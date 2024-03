San Marino: Die schlechteste Fußballnationalmannschaft der Welt jagt den ersten Sieg seit 20 Jahren

Es ist fast 17 Jahre her, seit San Marinos Kapitän Matteo Vitaioli, der Spieler mit den meisten Einsätzen in der Geschichte des Landes, zum...

Es ist fast 17 Jahre her, seit San Marinos Kapitän Matteo Vitaioli, der Spieler mit den meisten Einsätzen in der Geschichte des Landes, zum ersten Mal seine Nationalmannschaft vertrat. Er hat noch keinen Sieg gefeiert.

Zwei Jahrzehnte und 136 Spiele mit vernichtenden Niederlagen und dem einen oder anderen Beinahe-Unfall sind vergangen, seit San Marino, das fünftkleinste Land der Welt, den einzigen Sieg in der Geschichte des Teams verbuchen konnte.

„Die schlimmste Erinnerung war das Auswärtsspiel gegen die Niederlande im Jahr 2011, das 11:0 endete“, sagt Vitaioli gegenüber BBC Sport. „Es war schon acht oder neun Uhr und es war noch viel Zeit übrig, und ich erinnere mich an die Fans, die die Niederlande anfeuerten, weil sie weitere Tore sehen wollten.“

Umgeben von Italien und überragt vom spektakulären Monte Titano hat San Marino nur 33.000 Einwohner und erstreckt sich über lediglich 61 Quadratkilometer – etwa halb so groß wie Manchester.

Laut Fifa-Rangliste ist es die Heimat der schlechtesten Fußballnationalmannschaft der Welt – eine, die 192 der 201 bestrittenen Spiele verloren hat.

Aber Vitaioli und seine Teamkollegen haben diese Woche die Chance, ein neues Kapitel für ihr Land zu schreiben, wenn St. Kitts und Nevis – der karibische Staat, der 63 Plätze vor dem 210. San Marino liegt – zu zwei Freundschaftsspielen zu Gast sind.

Der erfahrene Vitaioli, der seine 91 Länderspiele noch weiter ausbauen wird, ist wie jeder andere in der Lage, auszudrücken, was der nächste lang erwartete Sieg der Nation bedeuten würde.

„Es würde bedeuten, Teil der Geschichte der Nationalmannschaft meines Heimatlandes zu sein, daher ist es das ultimative Ziel“, sagt der 34-Jährige.

„Es stellt eine Gelegenheit dar, ein Zeichen zu hinterlassen, etwas, das nicht verloren gehen darf. Es wäre etwas, das im Jahr 2050 und darüber hinaus in Erinnerung bleiben würde, weil es so wenige Siege gab.“

Matteo Vitaioli feiert seinen Treffer für San Marino gegen Litauen in der Qualifikation zur EM 2016 im September 2015

Matteo Vitaioli erzielte im September 2015 in der EM-Qualifikation gegen Litauen sein einziges Tor für San Marino – das erste Auswärtstor seines Landes in einem Pflichtspiel seit 14 Jahren

San Marinos einziger Sieg ist nach wie vor ein 1:0-Testspielsieg über Liechtenstein im April 2004, als ein frühes Tor von Andy Selva, mit acht Toren der beste Torschütze des Landes aller Zeiten, einen Moment besiegelte, der in die Folklore eingehen sollte.

Das Warten war seitdem nicht darauf zurückzuführen, dass San Marinos vorwiegend aus Amateuren bestehende Gruppe von Spielern, die ungeachtet des erzielten Ergebnisses immens stolz darauf sind, das himmelblaue Trikot der Nation zu tragen, es versucht haben.

Vitaioli, tagsüber Grafikdesigner, feierte kürzlich die Geburt seiner Tochter und ist geübt darin, den internationalen Fußball mit den Anforderungen des Alltags in Einklang zu bringen, indem er abends nach der Arbeit trainiert.

„Es ist kompliziert“, sagt Vitaioli. „Aber die Liebe zur Nationalmannschaft Ihres Heimatlandes und die Chance, die das Spielen im internationalen Fußball bietet – es gibt viele Profis, die nie die Gelegenheit und Ehre bekommen, die Spiele zu bestreiten, die wir machen –, das macht die Opfer lohnenswert.“

Inmitten siegloser Jahrzehnte, schmerzhafter zweistelliger Niederlagen – die größte war die 0:13-Niederlage gegen Deutschland im Jahr 2006 – und ohne Hoffnung, sich in absehbarer Zeit für ein großes Turnier zu qualifizieren, hat ihnen die bescheidene Herkunft der Spieler aus San Marino geholfen, zusammenzuhalten.

Es bedeutet auch, dass scheinbar kleine Momente – ein belangloses Tor bei einer schweren Niederlage zu erzielen oder sogar ein torloses Unentschieden zu sichern – umso schöner werden.

„Ich bin seit fast 20 Jahren Teil der Nationalmannschaft. Grundlegend in jeder Gruppe war der Teamgeist, die Fähigkeit der Spieler, ein Team zu bilden“, fügt Vitaioli hinzu.

„Wenn man schwere Spiele spielt, können sie kompliziert werden, und wenn man sich nicht auf eine solide Mannschaft verlassen kann, können diese Spiele sehr weh tun.“

„Wir sind Freunde, die die gleiche Ehre teilen – aber auch die gleiche Last.“

San Marino feiert seinen Treffer gegen Dänemark

San Marino beendete im Oktober gegen Dänemark eine zweijährige Wartezeit auf ein Pflichtspieltor, bevor es zu einer historischen Serie von drei Toren in Folge kam

Es gibt Anzeichen für Fortschritte. San Marino beendete im Oktober das zweijährige Warten auf ein Pflichtspieltor zum Ausgleich gegen den Halbfinalisten der Euro 2020, Dänemark, und löste Jubelszenen auf dem Spielfeld aus.

La Serenissima – „die Gelassenste“ – musste in diesem Qualifikationsspiel zur EM 2024 eine 1:2-Niederlage hinnehmen, doch das Ergebnis schien den Spielern in Himmelblau, die den ersten Schritt einer Rekordserie getan hatten, nur eine Fußnote zu sein.

Anschließend erzielten sie bei der 1:3-Niederlage gegen Kasachstan zum ersten Mal seit 18 Jahren in zwei aufeinanderfolgenden Spielen ein Tor und schrieben vier Tage später Geschichte, indem sie zum ersten Mal in einem dritten Spiel in Folge ein Tor erzielten, als Filippo Berardi in der 97. Minute einen Treffer verwandelte Elfmeter bei der 1:2-Niederlage gegen Finnland.

„Wenn mir vor Jahren jemand gesagt hätte, dass ich im San-Marino-Trikot ein paar Tore auf der internationalen Bühne schießen würde, hätte ich ihn für dumm gehalten, ich hätte ihm nicht geglaubt“, sagt Berardi, der jetzt der gemeinsame Nationalspieler seines Landes ist. zweithöchster Torschütze mit zwei Toren.

„Auf der internationalen Bühne mit San Marino zu punkten, löst bei all den Problemen, die das Team überwinden muss, noch mehr Gefühle aus, als wenn man mit einem anderen Team punktet.“