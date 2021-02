Update zu den Nachwuchsstars (9): Gabriel Veron vor großem Transfer

Zwischen März und Mai 2020 haben wir euch in 59 Teilen die größten Nachwuchstalente der Welt vorgestellt. Dabei konzentrierten wir uns auf die Jahrgänge...

Die gesamte Serie findet ihr unter dem Tag „Nachwuchstalente“ – die einzelnen Artikel zu den Nachwuchstalenten werden unter dem jeweiligen Spieler verlinkt.

Blau = spielt noch beim selben Verein

Grün = ist seit unserer Serie gewechselt

Efraín Álvarez

OM, 18 (Jg. 2002), MEX/USA – Los Angeles Galaxy [unverändert]

Der 18-jährige Mexikaner Efraín Álvarez wird von LA Galaxy unverändert langsam und stetig an den Profifußball herangeführt. In der Saison 2019 kam er noch auf 14 Einsätze in der „Ersten“ und einige Spiele in der zweiten Mannschaft, 2020 waren es bereits 16 Spiele und Álvarez zählte dauerhaft zum Kader der Kampfmannschaft.

Fábio Silva

ST, 18 (Jg. 2002), POR – Wolverhampton Wanderers [früher FC Porto]

Den größten Transfer aller letztes Jahr von uns vorgestellten Nachwuchstalente vollzog der Portugiese Fábio Silva – und zwar wenig überraschend zum „englischen Portugiesen-Klub“ Wolverhampton. Im vergangenen September wechselte der Angreifer um 40 Millionen Euro zu den Wolves und unterschrieb einen Vertrag bis 2025. In der laufenden Saison kam er zu 19 Einsätzen in der Kampfmannschaft und auch schon zu seinen ersten beiden Premier-League-Treffern. Zuvor war der 18-jährige Stürmer auch als möglicher Neuzugang bei Tottenham Hotspur gehandelt worden, am Ende entschied er sich aber für die Wanderers.

Giovanni Reyna

OM, 18 (Jg. 2002), USA – Borussia Dortmund [unverändert]

Auch der in England geborene US-Boy Giovanni Reyna ist bereits richtig etabliert. Der flexible und trickreiche Mittelfeldspieler ist Stammspieler in der blutjungen Offensive von Borussia Dortmund und bringt es in der aktuellen Saison in 28 Pflichtspielen auf vier Tore und sechs Assists. Im vergangenen November debütierte Reyna zudem für die US-amerikanische Nationalmannschaft, womit er sich gleich gegen mehrere Nationen entschied. Reyna wäre auch für Portugal, England und Argentinien spielberechtigt gewesen – allerdings stellte sich die Frage nach der Länderwahl beim 18-Jährigen nie. Im vergangenen Oktober blitzte Real Madrid mit Transferinteresse an Reyna ab, allerdings wird Interesse am Offensivspieler schon bald wieder aufblitzen, auch wenn Dortmund im vergangenen November seinen Vertrag bis 2025 verlängerte und ein Kauf daher sehr teuer werden dürfte.

Adil Aouchiche

OM, 18 (Jg. 2002), FRA/ALG – AS Saint-Étienne [früher Paris St.Germain]

Zum Zeitpunkt unseres Porträts waren Lille, Saint-Étienne, Bordeaux und Rennes am algerisch-stämmigen, französischen Spielmacher Adil Aouchiche dran. Der heute 18-Jährige wollte PSG verlassen, um zu mehr Einsatzzeit zu kommen. Am Ende entschied er sich für Saint-Étienne, wo er einen Vertrag bis 2023 unterschrieb. Es stellte sich als gelungener Schachzug heraus: Aouchiche ist zwar noch kein unumstrittener Stammspieler, stand aber dennoch in 21 Spielen (1.120 Minuten) auf dem Platz und erzielte zwei Tore und drei Assists. Die Konsolidierung als Profi sollte also bei ASSÉ einfacher vonstatten gehen, als in Paris.

Gabriel Veron

RA, 18 (Jg. 2002), BRA – Palmeiras [unverändert]

Sechs Tore und drei Assists in 23 Spielen – das ist die aktuelle Saisonbilanz von Gabriel Veron von Palmeiras. Im vergangenen September verlängerte er seinen Vertrag beim brasilianischen Serie-A-Klub bis Herbst 2025, was aber wohl nur zur Preiserhöhung geschah. Der FC Barcelona und Manchester United wollen den talentierten Rechtsaußen unbedingt verpflichten, werden aber dennoch gegen Manchester City den Kürzeren ziehen. Der Transfer von Veron zu den Citizens soll bereits kurz vor dem Abschluss stehen.

Catalin Cirjan

ZM, 18 (Jg. 2002), ROM – Arsenal FC [unverändert]



Das rumänische Toptalent Catalin Cirjan spielt weiterhin im Nachwuchs der Gunners, wo er weitgehend Stammspieler in der U23 ist. Nah an der Kampfmannschaft ist der umsichtige Mittelfeldspieler allerdings noch nicht, weshalb bei ihm noch ein wenig Geduld angesagt ist.