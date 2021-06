Vorschau EURO 2020, Tag 15: Der erste Große muss heute gehen!

Am heutigen Sonntag ist bereits sicher, dass erstmalig im Laufe des Turniers ein richtig großer Name bzw. Mitfavorit auf den Titel die Heimreise antreten...

Am heutigen Sonntag ist bereits sicher, dass erstmalig im Laufe des Turniers ein richtig großer Name bzw. Mitfavorit auf den Titel die Heimreise antreten muss. Belgien und Portugal kreuzen in Sevilla die Klingen. Wir haben eine Vorschau auf die beiden Sonntagspartien für euch!

Niederlande – Tschechien

Sonntag, 18 Uhr, Puskas Arena, Budapest, Schiedsrichter: Sergei Karasev (RUS)

Für die Niederlande war die Gruppenphase ein relativ leichter Spaziergang, mit dem in dieser Form nicht unbedingt zu rechnen war. Vor der EM war bekanntlich die Kritik im Lande an Bondscoach De Boer relativ groß und vor allem die Systemumstellung weg vom heiligen 4-3-3 sorgte für Unmut. Doch die Niederländer zeigten ihre Stärke in der Gruppenphase und somit dürfte der Coach doch Recht behalten haben, nachdem man mit dem Punktemaximum sich für das Achtelfinale qualifizierte. Nun hat man einen recht machbaren Weg in Richtung Finale vor sich und könnte es für Oranje weit gehen, sofern man die Hausaufgaben mit Bravour erledigt. Die erste Etappe lautet dabei Tschechien, was sicherlich nicht einfach werden wird und wo man vor allem defensiv auf Torjäger Schick aufpassen muss.

Dass sich Tschechien relativ mühelos für das Achtelfinale qualifizieren würde, damit hätte vor dem Turnierstart in einer doch schwierigen Gruppe nicht jeder gerechnet. Man holte gegen die beiden direkten Konkurrenten Schottland und Kroatien vier Zähler, was nicht nur ein toller Start war, sondern auch den Grundstein für ein Weiterverbleib im Turnier legte. Zwar verlor man das abschließende Spiel gegen England mit 0:1 und verpasste damit den Gruppensieg, aber als Gruppendritter zog man dennoch ins Achtelfinale ein. Nun möchte man erneut für Überraschungen sorgen und es soll nicht bereits im Achtelfinale Schluss sein. Hierfür wird eine makellose Defensivleistung vonnöten sein und dass man eiskalt vor dem gegnerischen Tor agiert.

Belgien – Portugal

Sonntag, 21 Uhr, Estadio de La Cartuja, Sevilla, Schiedsrichter: Felix Brych (GER)

Der erste richtige Leckerbissen im Achtelfinale findet am Sonntagabend in Sevilla statt, wo zwei Turnierfavoriten aufeinandertreffen werden und einer davon die Segel streichen muss. Belgien hatte dabei die deutlich angenehmere Gruppenphase hinter sich und qualifizierte sich recht mühelos mit dem Punktemaximum für das Achtelfinale. Entscheidend dafür ist vor allem auch die Rückkehr von Schlüsselspielern wie De Bruyne und Witsel, die rechtzeitig vor der entscheidenden Phase zu mehr Einsatzzeiten kamen und der Mannschaft sichtlich einen zusätzlichen Schub gaben. Nun sind die Belgier optimal gerüstet für den Kracher gegen Portugal und die Martínez-Elf kann mit ihrer starken Offensive der wackelnden Defensive des Gegners sicherlich einige Schmerzen bereiten.

Schmerzen hatte Portugal bereits am letzten Spieltag, wo man an einem hochspannenden Spieltag lange Zeit um den Einzug in das Achtelfinale zitterte, sogar zeitweise draußen war. Letztlich sicherte man sich jedoch den benötigten Punktegewinn gegen Weltmeister Frankreich, der den Ausschlag für das Überstehen der Gruppenphase gab. Doch nicht nur das, man zeigte auch eine Reaktion nach dem schwachen Auftritt gegen Deutschland und bewies, dass man konkurrenzfähig ist. Entscheidend dafür war wieder einmal Kapitän und Superstar Cristiano Ronaldo, der seiner Mannschaft mit einem Doppelpack zur Seite stand und damit schon bei fünf Turniertreffern hält. Hier kommt es auch zum Duell der beiden Torjäger, denn Gegner Belgien hat mit Lukaku ebenfalls einen treffsicheren Angreifer, den die Portugiesen ausschalten müssen. Gelingt das und man präsentiert sich in der Defensive sattelfester als zuletzt, könnte man auch diesen harten Brocken aus dem Weg räumen.

