Debrecen übernimmt ungarische Ligaspitze, Alashkert patzt

Rapid wird am 10. August seine Europacup-Saison zu Hause entweder gegen Debrecen aus Ungarn oder Alashkert aus Armenien starten. Die Ungarn konnten das Hinspiel auswärts in Yerevan mit 1:0 für sich entscheiden und starteten auch besser in die Ligasaison.

In der ersten Runde der ungarischen Ligasaison 2023/24 konnte es sich Debrecens Trainer Srdjan Blagojevic sogar leisten ein wenig zu zocken und ließ beispielsweise Leistungsträger wie Balasz Dzsudzsak und Dorian Babunski anfänglich nur auf der Bank. Das Spiel gegen Mezökövesd wurde dennoch zu einer klaren Angelegenheit.

Starker Sechser sorgt für die Entscheidung

Vor knapp 5.000 Zuschauern im Nagyerdei Stadion musste Debrecen allerdings anfänglich einen Rückstand hinnehmen. Mezökövesds Mittelstürmer Stefan Drazic brachte die Gäste nach 27. Minuten in Führung, aber der montenegrinische Sechser Stefan Loncar, der bereits beim Auswärtsspiel in Armenien das Goldtor erzielte, antwortete nur knapp fünf Minuten später mit einem Supertor zum 1:1.

In der 54. Minute war es wieder Loncar, der per Kopf auf 2:1 für Debrecen stellte. Die Hausherren übernahmen ab hier das Kommando und ließen Mezökövesd kaum noch entlasten.

Die Gäste blieben weitgehend harmlos, während Debrecen mit Fortdauer der Partie souveräner und sicherer wurde. Das zeigen auch die Matchgraphen von Overlyzer.

Debrecen übernimmt als erstes Team Ligaspitze

In der Nachspielzeit war es der eingewechselte, nordmazedonische Angreifer Dorian Babunski, der sich in einer Kontersituation gut durchsetzen konnte und auf 3:1 stellte. Damit ist Debrecen der erste Tabellenführer in der neuen Saison der ungarischen Liga.

Aufstellung Debrecen (4-2-3-1): Megyeri; Kusnyír, Romanchuk, Dreskovic, Manrique; Loncar (92. Ojediran), Lagator; Oliveira (70. Szécsi), Vajda (70. Dzsudzsak), Bódi (78. Kyziridis); Bárány (77. Babunski).

Alashkert unterliegt Vizemeister

Schwieriger verlief der Ligaauftakt für den Gegner der Ungarn, den armenischen Alashkert FC. Das Erstrundenspiel gegen den Vizemeister Pyunik Yerevan wurde zu Hause mit 0:2 verloren, womit Alashkert als Letzter in die neue Ligasaison in Armenien startet. Der Debrecen-Gegner schwächte sich dabei mit einer roten Karte wegen einer Notbremse beim Stand von 0:1 in der 74. Minute selbst und der darauffolgende Freistoß brachte die Entscheidung zugunsten der Gäste.

Debrecen geht als klarer Favorit ins Rückspiel der UEFA Europa Conference League Qualifikation gegen Alashkert, das am kommenden Donnerstag um 21 Uhr angepfiffen wird. Der Sieger des Duells trifft in der nächsten Qualifikationsrunde auf Rapid.