Rapid verpflichtet Abwehrchef Nenad Cvetkovic

[ Pressemeldung SK Rapid ]

Die Spatzen pfiffen es bereits von den Dächern: Nachdem nun alle medizinischen Untersuchungen absolviert und die Verträge unterschrieben wurden, dürfen wir mit Nenad Cvetkovic einen weiteren Neuzugang willkommen heißen. Der 1,95 Meter große Innenverteidiger kommt vom israelischen Erstligisten FC Ashdod zum SK Rapid und hat einen Vertrag bis Sommer 2026 unterzeichnet. Für den FC Ashdod absolvierte der 27-Jährige in den letzten drei Spielzeiten insgesamt 88 Pflichtspiele. Zuvor lief der gebürtige Serbe in seinem Heimatland u.a. für Roter Stern Belgrad, Rad Belgrad, FK Zemun und Vozdovac auf. In Israels höchster Spielklasse zählte der beidfüßige Defensivspieler zu den besten Innenverteidigern der Liga.

Nenad Cvetkovic zeigt sich voller Vorfreude:

„Ich bin sehr froh, dass der Wechsel nun endgültig vollzogen ist und freue mich in Zukunft für den größten Verein in Österreich auflaufen zu dürfen. Ich bin mir bewusst, welche Strahlkraft dieser Klub hat und insbesondere auch darüber, was der Verein den Fans bedeutet. Die Rapid-Tugenden passen perfekt zu meiner Persönlichkeit und Spielweise, daher verspüre ich eine große Vorfreude für die nächsten Jahre das grün-weiße Trikot zu tragen und vor den fantastischen Rapid-Fans auflaufen zu können.“

Geschäftsführer Sport Markus Katzer zur Verpflichtung von Nenad Cvetkovic:

„Wir hatten Nenad schon lange am Radar, ich war auch persönlich in Israel vor Ort, um mir ein genaues Bild von ihm machen zu können. Wir sind davon überzeugt, dass er sowohl sportlich als auch von der Persönlichkeit her eine absolute Bereicherung für den SK Rapid sein wird. Mit Nenad konnten wir nicht nur einen robusten Innenverteidiger verpflichten, sondern auch einen Spieler, der auf dem Platz die Führungsrolle übernehmen kann und auch soll.“

Cheftrainer Zoran Barišić:

„Nach dem Abgang von Kevin Wimmer und der Tatsache, dass sowohl Maxi Hofmann als auch Leo Querfeld aus einer längeren Verletzungspause zurückkehren, mussten wir uns auf der Innenverteidigerposition verstärken. Mit Nenad bekommen wir einen erfahrenen Spieler dazu, der mit seiner Physis und seinem Spielstil unsere Defensive auf alle Fälle verstärken wird.“

