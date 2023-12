In eigener Sache: Wir übernehmen 12termann.at!

Zum Abschluss des Jahres 2023 haben wir schöne Neuigkeiten in eigener Sache. Wir freuen uns, das renommierte Fußballportal 12termann.at, das seinen Fokus speziell auf...

Zum Abschluss des Jahres 2023 haben wir schöne Neuigkeiten in eigener Sache. Wir freuen uns, das renommierte Fußballportal 12termann.at, das seinen Fokus speziell auf die Nationalmannschaft und österreichische Legionäre legt, in unserer Projekt-Portfolio aufnehmen zu dürfen.

Die Mandl & Karger OG, ihres Zeichens Betreiber des Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußballforum und abseits.at, dem Hintergrund- und Taktikportal für österreichischen und internationalen Fußballs, freut sich rechtzeitig zum neuen Jahr über ein neues „Baby“.

12termann.at gilt in Österreich seit mittlerweile zwölf Jahren als DAS Expertenportal zum österreichischen Nationalteam. Doch auch allgemeine Fußballthemen, zahlreiche Legionärschecks und – einst in Form einer echten Vorreiterrolle – Frauenfußball kamen auf der Plattform nicht zu kurz.

Da sich die beiden bisherigen Betreiber, Alexander Doubek und Alexander Baburek, die sich über die Jahre zu tollen, kooperativen Wegbegleitern und Freunden entwickelten, aufgrund von Zeitmangel mit dem neuen Jahr aus dem Online-Geschäft zurückziehen werden, waren wir die Glücklichen, die als Erste und schließlich auch Einzige kontaktiert wurden, um über eine mögliche Fortführung des traditionsreichen Portals zu sprechen. Das ehrte uns nicht nur sehr, sondern war für uns ein so genannter „No-Brainer“, zumal wir es kaum zulassen konnten, dass ein qualitativ hochwertiges und traditionsreiches Portal die Schotten dicht machen muss und wir zudem weiterhin großes Potential für die Zukunft sahen.

Uns steht damit eine spannende Herausforderung, 12termann.at wieder neues Leben einzuhauchen, bevor. Eine Aufgabe, die sicher fordernd ist, aber aufgrund der makellosen Basisarbeit der Vorbesitzer, wohl nur wenige schlaflose Nächte bereiten wird. Wir freuen uns sehr, dass wir auf ein stabiles Fundament aufbauen können und zudem ein Portal übernehmen, das stets eine klare Linie verfolgte und daher auch eine starke und interessierte Community in den sozialen Medien aufbauen konnte.

Bei Alex und Xandi möchten wir uns auch auf diesem Weg bedanken, dass sie uns das Vertrauen entgegengebracht haben, in Zukunft auf ihr „Baby“ – das eigentlich schon bald ein Teenager ist – aufzupassen, es beim weiteren Wachstum zu unterstützen und auch den (für beide sicher nicht einfachen) Übernahmeprozess so unkompliziert und professionell abgewickelt haben. Wir versprechen, dass wir 12termann.at ganz in eurem Sinne weiterführen werden und freuen uns natürlich auch in Zukunft über wertvolle Inputs und Verbesserungsvorschläge – was natürlich auch für die gesamte Community gilt!

In diesem Sinne: Einen guten Rutsch ins spannende Jahr 2024!

Danny & Steffo

( Daniel Mandl und Stefan Karger – Chefredakteure abseits.at )