Die Fußball EM wirft ihre Schatten voraus

Im Spiel gegen Nordmazedonien am 19. November 2019 löste Österreich das Ticket für die Fußball EM 2020. Groß war die Freude bei den Fans...

Im Spiel gegen Nordmazedonien am 19. November 2019 löste Österreich das Ticket für die Fußball EM 2020. Groß war die Freude bei den Fans und bei der Mannschaft nach dem 1:0, als klar war, dass Österreich sich zum zweiten Mal in Folge für eine EM-Endrunde qualifiziert hatte. Auf jeden Fall besser machen möchte man es als 2016: Vielen sind noch die enttäuschenden Spiele bei der letzten EM 2016 in Frankreich in Erinnerung. Damals hatten die Vorrundenspiele Hoffnung auf einen Aufstieg gemacht, mit zwei Niederlagen und einem überraschenden Unentschieden gegen Portugal verkaufte man sich beim Turnier jedoch deutlich unter Wert.

Fahrplan zur EM für Österreich

Welcher Gegner Österreich beim ersten Spiel im Rahmen der Fußball Europameisterschaft erwartet, steht bis dato noch nicht fest. Daher ist es noch nicht möglich, auf diese Spiele aussagekräftige Wetten zu platzieren. Ermittelt wird der erste Gegner des österreichischen Teams erst bei Play Off Spielen im März 2020. Fest steht jedoch schon seit langem der Austragungsort mit der Arena Nationala in Bukarest. Wer sich rechtzeitig Karten gesichert hat, erlebt in dem 55.600 Zuseher fassenden Stadion sicher ein tolles Spiel. Sicher aufgeheizte Stimmung erwartet Fans in der Johan-Cruyff Arena in Amsterdam: Hier trifft die österreichische National-Elf am 18, Juni nämlich auf das niederländische Team. Vier Tage später läuft die Mannschaft erneut in Bukarest gegen die Ukrainer ein.

Um sich perfekt auf das Turnier des Jahres vorzubereiten, hat Teamchef Franco Foda mehrere Freundschaftsspiele angesetzt. Wer einen Frühlingsurlaub auf der britischen Insel mit dem Besuch eines Matches verbinden möchte, reist am 27. März nach Swansea. Hier findet nämlich im Liberty Stadium ein Testspiel gegen Wales statt. Durch ihre Lage am Meer bietet sich Swansea als Ausgangspunkt für Wanderungen entlang der Küste an. Ohne Urlaub können Fans sich über die Vorbereitung der österreichischen Elf nur drei Tage später im Spiel gegen die Türkei überzeugen. Dann spielt das Team nämlich ebenso wie am 2. Juni gegen England im Ernst Happel Stadion in Wien. Knapp vor dem Turnierstart, nämlich am 7. Juni, ist ein weiteres freundschaftliches Länderspiel gegen Tschechien in Prag angesetzt.

Wer wird spielen?

Die gesamte österreichische Fußballgemeinde wartet gespannt auf die Vorstellung des Kaders. Doch bis es soweit ist, vergehen noch einige Monate. Bis Mai hat Franco Foda Zeit den erweiterten Kader zu präsentieren. Anfang Juni wählt er daraus 23 Spieler aus, die während der EM zum Einsatz kommen. Doch schon jetzt wird heftig spekuliert:

Das größte Fragezeichen ist der Tormann: On Heinz Lindner eingesetzt wird, darüber scheiden sich die Geister. Er hat bei SV Wehen Wiesbaden nur wenig Einsätze und könnte wegen mangelnder Spielpraxis nicht zum Zug kommen. Als Alternative kommen Alexander Schlager vom Lask Linz und Cican Stankovic von Red Bull Salzburg in Frage

In der Defensive glänzt Österreich mit einem der besten Linksverteidiger Europa: David Alaba überzeugt bei seinem Stammverein FC Bayern München auch als Innenverteidiger. Auch Salzburgs Kapitän Andreas Ulmer gilt als fix.

Wie viele Tore Marko Arnautovic bei der Euro 2020 wohl schießen wird? Eines ist fix, der aktuell für Shanghai Dongya spielende Stürmer könnte zum Helden des Turniers für die österreichischen Fans werden.

Viele Fans träumen davon, dass Österreich seinen bisher größten Erfolg bei einer Fußball Europameisterschaft wiederholen oder sogar toppen könnte. Dieser liegt jedoch in der Geschichte bereits einige Jahrzehnte zurück: Im Jahr 1954 erreichte das Team in der Schweiz den dritten Platz.