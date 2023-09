Gorundhopper´s Diary: Fußball in Dalmatien und der Herzegowina

Schon längere Zeit fehlte mir das Meer, doch Ende August 2023 war es wieder einmal so weit, dass ich mich in südlichere Gefilde begab...

Schon längere Zeit fehlte mir das Meer, doch Ende August 2023 war es wieder einmal so weit, dass ich mich in südlichere Gefilde begab und ein paar Tage dort zu entspannen und das Salzwasser zu genießen. Allerdings nicht am Wochenende, denn hier standen Spiele in Kroatien und Bosnien-Herzegowina auf dem Programm. Auch wenn der Fußball in solchen Urlaubsregionen nicht so bekannt ist, wie diese Orte an sich, lohnt es sich, die Spiele und deren Spielstätten zu Besuchen.

HRNK Zmaj Makarska – NK GOŠK Kaštela Gomilica 2:2 (2:1)

Am 26.08.2023 sollte die 3. Nogometna Liga Jug in ihre Saison starten. Die Südgruppe der vierten kroatischen Spielklasse trug alle Begegnungen der ersten Runde am Samstag um 17.00 Uhr aus, sodass es auch einige Spiele in der Nähe zur Auswahl gab. Außerdem hätte Ploče in der 3.Liga noch das Südderby gegen Hvarce gehabt, aber der Familienrat fällte schließlich die Entscheidung für Makarska. Das war auch in meinem Sinn, war ich dort schon einmal vor über 20 Jahren auf Urlaub und sah das doch mächtige Gradski Sportski Centar Makarska jedoch ohne Spielbesuch. Mittlerweile ist das Stadion mit neuen Sitzschalen und Sitzbänken auf der Gegenseite runderneuert worden.

Unverändert blieb das tolle Panorama mit den Bergen im Hintergrund. Einziger Wehrmutstropfen hierbei ist es, dass die große Tribüne quasi dem Meer den Rücken zeigt. Rund 20 Minuten vor Spielbeginn erreiche ich mit meinen Kindern das Stadion. Diese sind etwas überrascht, dass wir die ersten Besucher im Stadion sind. Dies ist bei Temperaturen um die 35 Grad auch mehr als verständlich, dass die Besucher erst zu Spielbeginn eintreffen.

Aber die Zuschauerkulisse sollte spärlich bleiben. Mit zugedrückten Augen würde ich diese auf 100 Personen schätzen, wobei hierbei wohl auch die Kinder und die Offiziellen und die „Schwarzseher“ auf der Gegenseite mit einberechnet werden. Die anwesenden Besucher sehen jedenfalls eine starke Anfangsphase der Gastgeber aus Makarska.

Der HRNK Zmaj Makarska erspielt sich einige gute Chancen und geht in der elften Minute durch einen verwandelten Elfmeter von Rašić in Führung. Einen schönen Spielzug schließt in der 35.Minute Kovačić mit einem strammen Schuss ins linke Ecke ab. Vom NK GOŠK Kaštela Gomilica gab es bis dahin rein gar nichts zu sehen. Die einzig gute Chance machte ein Handspiel zu nichte, doch in der 37.Minute steht es plötzlich 2:1, denn Maglica trifft per Weitschuss nach einem Eckball.

Nach dem Seitenwechsel werden die Temperaturen etwas erträglicher, zumal die Tribüne mittlerweile im Schatten liegt. Der Rasen ist noch über weite Teile in der prallen Sonne, aber den Akteuren scheint dies nichts anzuhaben. Beide Teams spielen erfrischenden Fußball, wobei nun GOŠK Kaštela auch vermehrt Chancen vorfindet. Die Gäste werden in der 81.Minute auch mit dem Ausgleich durch Maretić belohnt.

In der Schlussphase haben beide Teams noch eine gute Möglichkeit den Siegestreffer zu erzielen. GOŠK Kaštela schließt einmal zu überhastet ab, als der Tormann bereits geschlagen ist und der Stürmer einen Kopfball aus der Entfernung über das Tor setzt. Auf der Gegenseite verpassen zwei Spieler der „Drachen“ eine flache Hereingabe wenige Meter vor der Torlinie. So bleibt es schließlich bei der alles in allem gerechten Punkteteilung der beiden Teams zum Saisonstart.

HNK Grude – NK Ljubuški 0:3 (0:1)

Seit meinem letzten Besuch in Bosnien-Herzegowina sind schon wieder vier Jahre vergangen. Damals sah ich den NK Ljubuški auswärts in Neum und hatte in meinem Bericht einen Kreisschluss erwähnt. Damals sah ich Ljubuški sowohl zuhause als auch in Neum in einem Cupspiel. Dass ich heute wieder NK Ljubuški auswärts sehe, ist ebenfalls ein guter Kreisschluss, aber genauso gut ist es, dass ich den HNK Grude besuche, den ich vor einigen Jahren in Posušje gesehen habe. Damals bin ich über Neum und Ljubuški angereist und auch am Stadion Elić Luka vorbeigefahren.

Nach so vielen Kreisschlüssen geht es nun zurück in die Gegenwart und die 2.Liga Federacije BiH, Grupa jug. Diese Liga hat die Angewohnheit zumeist sonntags zu spielen, was natürlich die ideale Ergänzung zu den kroatischen Ansetzungen in Dalmatien ist, denn dort finden die Spiele meistens bereits am Samstag statt. Die Anreise erfolgt über die Makarska Riviera und Imotski. Mit von der Partie sind auch die Kinder, die sich natürlich nicht die Chance entgehen lassen, diesen Länderpunkt zu machen und nebenbei auch das erste Mal die EU verlassen.

Nach der Besichtigung der Kirche Sveta Katarine und dem Auftanken des Autos ging es schon zur Heimstätte des HNK Grude, dem Stadion Elić Luka. Dieses ist bei unserer Ankunft auf den Zuschauerrängen noch verwaist, doch auch zu Spielbeginn sind nicht besonders viele Besucher bei diesem Derby zwischen dem HNK Grude und dem NK Ljubuški anwesend. Die offizielle Zuschauerzahl deckt sich mit den anwesenden 50 Personen. Die Auswechselspieler dürfen heute im Schatten der Tribünenseite Platz nehmen und Schiedsrichter Tabak ordnet zwei Trinkpausen in den ersten 45 Minuten an. Bei 37°C Außentemperatur mehr als verständlich.

Der Favorit aus Ljubuški geht bereits nach fünf Minuten in Führung als Brkić den herauseilenden Tormann überlupft und ins leere Tor einschieben kann. Die Gäste sind auch feldüberlegen, verpassen es aber einen weiteren Treffer nachzulegen. Von Grude ist lange nichts zu sehen, aber kurz vor der Pause gibt es dennoch eine große Möglichkeit den Ausgleich zu erzielen.

Nach dem Seitenwechsel verläuft diese Begegnung über weite Strecken ausgeglichen, ehe Marko Čuljak in der 69.Minute aus einem Gestocher auf 2:0 für Ljubuški stellt. Dies ist auch die Vorentscheidung, auch weil es Grude erneut nicht schafft, eine gute Chance im Tor unterzubringen. Šošić macht es auf der anderen Seite besser, denn er trifft in der ersten Minute der Nachspielzeit zum 3:0 für die Gäste.

Durch diesen Favoritensieg holt der NK Ljubuški in der zweiten Runde die ersten Punkte in dieser Sasion. Grude muss weiterhin auf den ersten Punktgewinn in der neuen Saison der drittklassigen 2.Liga Federacije BiH, Grupa jug, warten. Warten müssen wir danach nicht mehr, denn nach einem schnellen Bierkauf und einem Stopp bei einer Burek-Pekara geht es über den Grenzübergang Gorica – Donji Vinjani wieder zurück nach Kroatien.

