Niederlande: Gemischte Teams im Amateurbereich möglich

Die Niederlande haben sich den Ruf erworben, bei gewissen Dingen fortschrittlicher zu denken, als so manches anderes Land in Europa. Dies gilt insbesondere auch...

Die Niederlande haben sich den Ruf erworben, bei gewissen Dingen fortschrittlicher zu denken, als so manches anderes Land in Europa. Dies gilt insbesondere auch für die Gleichstellung zwischen Mann und Frau. Zumindest hat der niederländische Fußballverband KNVB in diesem Punkt mit einer Entscheidung letzte Woche für eine kleine Revolution gesorgt.

Denn laut einer neuen Regelung des Verbandes, dürfen Männer und Frauen ab der kommenden Saison in einer Mannschaft spielen. Zumindest im Amateurbereich hinauf bis zur dritten Liga. Bei Bekanntgabe bezeichnete der KNVB die Entscheidung als „historischen Moment für den Amateurfußball und auch weltweit.“

„Wir sehen auf Basis des heutigen Zeitgeistes und von Untersuchungsergebnissen keinen Grund mehr, uns an alte Regeln zu halten und wählen Gleichwertigkeit“, begründete Jan Dirk van der Zee, der Direktor für Amateurfußball im niederländischen Verband, die neue Regelung.

Entscheidend vorangetrieben wurde diese von der aktiven Fußballerin Ellen Fokkema. Die 19-Jährige musste aufgrund der alten Richtlinien ihr zuvor gemischtes Team verlassen, fand in ihrer Heimat Friesland daraufhin aber kein geeignetes Frauenteam.

Fokkema hatte zuvor bereits zweimal beim Verband einen Antrag hinterlegt, in einem Männerteam zu spielen. Beide Male wurde ihr Vorstoß vom KNVB jedoch zunächst abgelehnt. Doch in der vergangenen Spielzeit durfte Fokkema dann mit einer Sondergenehmigung bei ihrem Jugendklub VV Foarut im Männerteam mitspielen – als erste Frau in den Niederlanden.

„Ich spiele hier schon seit meinem fünften Lebensjahr. Und ich habe immer mit den Jungs gespielt. Meine Freunde wechseln jetzt alle in die erste Mannschaft, und da habe ich mir gedacht: Warum ich nicht? Und deshalb haben wir beim Verband eine Ausnahmeregelung beantragt“, sagte Fokkesma vor dem Saisonstart im Sommer 2020.

Aufgrund der Maßnahmen gegen das Coronavirus wurde die Saison zwar vorzeitig abgebrochen, der KNVB bewertete den Test aber dennoch positiv. Amateur-Direktor van der Zee: „Wir wollen, dass Frauen und Mädchen auf Grund ihrer Qualitäten und eigenen Zielen eine passende Stelle in der Fußballlandschaft finden.“

Das Nationalteam der Niederlande gehört aktuell zu den besten der Welt, ist Europameister sowie Vize-Weltmeister. Die meisten Spielerinnen haben dabei in ihrer Jugend in gemischten Teams gespielt.

Schlagt die Buchmacher mit unserem neuen Projekt overlyzer.com! Wir liefern Live-Trends für über 800 Ligen und Wettbewerbe, die den genauen Matchverlauf eines Spiels wiedergeben und euch insbesondere bei Live-Wetten einen entscheidenden Vorteil verschaffen können! Sämtliche Spiele der österreichischen Bundesliga sind bei uns natürlich auch im Programm!