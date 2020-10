Lazio Rom rüstet mit zwei Neuen auf, Schmiedl unterschreibt in Dänemark

Die Sommertransferzeit 2020 ist in vollem Gange. Wir informieren euch regelmäßig über die wichtigsten nationalen und internationalen Transfers – stets kompakt und übersichtlich. Mohamed...

Mohamed Fares

LM, 24, ALG/FRA | SPAL Ferrara – > Lazio Rom

Lazio Rom verstärkt seine linke Außenbahn mit dem in Frankreich geborenen Algerier Mohamed Fares. Der 24-Jährige ist ein linker Flügelverteidiger moderner Prägung und kommt von Absteiger SPAL, der für den neunfachen algerischen Teamspieler acht Millionen Euro Ablöse lukriert. Bei Lazio unterzeichnete Fares nun einen Fünfjahresvertrag. In jungen Jahren kickte Fares für Hellas Verona und in den letzten beiden Saisonen wurde er zum Leistungsträger bei SPAL. Allerdings wurde der Linksfuß in der vergangenen Saison durch einen Kreuzbandriss übel zurückgeworfen, weshalb er in seinen zwei Jahren für SPAL nur 44 Pflichtspiele bestritt.

Andreas Pereira

OM, 24, BRA | Manchester United – > Lazio Rom

Der prominentere Neuzugang bei den Laziali ist der 24-jährige Brasilianer Andreas Pereira, der leihweise von Manchester United kommt. Der in Belgien geborene Spielmacher spielt bereits seit der U18 für die Red Devils und bestritt für die Kampfmannschaft bisher 75 Pflichtspiele, in denen er aber nur viermal traf und fünf Tore vorbereitete. Zwischenzeitlich wurde Pereira an die spanischen Klubs Granada und Valencia verliehen. Lazio sicherte sich neben der einjährige Leihe auch eine Kaufoption auf den 24-Jährigen.

Vladimir Coufal

RV, 28, CZE | Slavia Prag – > West Ham United

West Ham United kauft erneut bei Slavia Prag ein: Nachdem die Hammers bereits knapp 21 Millionen Euro für die Dienste von Mittelfeldspieler Tomas Soucek bezahlten, kommt nun auch der routinierte Rechtsverteidiger Vladimir Coufal um sechs Millionen Euro und erhält einen Dreijahresvertrag. Zudem gibt es eine beidseitige Vertragsoption auf zwei weitere Jahre. Slavia Prag holte Coufal vor zwei Jahren um 700.000 Euro aus Liberec. Der achtfache tschechische Teamspieler bestritt 88 Partien für Slavia und erzielte dabei sieben Tore und neun Assists.

Philipp Schmiedl

IV, 23, AUT | SC Rheindorf Altach – > SönderjyskE

Der Burgenländer Philipp Schmiedl verlässt Altach und wechselt in die dänische Superligaen. Bei Söderjysk Elitesport ist Schmiedl der fünfte Österreicher in der Vereinsgeschichte. Zuvor hatten bereits Matthias Maak, Rubin Okotie, Florian Hart und Hannes Eder für den dänischen Klub gespielt. Der Innenverteidiger bestritt zuletzt 24 Spiele für die Altacher, nachdem er zuvor Stammspieler beim FC Juniors OÖ war. Überraschenderweise unterzeichnete er bei SönderjyskE einen langfristigen Vertrag bis 2024.