Romantische Transfers von Robben und Korkmaz, irrer Barca-Juve-Tauschdeal

Die Sommertransferzeit 2020 hat begonnen. Wir informieren euch regelmäßig über die wichtigsten nationalen und internationalen Transfers – stets kompakt und übersichtlich.

Ümit Korkmaz

LA, 34, AUT | First Vienna FC – > Slovan HAC

15 Jahre nach dem Beginn eines kleinen Fußballmärchens geht die Karriere von Ümit Korkmaz in ihre letzte, romantische Phase. Damals wechselte Korkmaz von Slovan HAC zu Rapid, avancierte binnen kürzester Zeit zum Shooting Star bei den Grün-Weißen, wurde 2008 Meister und wechselte danach zu Eintracht Frankfurt. In seinen 5 ½ Jahren in Deutschland kickte er außerdem für Ingolstadt und Bochum, ehe er zuerst in die Türkei zu Caykur Rizespor wechselte und danach zurück nach Österreich, wo er noch bei St.Pölten, Karabakh Wien und die Vienna unter Vertrag stand. Nun wechselt Korkmaz dorthin zurück, wo alles anfing. Slovan HAC ist mittlerweile Stadtligist (damals Oberligist) und stand vor dem Corona-bedingten Saisonabbruch auf Rang 4.

Miralem Pjanic

ZM, 30, BOS | Juventus Turin – > FC Barcelona

Im Zuge eines Tauschdeals wechselt der dreifache italienische Meister Miralem Pjanic von Juventus zu Barcelona. Der 180cm große Box-to-Box-Spieler kostet offiziell eine Ablöse von 60 Millionen Euro, was jedoch mit dem Transfer von Arthur zu Juventus „gegengerechnet“ werden kann. Pjanic spielte neun Jahre in Italien, zuerst fünf Jahre für die AS Roma, dann vier Jahre für die „Alte Dame“ aus Turin. Der 91-fache bosnische Teamspieler bestritt dabei mehr Spiele für die Roma, als für Juve und insgesamt brachte er es in Italien auf 357 Pflichtspiele, 52 Tore und 81 Assists.

Arthur

ZM, 23, BRA | FC Barcelona – > Juventus Turin

Anstelle von Pjanic wechselt der Brasilianer Arthur von Barcelona zu Juventus. Hier beträgt die offizielle Ablösesumme 72 Millionen Euro, wobei diese mit Bonuszahlungen noch auf 82 Millionen anwachsen könnte. Der 20-fache brasilianische Teamspieler spielte nun zwei Jahre für Barcelona, war aber nie unumstrittener Stammspieler. In der laufenden Saison brachte Arthur es auf 28 Pflichtspiele, allerdings nur knapp 1.500 Einsatzminuten. Der zentrale Mittelfeldspieler war 2018 um 31 Millionen Euro von Gremio zu den Katalanen gewechselt.

Arjen Robben

RA, 36, NED | vereinslos – > FC Groningen

Riesiger Transfercoup durch den FC Groningen! 18 Jahre nachdem man seinen Eigenbauspieler Arjen Robben um 4,3 Millionen Euro an die PSV Eindhoven abgab, holt man den mittlerweile 36-jährigen Spross der eigenen Jugend zurück. In der Zwischenzeit generierte Robben mit seinen weiteren Wechseln zu Chelsea, Real Madrid und Bayern München über 80 Millionen Euro an Ablösen, gewann unter anderem die Champions League, acht deutsche und zwei englische Meisterschaft, sowie einen La-Liga-Titel mit den Königlichen. Die niederländische Legende für die rechte Außenbahn unterschrieb bei seinem Heimatverein einen Vertrag über ein Jahr. Zuletzt hatte er nach seinem Aus bei den Bayern ein ganzes Jahr pausiert. Der Transfer dürfte sich für den FC Groningen jedenfalls auszahlen: Bereits in den ersten Stunden nach der Verkündung des Deals liefen die Fans dem Klub die Türen ein, um an Dauerkarten zu kommen und legten damit sogar die Website des Eredivisie-Klubs lahm.