Mehr Fußball mit Casinospielen

Die Fußball-WM in Katar mag noch nicht ganz vorüber sein, vielleicht ist Ihr favorisiertes Team noch im Rennen. Wer wirklich begeisterter Fußballfan ist, kann...

Die Fußball-WM in Katar mag noch nicht ganz vorüber sein, vielleicht ist Ihr favorisiertes Team noch im Rennen. Wer wirklich begeisterter Fußballfan ist, kann eigentlich kaum genug von Fußball kriegen. Falls Ihr Team doch schon aus der WM ausgeschieden sein sollte, holen Sie das Spiel einfach zu sich nach Hause. Das heißt nicht nur, Fußball auf de Bildschirm anzuschauen, sondern interessante Spiele rund um Fußball in einem online casino kennenzulernen. Welche sollten Sie dazu keinesfalls verpassen? Genau die zeigen wir Ihnen sogleich.

Football Studio

Football Studio ist ein interessantes Live Spiel in Online Casinos mit einem echten Kartengeber. Hinter Football Studio verbirgt sich ein unheimlich interessantes Kartenspiel, das vom Aufbau kaum einfacher sein könnte, aber dennoch spannend bleibt.

Der Kartengeber zieht zwei Karten. Eine Karte wird davon für das Heimteam gezogen und die andere für das Gastteam. Spieler müssen dann nur tippen, welches Team die höhere Karte erhalten wird oder ob es ein Unentschieden ist.

Im Live Spiel können die Spieler sich durch einen Chat untereinander austauschen und sogar mit dem Kartengeber sprechen. Der Unterhaltungsfaktor ist bei diesem Spiel entsprechend keinesfalls einseitig, sondern hat auch einen gesellschaftlichen Effekt.

Firekick Multimax

Pünktlich zur WM hat Yggdrasil einen speziellen Fußball-Slot auf den Markt gebracht. Das Spielfeld baut sich auf fünf Walzen und drei Reihen auf, das über insgesamt 243 Gewinnmöglichkeiten verfügt. Passenderweise ist es direkt in ein Fußballstadion eingebettet, sodass die richtige Stimmung mit dem jubelnden Publikum aufkommen kann. Die interessante Sonderfunktion ist der Freistoß. Der Freistoß ist in diesem Slot ein Bonusspiel, in dem man zusätzliche Free Spins gewinnen kann. Wenn man das Tor trifft, erhält man weitere Free Spins, andernfalls ist das Bonusspiel bereits am Ende. Wer nicht auf die Sondersymbole für die Free Spins warten mag, der kann sich das Freistoßspiel auch durch die Bonuskauf-Funktion sichern. Jedoch kostet dies das 70-fache des Einsatzes.

RTP: 96,50 %

Volatilität: Hoch

Höchstgewinn: 10.000-fache des Einsatzes

Spinions Game Day

Quickspin hat sich zur Fußball WM etwas Lustigeres einfallen lassen – das Leben ist immerhin bereits ernst genug. Das Spiel ist im Design mehr an einen Cartoon-Style angelehnt, wobei sich orange Charaktere auf dem Spielfeld umher rollen, um möglichst das beste Tor zu schießen. Wie man sich vielleicht denken kann, lehnen sich die Spinion-Charaktere an die beliebten Minions an. Das wirklich amüsante Spiel baut sich auf fünf Walzen auf, sticht allerdings durch seine Cluster Pays hervor. Cluster Pays sind keine herkömmliche Gewinnkombination, die sich auf einer Gewinnlinie befinden müssen. Stattdessen müssen nur übereinstimmende Symbole in einem Cluster aufeinander treffen. Zusätzlich bietet das Spiel einige Spezialfunktionen mit Respins, progressiven Multiplikatoren und zwei verschiedenen Freispiel-Varianten. Die Multiplikatoren ergeben sich durch einen Fußball, der auf das Spielfeld geworfen wird.

RTP: 96,07 %

Volatilität: Mittel

Höchstgewinn: 3.717-fache des Einsatzes

Football Mania Deluxe

Aus dem Hause Wazdan stammt dieser legendäre Slot, der sich rund um Fußball dreht. Zwar ist dieses Spiel schon zwei Jahre alt, überzeugt dafür mit seinem einfachen Aufbau und den ausgezeichneten Sonderfeatures. Natürlich sind alle Symbole dem Fußball-Thema gewidmet und der Fußball selbst ist bei diesem Slot mit drei Walzen und drei Reihen das wertvollste Symbol. Interessanterweise gibt es bei diesem Slot ebenfalls keine Gewinnlinien. Eine Gewinnkombination benötigt lediglich vier übereinstimmende Symbole, die an jeder Stelle der Walzen auftauchen können. Im Spiel muss man Fußball-Symbole sammeln. Jedes Mal, wenn ein Fußball auftaucht, wird er einem Raster hinzugefügt, das rechts vom Spielfeld die Walzen spiegelt. Auf jener Stelle, auf der ein Fußball aufgetaucht ist, fügt sich im Raster einer hinzu. Sobald sich dieses Raster gefüllt hat, erhält man bei den drei nächsten Fußbällen Free Spins. Jene Fußbälle werden dann dem Raster hinzugefügt, das sich zurücksetzt. Als zusätzliche Sonderfunktion gibt es ein Lottospiel. Es aktiviert sich mit drei Lottosymbolen, bei dem man auf einen Lottoschein tippen muss. Sogar die Volatilität kann der Spieler selbst einstellen und auch die Geschwindigkeit der einzelnen Drehs.

RTP: 96,09 %

Volatilität: Mittel

Höchstgewinn: 5.000-fache des Einsatzes

Football Studio Dice

Wer schon einmal Bac Bo gespielt hat, der wird schnell den Spielverlauf von Football Studio Dice verstehen. Der Aufbau orientiert sich stark am bereits erwähnten Football Studio, wird jedoch anstatt mit Karten mit Würfeln gespielt.

Hier geht es ebenfalls um ein Spielfeld mit einem Heimteam und einem Gastteam. Welches Team gewinnt, hängt ganz von zwei Würfeln auf jeder Seite ab. Auf jeder Seite werden zwei Würfel gewürfelt, wobei natürlich die höchste Augenzahl den Gewinner der Spielrunde kürt. Welches Team die meisten Punkte erzielt, müssen Spieler tippen.

An der Seite des Spielfelds kann man schauen, welches Team bisher die meisten Punkte erzielt hat. Da es sich jedoch um ein Würfelspiel handelt, kann man einen Trend nur bedingt ausnutzen. Das Ergebnis jeder Spielrunde hängt ganz allein vom Glück ab.