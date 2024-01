Perisic kehrt nach Split zurück, Stürmer-Rochade bei Union Berlin

Die Winter-Transferzeit 2024 ist im Gange und wir liefern euch regelmäßig Updates für die interessantesten Transfers aus dem In- und Ausland – jeweils in...

Die Winter-Transferzeit 2024 ist im Gange und wir liefern euch regelmäßig Updates für die interessantesten Transfers aus dem In- und Ausland – jeweils in Form eines handlichen Viererpakets. Diese Übertritte wurden in den letzten Stunden und Tagen offiziell gemacht!

Jordan Henderson

ZM, 33, ENG | Al-Ettifaq – > Ajax Amsterdam

Nach nur einem halben Jahr in Saudi-Arabien kehrt Jordan Henderson zurück nach Europa. Der langjährige Liverpool-Spieler und -Kapitän unterschreibt bei Ajax Amsterdam einen Vertrag bis Sommer 2026. Der 81-fache englische Nationalspieler stand für seinen Wechsel nach Saudi-Arabien vor allem in der LGBTQ-Community hart in der Kritik, nachdem er sich zunächst in England für die Rechte der Community einsetzte, dann aber ins repressive Saudi-Arabien wechselte. Dort bestritt Henderson für Al-Ettifaq 19 Spiele und steuerte fünf Assists bei. Zuletzt war Englands Fußballer des Jahres 2020 auch als möglicher Neuzugang bei Juventus Turin im Gespräch, entschied sich nun aber für die Niederlande.

Sheraldo Becker

ST, 28, NED | Union Berlin – > Real Sociedad

Nach 4 ½ Jahren in Berlin zieht der surinamisch-stämmige Niederländer Sheraldo Becker weiter ins Baskenland. Real Sociedad bezahlte drei Millionen Euro Ablöse für den 28-jährigen Stürmer und banden ihn bis Sommer 2026. Für Union hatte Becker, der einst ablösefrei aus Den Haag kam in 140 Spielen 24 Tore und 26 Assists erzielt. Zuletzt gab es mehrere Transfergerüchte um den Angreifer, an dem auch Villarreal und Eintracht Frankfurt Interesse gehabt haben sollen. Nachdem Becker eine durchwachsene Saison spielte und in der Bundesliga kein einziges Saisontor aufwies, tütete Union nun einen recht günstigen Transfer kurz vor Beckers Vertragsende ein.

Chris Bedia

ST, 27, CIV | Servette FC – > Union Berlin

Den Ersatzmann für Becker fand Union Berlin bereits in der Schweiz: Chris Bedia wechselt um zwei Millionen Euro von Servette in die deutsche Hauptstadt. Der Ivorer spielte für Servette eine deutlich erfolgreichere Saison, als Becker in Berlin. In der Liga erzielte er zehn Saisontore, im Europacup traf er viermal und im Cup doppelt. Der 190cm große Linksfuß war zuletzt auch bei anderen Klubs wie Werder Bremen, Bologna und Wolverhampton ein Thema.

Ivan Perisic

LM, 34, CRO | Tottenham Hotspur – > Hajduk Split

Der kroatische Vizeweltmeister von 2018, Ivan Perisic, kehrt nach über 17 Jahren zu seinen Wurzeln zurück und wechselt zu Hajduk Split. Der Routinier kommt zuerst leihweise für ein halbes für Tottenham, wo sein Vertrag aber ohnehin im kommenden Sommer ausläuft und unterschreibt anschließend für eine weitere Saison. Der 34-Jährige erlitt im September einen Kreuzbandriss und wird demnach noch einige Monate fehlen, voraussichtlich aber noch im Frühjahr erstmalig das Trikot von Hajduk überstreifen. Perisic verließ seinen Heimatverein bereits im Sommer 2006, damals noch aus der U17 heraus, in Richtung Sochaux. Seine weitere Karriere führte ihn über Roeselare und Brügge nach Dortmund, dann weiter nach Wolfsburg, zu Inter Mailand, Bayern München und schließlich zu Tottenham. Hajduk versuchte bereits im vergangenen Sommer, Perisic zurückzuholen – mit etwas Verspätung gelang es nun.