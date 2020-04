Die größten Nachwuchstalente der Welt: Naci Ünüvar

In dieser wiederkehrenden Serie möchten wir euch die größten Nachwuchstalente der Welt vorstellen, die noch unter dem Radar laufen und auch womöglich noch das...

In dieser wiederkehrenden Serie möchten wir euch die größten Nachwuchstalente der Welt vorstellen, die noch unter dem Radar laufen und auch womöglich noch das eine oder andere Jahr brauchen, um im Profifußball anzukommen. Auf lange Sicht solltet ihr euch die Namen, die wir in dieser Serie vorstellen, dringend merken.

Naci Ünüvar

LA, 16 (Jg. 2003), NED – Ajax Amsterdam

Der niederländische U18-Teamspieler Naci Ünüvar ist aktuell das größte Talent im Stall von Ajax Amsterdam. Der türkischstämmige Offensivspieler kickte im Herbst in der U19-Mannschaft von Ajax, sowie in der UEFA Youth League und rückte im Dezember in die zweite Mannschaft auf, die in der zweiten holländischen Liga spielt. Dort erzielte der junge Linksaußen bisher ein Tor und fünf Assists in zehn Partien und war der erste 16-Jährige, dem drei Assists in einem Spiel gelangen.

Spektakulärer Linksaußen

Naci Ünüvar ist ein Linksaußen, der regelmäßig auf die Zehnerposition pendelt. Sein Aktionsradius deckt sämtliche Zonen auf der linken Seite des Feldes ab, wobei seine spektakuläre Spielweise natürlich hauptsächlich in Ballbesitz auffällt. Seine enge Ballführung, sein Trickreichtum und vor allem die Fähigkeit auch schwierige Bälle technisch sauber verarbeiten zu können, machen ihn zum heißesten Eisen der Ajax-Akademie. Die Tugenden seines Ausbildungsklubs verkörpert Ünüvar ideal: Sein zielgerichtetes Spiel passt perfekt ins Konzept des Vereins und durch seine guten Einrückbewegungen und seine Abschlüsse mit seinem starken rechten Fuß, ist er ein äußerst torgefährlicher Spieler. Mindestens ebenso gefährlich sind aber seine durchgesteckten Bälle in die Spitze, wenn er invers in den Halbraum zieht und so die Zuordnung des Gegners stört.

Gute Abläufe in der Rückwärtsbewegung

Ünüvar ist trotz seiner eher schmächtigen Statur aber auch schon in Rückwärtsbewegung für sein Alter recht weit. Er ist zwar nicht unbedingt ein intensiver Defensivzweikämpfer, kommt aber schnell hinter den Ball und verteidigt den Raum clever von innen nach außen. Seine defensiven Einrückbewegungen ins Zentrum verdichten dieses und aufgrund seiner allgemeinen Laufstärke lässt er nur sehr selten Lücken offen.

Jüngster Ajax-Torschütze und Ziyech-Nachfolger

Im kommenden Juni wird Hakim Ziyech um 40 Millionen Euro von Ajax zu Chelsea wechseln. Ünüvar wird schon jetzt als vorweggenommener Ersatzmann für den starken Techniker gehandelt, auch wenn dieser auf der anderen Seite beheimatet ist. Zumindest in den Kampfmannschaftskader dürfte Ünüvar bereits im kommenden Sommer fix aufrücken. Erstmals schnuppern durfte der 16-Jährige bereits: Beim 7:0-Sieg der „Ersten“ von Ajax Amsterdam im Cup gegen Spakenburg wurde Ünüvar nach 75 Minuten eingewechselt und versenkte kurz vor Schluss einen Elfmeter. Damit ist Naci Ünüvar nun der jüngste Ajax-Torschütze aller Zeiten!