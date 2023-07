Die Sommertransferzeit 2023 hat nun offiziell begonnen, aber es wurden bereits zahlreiche Übertritte offiziell bekanntgegeben. Wir fassen regelmäßig die interessantesten Transfers der nationalen und...

Die Sommertransferzeit 2023 hat nun offiziell begonnen, aber es wurden bereits zahlreiche Übertritte offiziell bekanntgegeben. Wir fassen regelmäßig die interessantesten Transfers der nationalen und internationalen Fußballbühne in kompakten Viererpaketen zusammen.

Iñigo Martínez

IV, 32, ESP | Athletic Bilbao – > FC Barcelona

Erstmals in seinem Fußballerleben verlässt der mittlerweile 32-jährige Iñigo Martínez das Baskenland. Nach 6 ½ Jahren bei Real Sociedad und 5 ½ Jahren in Bilbao wechselt der routinierte Innenverteidiger ablösefrei zum FC Barcelona und unterschreibt dort einen Zweijahresvertrag. Der 20-fache spanische Nationalspieler hat die Erfahrung aus 357 LaLiga-Partien in den Beinen und soll das Defensivzentrum der Katalanen in der Breite verstärken. Araújo, Kounde und Christensen sind die drei Standard-Innenverteidiger von Barcelona, aber im Zuge einer langen Saison ist damit zu rechnen, dass Trainer Xavi da und dort rotieren muss. Zudem wird Samuel Umtiti den Verein nach seiner Lecce-Leihe nun endgültig verlassen.

Jonas Hofmann

RA, 30, GER | Borussia Mönchengladbach – > Bayer 04 Leverkusen

Mit dem 30-jährigen Jonas Hofmann, der um zehn Millionen Euro aus Mönchengladbach kommt, landet Bayer 04 Leverkusen einen ausgesprochen cleveren Transfer. Der Rechtsaußen und 21-fache bzw. aktuelle DFB-Teamspieler ist ausgesprochen flexibel einsetzbar und erzielte in 214 Pflichtspielen für die „Fohlen“ 48 Tore und 51 Assists. Die Werkself sichert sich damit einen gestandenen Offensivprofi, der im Kader den abwandernden Karim Bellarabi ersetzen wird. Der Ur-Leverkusener war bereits in den letzten drei Saisonen eher Ersatzmann, als Stammspieler. Hofmann unterschrieb in Leverkusen nun bis Sommer 2027.

Granit Xhaka

ZM, 30, SUI | Arsenal FC – > Bayer 04 Leverkusen

Den Leverkusenern gelang aber noch ein weiterer Transfercoup: Nach sieben Jahren beim Arsenal FC kommt der Schweizer Teamkapitän und 115-fache Nationalspieler Granit Xhaka und unterschreibt ebenfalls bis 2027. Für den zentralen Mittelfeldspieler ist es bereits die zweite Saison in der deutschen Bundesliga: 2016 wechselte Xhaka um 45 Millionen Euro von Mönchengladbach zu Arsenal, nachdem er für die „Fohlen“ 108 Bundesligaspiele bestritt. Xhaka wurde zuletzt auch als möglicher Neuzugang bei seinem Ex-Klub Gladbach, sowie beim BVB gehandelt.

Masaya Okugawa

OM, 27, JPN | Arminia Bielefeld – > FC Augsburg

Nach dem Abstieg von Arminia Bielefeld aus der zweiten deutschen Bundesliga, wechselt der Ex-Salzburger Masaya Okugawa wieder in Deutschlands Oberhaus. Der FC Augsburg sicherte sich die Dienste des Japaners zum Nulltarif und stattete ihn mit einem Dreijahresvertrag aus. Okugawa zählte in Salzburg nur kurz zum Stamm, spielte aber 2021 und 2022 zwei Jahre lang für Arminia Bielefeld in der Bundesliga als Stammspieler, ehe der rasante Abstieg von der ersten in die dritte Leistungsklasse innerhalb von nur einem Jahr folgte. Mit 16 Toren und 13 Assists in 80 Spielen war der 27-Jährige aber noch einer der besseren Bielefeld der letzten 2 ½ Jahre. Augsburg hatte zuvor mit Mergim Berisha bereits einen weiteren Ex-Salzburger fix verpflichtet, der zuvor jedoch bereits für ein Jahr ausgeliehen war.