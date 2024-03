Das Wunderteam: die Inspiration für den niederländischen Totalen Fußball

Beim Totalen Fußball denken die meisten von uns direkt an den Begriff „Totaalvoetbal“ aus den Niederlanden. Das ist richtig, denn der Totale Fußball wird...

Beim Totalen Fußball denken die meisten von uns direkt an den Begriff „Totaalvoetbal“ aus den Niederlanden. Das ist richtig, denn der Totale Fußball wird vollkommen berechtigt mit den niederländischen Fußballstars Johan Cruyff und Ruud Krol sowie generell der Spielweise der Niederländer assoziiert. Es geht um eine Spielweise, bei der sofort ein Spieler nachrückt, sobald ein anderer seine Position verlässt. Das wiederum führt dazu, dass alle zehn Feldspieler gemeinsam angreifen oder gemeinsam verteidigen. Was viele nicht wissen, ist, was den Totalen Fußball eigentlich inspiriert hat.

Das Wunderteam gilt als Inspiration des Totaalvoetbal

Wenn es um die erfolgreichsten Nationalmannschaften aller Zeiten geht, dürften nur die wenigsten von uns an Österreich denken. Dabei gab es in der Vergangenheit durchaus ein Team, das international große Aufmerksamkeit erlangte. Die Rede ist von dem sogenannten Wunderteam der 1930er-Jahre. Unter dem Trainer Hugo Meisl konnte die Nationalmannschaft Österreichs in sechzehn aufeinanderfolgenden Länderspielen insgesamt zwölf Siege erringen, darunter zwei Kantersiege von 5:0 und 6:0 gegen Deutschland. Das Wunderteam war für sein flexibles und teamorientiertes Spiel bekannt. Es verfolgte bereits damals einen Ansatz, der stark dem heutigen Totalen Fußball ähnelte. Zwar scheiterte es in der Weltmeisterschaft 1934 an Italien, aber unabhängig davon steht außer Frage, dass es aufgrund seiner Spielweise sowie großen Talenten wie Anton Schall, Josef Bican und Matthias Sindelar als Inspiration für den Totaalvoetbal diente.

Jack Reynolds und Rinus Michels als Vorväter des Totalen Fußballs

Dass das Wunderteam eine große Inspiration war, steht außer Frage. Trotzdem gilt nicht Hugo Meisl als Vorvater des Totalen Fußballs. Stattdessen fallen in diesem Zusammenhang immer wieder die Namen Jack Reynolds und Rinus Michels. Jack Reynolds war von 1915 bis 1949 als Trainer beim niederländischen Spitzenclub Ajax Amsterdam aktiv – also etwa dreieinhalb Jahrzehnte. Jack Reynolds legte großen Wert auf einen Spielstil, bei dem der Ball im Mittelpunkt stand. Dieses System wurde von Rinus Michels – der vor seiner Trainerkarriere unter Jack Reynolds gespielt hatte – als Totaalvoetbal neu definiert und sowohl bei Ajax Amsterdam als auch der niederländischen Nationalmannschaft angewandt. 1988 konnte er mit seinem Spielsystem sogar die Europameisterschaft gewinnen. Am Ende ging Marco van Basten mit fünf Toren als Torschützenkönig in die Geschichte ein. Inzwischen wird der Totale Fußball von Teams auf der ganzen Welt genutzt.

Österreich, die vergessene Inspirationsquelle in anderen Bereichen

