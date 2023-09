Die Sommertransferzeit 2023 ist seit 2. September Geschichte und es wurden die letzten Übertritte bekanntgegeben. Wir fassen regelmäßig die interessantesten Transfers der nationalen und...

Die Sommertransferzeit 2023 ist seit 2. September Geschichte und es wurden die letzten Übertritte bekanntgegeben. Wir fassen regelmäßig die interessantesten Transfers der nationalen und internationalen Fußballbühne in kompakten Viererpaketen zusammen.

Yannick Carrasco

LA, 30, BEL | Atlético Madrid – > Al-Shabab

Der 66-fache belgische Nationalspieler Yannick Carrasco wechselt um 15 Millionen Euro Ablöse nach Saudi-Arabien. Der Linksaußen schließt sich Al-Shabab an, das mit Habib Diallo bisher erst einen halbwegs namhaften Spieler an Land zog. In der letzten Saison spielten hier unter anderem Grzegorz Krychowiak und Santi Mina. Carrasco spielte insgesamt sechs Jahre für Atlético Madrid, unterbrochen nur durch zwei Saisonen beim chinesischen Klub Dalian Yifang. Bei den Colchoneros war er bis zum Schluss Stammspieler – wie auch im belgischen Nationalteam.

Musa Barrow

LA, 24, GAM | FC Bologna – > Al-Taawoun

Auch der gambische Starspieler Musa Barrow wechselt nach Saudi-Arabien und schließt sich für drei Jahre Al-Taawoun an. Nach 3 ½ Jahren in Bologna und 27 Toren und 28 Assists in 128 Spielen, verlässt Barrow den Serie-A-Klub gegen eine Ablöse von acht Millionen Euro. Der 32-fache Nationalspieler kommt in eine Mannschaft ohne die ganz großen Namen. Allerdings startete Al-Taawoun stark in die neue Saison und liegt nach fünf Runden ungeschlagen auf Rang zwei der Saudi Pro League.

Albian Ajeti

ST, 26, SUI | Celtic Glasgow – > Gaziantep FK

Die vergangene Saison verbrachte der albanisch-stämmige Schweizer Albian Ajeti leihweise beim SK Sturm Graz. Glücklich wurde er in Graz allerdings nie wirklich, auch weil er immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen hatte und nach und nach seinen Platz im Team verlor. So kam er unterm Strich nur auf 23 Spiele, in denen er vier Tore und einen Assist beisteuerte, woraufhin Sturm die Kaufoption auf Ajeti nicht zog. Nun schließt sich der 26-Jährige dem türkischen Klub Gaziantep FK an, wo auch der ÖFB-Legionär Onurhan Babuscu unter Vertrag steht. Beim aktuellen Tabellenletzten der Süper Lig konkurriert Ajeti für die Position des Mittelstürmers mit dem Kolumbianer Brayan Riascos.

Sergio Ramos

IV, 37, ESP | Paris Saint-Germain – > FC Sevilla

Nachdem sein Vertrag bei Paris Saint-Germain nach zwei Jahren nicht verlängert wurde, kehrt der mittlerweile 37-jährige Sergio Ramos in seine Heimat zurück. Fast auf den Tag genau vor 18 Jahren verließ er den FC Sevilla, um bei Real Madrid Karriere zu machen. Für die „Königlichen“ bestritt der beinharte Innenverteidiger 671 Spiele, erzielte 101 Tore und gewann unter anderem viermal die UEFA Champions League. Ramos war lange Zeit eines der Aushängeschilder einer denkwürdigen, spanischen Fußballergeneration, wurde Weltmeister und zweimal Europameister. Nachdem sich ein Transfer zu Al-Ittihad in Saudi-Arabien in letzter Minute zerschlug, heuerte Ramos bei seinem Jugendklub an, bei dem er bereits im Alter von zehn Jahren kickte. Vorerst unterschrieb der spanische Rekordteamspieler (180 Länderspiele) einen Vertrag über eine Saison.