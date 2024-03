Vienna-Fans: „Aufstiegsgarantie gibt es mit keinem Trainer“

Nachdem sich die Vienna von Trainer Alexander Zellhofer trennte, warten die Fans gespannt darauf, wer der neue Coach werden wird. Was erwarten sich die...

Nachdem sich die Vienna von Trainer Alexander Zellhofer trennte, warten die Fans gespannt darauf, wer der neue Coach werden wird. Was erwarten sich die Anhänger von ihrem neuen Trainer und gibt es Favoriten? Wir haben uns im Vienna-Forum des Austrian Soccer Boards, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum, für euch umgehört.

FlacherBallHoheKunst: „Mehmet Sütcü ist mit Abstand die beste Option. Kühbauer und Barisic passen nicht zum anvisierten Spielstill. Außerdem sind sie sowohl persönlich als auch fachlich nicht unbedingt positiv aufgefallen. Dass sie Bundesliga-Erfahrung haben, macht sie nicht zu Experten im modernen Fußball. Die Methoden sind altbacken, die medialen Auftritte oft ungeschickt. Taktische Variabilität und langfristige Weiterentwicklung haben bislang beide nicht bewirken können. Trainer, die das geschafft haben: Schopp, Ilzer, Glasner, Hütter, Scheiblehner, Messner. Pacult ist die einzige Ausnahme der „alten Generation“, der langfristig erfolgreich arbeitet. Vor allem geht es da um die Signalwirkung. Will man als Vienna die „Helden“ vergessener Tage wieder ins Rampenlicht stellen oder tatsächlich ein moderner Ausbildungsverein sein, der auch Trainer entwickeln kann. Aufstiegsgarantie gibt’s mit keinem Trainer, das ist klar.“

hanhau: „Beide (Anm.: Kühbauer und Barisic) sind ausgezeichnete Experten, Bundesliga-erfahren, und auch erfolgreich gewesen, vor allem Kühbauer, über das grundsätzliche Konzept des Spieles wird man sich austauschen und einigen. Ob man die beiden als Außenstehender mag ist eine persönliche Sache. Ob Sütcü eine gute oder, wie du sagst, die beste Lösung ist, kann ich nicht beurteilen, das kann glaube ich derzeit niemand.“

viennafan62: Als Ausbildungsverein für Trainer sehe ich die Vienna ganz und gar nicht. Auch bei Spielern höre ich den Begriff Ausbildungsverein nicht besonders gerne. Das impliziert für mich immer, dass die guten Spieler schnell wieder weg sind. Wenn man damit aber meint, junge Talente günstig zu kaufen und nach erfolgreichen Jahren (Mehrzahl!) teuer zu verkaufen, dann bin ich damit einverstanden. Ausbildungsverein nach Vorbild von Red Bull Salzburg. Aber wenn wir junge Spieler auf diese Weise weiterentwickeln wollen, dann bedarf es auch ein paar erfahrener Spieler von denn die jungen Spieler lernen können. Und noch viel mehr einen erfahrenen Trainer, der eine Vorstellung davon hat, wie gespielt werden sollte und es den Jungen vermitteln kann. Umso mehr, als das Ziel Bundesliga heißt. Das war mit Zellhofer halt nicht gegeben. Er war sehr unsicher in seinen Entscheidungen und hat viele Fehler gemacht. Aber jetzt wollen wir hinauf und da brauchen wir einen Coach, der schon Erfahrung hat. Der Spielstil ist dabei zweitrangig. Sich von älteren Spielern und Trainern zu distanzieren mit dem Begriff „altbacken“ „alter Stil“ oder so ähnlich halte ich für einen Fehler. Gerade jetzt.“

up the Bohs: „Schmidt vielleicht, Barisic nein, Kühbauer – um Gottes Willen, nein! Herzog? Wir wollen auf- und nicht absteigen und in Asien ist die Hohe Warte auch nicht. Kleer wäre offenbar nicht abgeneigt, aber wie kolportiert wird, ist es mit Barisic sowieso schon so gut wie fix.“

shortstop: „Die Philosophie, für die der Trainer steht, beziehungsweise die Art von Fußball, die er vermitteln und spielen lassen will, wären für mich, wenn ich denn etwas mitzureden hätte, das absolut Entscheidende. Auch in unserer Preisklasse gibt es zweifellos leistbare moderne Trainer. Man muss halt genauer hinschauen und, wenn man wirklich überzeugt ist, vielleicht auch mal ein Wagnis eingehen. So wie Leverkusen das bei Xabi Alonso getan hat…Der hat – bevor er Leverkusen zu einer der denkwürdigsten Saisonen gecoacht hat, die je ein Team in der deutschen Bundesliga gespielt hat – nur Nachwuchsteams trainiert!“

viennafan62: „Ich weiß schon, dass „altbacken“ nicht gleichzusetzen mit alt ist. Aber wenn wir die Sache Aufstieg ernsthaft in Angriff nehmen wollen, dann sollten wir zumindest die Finger von Experimenten lassen. Das hatten wir schon mit Zellhofer. Bei Alonso und Leverkusen ist es aufgegangen, aber ein Risiko war es allemal. Ich präzisiere daher: Ich meine „erfahren“ und nicht alt. Es soll jemand sein, der schon bewiesen hat, dass er es kann und bei dem man nicht auf einen Glücksgriff hoffen muss. Barisic und Kühbauer halte ich für durchaus geeignet. Ich finde sie nicht „altbacken“. Die erfahrenen Spieler habe ich nur deshalb erwähnt, weil es sich dort ähnlich verhält.“

Jetzt Poscht’s aber19: „Als Spieler war Mehmet Sütcü bei uns ok. Als Trainer muss er sich erst beweisen, ohne Erfahrung auf Bundesliga-Niveau, naja. Er ist oder wäre die billigste Variante und leicht steuerbar von Ivanschitz – wie eben Alexander Zellhofer von Markus Katzer. So baut sich ein Jeder sein kleines Zuhause in unserem Wohnzimmer, bis die Nächsten kommen – Fußball eben.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen der Vienna Fans zu der interessanten Trainerdiskussion.