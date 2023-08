Lustenau findet Hugonet-Ersatz in Polen, Ajax holt Torjäger Akpom

Die Sommertransferzeit 2023 ist in vollem Gange und es wurden bereits zahlreiche Übertritte offiziell bekanntgegeben. Wir fassen regelmäßig die interessantesten Transfers der nationalen und...

Die Sommertransferzeit 2023 ist in vollem Gange und es wurden bereits zahlreiche Übertritte offiziell bekanntgegeben. Wir fassen regelmäßig die interessantesten Transfers der nationalen und internationalen Fußballbühne in kompakten Viererpaketen zusammen.

Boris Moltenis

IV, 24, FRA | Wisla Krakau – > SC Austria Lustenau

Austria Lustenau hat wohl einen Ersatz für den nach Magdeburg abgewanderten Jean Hugonet gefunden: Vom polnischen Wisla Krakau kommt der aus Martinique stammende Franzose Boris Moltenis, der nur eine kleine Ablösesumme von kolportierten 25.000 Euro kostete und im Ländle für zwei Jahre unterschrieb. Der 184cm große Innenverteidiger stammt aus dem Nachwuchs des FC Sochaux, spielte 2021/22 eine gute Saison in der dritten französischen Liga bei Boulogne und wechselte letztes Jahr nach Polen, wo er ebenfalls Stammspieler war. Bei Austria Lustenau, das seine Kaderplanung weiterhin nicht abgeschlossen hat, ist Moltenis der sechste Neuzugang für die neue Saison.

Jerdy Schouten

DM, 26, NED | FC Bologna – > PSV Eindhoven

Nur einen Tag nachdem sich die PSV Eindhoven in der CL-Quali gegen Sturm Graz durchsetzte, verpflichtete der Klub den umsichtigen Box-to-Box-Midfielder Jerdy Schouten von Bologna. Der 26-Jährige kostete die PSV zwölf Millionen Euro Ablöse und unterschrieb bis Sommer 2028. Zuletzt war auch Lazio Rom an einer Verpflichtung Schoutens interessiert. Der defensive Mittelfeldmann spielte in jüngeren Jahren in den Niederlanden erfolgreich für die kleinen Klubs Telstar und Excelsior Rotterdam, ehe er im Sommer 2019 um zwei Millionen Euro nach Bologna wechselte. Auch beim einstigen Arnautovic-Klub konnte sich Schouten sofort als Stammkraft etablieren und kam schlussendlich in vier Jahren auf 109 Einsätze.

Chuba Akpom

ST, 27, ENG | Middlesbrough FC – > Ajax Amsterdam

Ajax Amsterdam verstärkt seinen Angriff mit dem englischen Angreifer Chuba Akpom, der in der vergangenen Saison für den Zweitligisten Middlesbrough 28 Saisontore erzielte und damit Torschützenkönig in der Championship wurde. Der nigerianisch-stämmige Engländer kostete Ajax 12,3 Millionen Euro Ablöse und unterschrieb einen Fünfjahresvertrag. In jungen Jahren galt Akpom, damals noch im Nachwuchs von Arsenal, als eines der größten Talente des Landes. In der Premier League konnte er jedoch nie Fuß fassen und so wurde er von den „Gunners“ ganze sechsmal verliehen – unter anderem an Coventry, Brighton, Nottingham Forest und nach Belgien zu Sint-Truiden. Erst mit seinem Wechsel zu PAOK Saloniki im Sommer 2018 begann Akpom so richtig im Profigeschäft Fuß zu fassen. Die Saison 2022/23 bei Middlesbrough – wo er bereits zwei Jahre zuvor eine Saison verbrachte, war aber natürlich seine bisher stärkste. Der 186cm-Angreifer war zuletzt auch als möglicher Neuzugang beim RC Lens, Sheffield United, Luton Town und Werder Bremen im Gespräch.

Marcel Canadi

OM, 25, AUT | Brisbane Roar – > Hebar Pazardzhik

Nach nur acht Monaten in Australien kehrt Marcel Canadi nach Europa zurück und unterschreibt beim bulgarischen Klub Hebar Pazardzhik. Der Sohn von Trainer Damir Canadi bestritt für Brisbane Roar nur vier Pflichtspiele. Die meisten Einsätze im Laufe seiner Karriere verzeichnete der flexible Mittelfeldspieler für den SC Austria Lustenau, für den er in 54 Spielen neun Tore und fünf Assists beisteuerte. In der österreichischen Bundesliga kam er in 20 Partien – allesamt für die SV Ried – allerdings auf keinen einzigen Scorerpunkt.