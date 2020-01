Leipzig angelt sich Top-Talent – Hertha plant für nächste Saison

Die Wintertransferperiode 2020 ist im Gange und wir informieren euch im Zuge unserer Transferupdates wieder regelmäßig über die interessantesten Übertritte auf der nationalen und...

Dani Olmo

OM, 21, ESP | Dinamo Zagreb – > RB Leipzig

Es war nur eine Frage der Zeit bis der offensive Mittelfeldspieler Dani Olmo zum nächsten Karrieresprung ansetzt, denn der 21-jährige Spanier ist schon längerem der kroatischen Liga entwachsen. Dani Olmo steuerte in 124 Pflichtspieleinsätzen für Dinamo Zagreb 34 Tore und 28 Assists bei und stand bei mehreren Top-Klubs ganz oben auf dem Einkaufszettel. Aufgrund der starken Leistungen bei seinem Klub debütierte er bereits in der spanischen Nationalmannschaft, wo er vergangenen November beim 7:0-Sieg gegen Malta in der 66. Minute eingewechselt wurde und nur drei Minuten später einen Treffer erzielte. Der ehemalige La-Masia-Nachwuchsspieler wechselte bereits 2014 nach Zagreb, wo er sich hervorragend entwickelte und nach und nach mehr Einsätze bekam. Neben den Leipzigern hatten auch der AC Milan, Chelsea und Manchester United großes Interesse am brillanten Techniker, der jedoch Leipzig als ideale Station ansah, um den nächsten Schritt zu machen. Die Ablösesumme soll rund 20 Millionen Euro betragen, allerdings kann sich diese aufgrund von Bonuszahlungen noch deutlich erhöhen.

Jean-Kévin Augustin

ST, 22, FRAU | RB Leipzig – > Leeds United

Der französische Mittelstürmer Jean-Kévin Augustin steuerte in 42 Einsätzen für RB Leipzig insgesamt 12 Treffer bei und wurde zu Beginn dieser Saison an die AS Monaco verliehen, wo er aber nur zwei Mal in der Startaufstellung stand. Der Angreifer wurde acht weitere Male eingewechselt und erzielte seinen einzigen Treffer für die Monegassen im Cup-Spiel gegen Marseille. Natürlich war der 22-Jährige nicht glücklich mit der Reservistenrolle, sodass die Leipziger einen neuen Abnehmer suchten und schließlich auch fanden. Augustin unterschrieb einen Leihvertrag bei Leeds United und dieser könnte sich für den Bundesligisten so richtig auszahlen. Sollte Leeds nämlich in die Premier League aufsteigen, muss der Klub die Kaufoption über 21 Millionen Euro zahlen. Die Chancen dafür stehen recht gut, denn aktuell liegt die Mannschaft von Kult-Trainer Marcelo Bielsa mit nur einem Punkt Rückstand auf dem zweiten Tabellenplatz.

Lucas Tousart

DM, 22, FRAU | Olympique Lyon – > Hertha BSC Berlin

Dank der Millionen des Investors Lars Windhorst hat die Hertha BSC Berlin auf dem Transfermarkt wieder größeren Handlungsspielraum. Die Berliner verpflichteten den französischen defensiven Mittelfeldspieler Lucas Tousart, allerdings gestalteten sich die Verhandlungen mit Olypmpique Lyon nicht einfach, da der Ligue-1-Klub den Mittelfeldspieler nur ungern ziehen lassen wollte. Deshalb wurde vereinbart, dass Hertha den 22-Jährigen bis zur Saisonende an Lyon zurückleiht, womit er den Berlinern erst in der kommenden Spielzeit zur Verfügung stehen wird. Tousart ist ein vielseitig einsetzbarer Mittelfeldspieler, der über eine hervorragende Technik verfügt. In dieser Saison kam er in 18 Liga-Einsätzen auf zwei Treffer und zwei Assists. Trousart war auch in allen Nachwuchs-Nationalmannschaften der Franzosen ein Dauerbrenner und absolvierte für die U19-, U20- und U21-Nationalmannschaft insgesamt 50 Einsätze! In den Medien wird berichtet, dass die Berliner ein Angebot von rund 25 Millionen Euro für den Mittelfeldspieler abgaben.

Robert Bozenik

ST, 20, SLO | MSK Zilina -> Feyenoord

Einige Klubs hatten in der Winterpause großes Interesse am 20-jährigen Stürmer Robert Bozenik, der in der vergangenen Saison 15 Pflichtspieltore für MSK Zilina schoss und heuer in der Liga sieben Scorerpunkte beisteurte. Schließlich machte Feyenoord das Rennen um das Talent, womit sich die Niederländer unter anderem gegen den Hamburger SV und ZSKA Moskau durchsetzten. Der HSV bezeichnete den Angreifer als Wunschstürmer und gab ein Angebot von drei Millionen ab, das die Slowaken allerdings ablehnten. Feyenoord legte noch eine Million drauf und dem Wechsel stand nichts mehr im Wege.