sicher reicht. Es sei denn Ukraine will nicht unbedingt gegen Italien spielen.“

miffy23: „Für mich am dringendsten ist einfach die Frage, wie man offensiv irgendwas reißen will. Kurzfristig werden jetzt keine neuen Ansätze erarbeitet werden im Training, dafür ist die Zeit längst verstrichen. Es bleibt also dabei, die Achse Alaba-Sabitzer-Arnautovic/Kalajdcic so gut wie möglich in Szene zu setzen. Mit der Solospitze und an der 30-40 Meter Marke den Ball hin- und her bugsieren, das wird auch gegen die starke Ukraine viel zu wenig sein.“

Eldoret: „Ich sehe die Ukrainer nicht so stark wie manche hier. Die zwei Treffer gegen die Niederlande fielen aus heiterem Himmel und waren purer Zufall. Und gegen Nordmazedonien hatten sie zweite Hälfte des öfteren große Probleme. Probleme die Österreich nicht hatte. Mit einer konzentrierten Leistung, vor allem in der Defensive, rechne ich mir gute Chancen aus.“

Karambesi: „Sehe beide Teams auf ähnlichem Level. Tagesverfassung mit Glück dürfte den Ausschlag geben.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Kommentare der Fans vor dem Spiel gegen die Ukraine.

Schlagt die Buchmacher mit unserem neuen Projekt overlyzer.com! Wir liefern Live-Trends für über 800 Ligen und Wettbewerbe, die den genauen Matchverlauf eines Spiels wiedergeben und euch insbesondere bei Live-Wetten einen entscheidenden Vorteil verschaffen können! Sämtliche Spiele der österreichischen Bundesliga sind bei uns natürlich auch im Programm!