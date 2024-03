Sturm Graz oder doch Ausland? Wohin verschlägt es FAC-Juwel Adewumi?

Der junge FAC-Offensivspieler Oluwaseun Adewumi erregt Aufmerksamkeit: Neben dem SK Sturm Graz sollen auch internationale Klubs Interesse am 19-Jährigen haben. Ein Wechsel im kommenden...

Der junge FAC-Offensivspieler Oluwaseun Adewumi erregt Aufmerksamkeit: Neben dem SK Sturm Graz sollen auch internationale Klubs Interesse am 19-Jährigen haben. Ein Wechsel im kommenden Sommer wirkt immer wahrscheinlicher.

Erst Ende Februar feierte der offensive Mittelfeldspieler seinen 19. Geburtstag. Der in Wien geborene, nigerianisch-stämmige Adewumi startete seine noch junge Karriere beim Floridsdorfer AC, verbrachte zwischenzeitlich 3 ½ Jahre im Nachwuchs des SK Rapid, kehrte im Jahr 2020 – damals 15-jährig – aber wieder zurück nach Floridsdorf.

Knapp zwei Jahre nach seiner Rückkehr debütierte Adewumi, der sowohl auf der Zehn, als auch auf beiden offensiven Flügeln und als Mittelstürmer eingesetzt werden kann, für den FAC in der 2. Liga. Während er in der vergangenen Saison 2022/23 noch zumeist von der Bank kam und langsam herangeführt wurde, nähert er sich in der laufenden Spielzeit immer mehr der Stammelf der Wiener an.

U19-Teamdebüt vor einem Monat

Bis heute kommt der flexible und spielstarke Offensivmann auf 40 Pflichtspieleinsätze, vier Tore und drei Assists, wobei er aber insgesamt nur knapp 1.500 Einsatzminuten hinter sich brachte. Schon jetzt ist die Quote des Youngsters also durchaus beachtlich, was auch U19-Teamchef Oliver Lederer nicht verborgen blieb. Im Februar gab Adewumi ein halbstündiges Debüt, als die U19 mit 0:3 gegen Italien verlor.

Adewumi zog nun unter anderem das Interesse des SK Sturm Graz auf sich. Die Grazer könnten im Sommer aktiv werden, müssten allerdings eine Ablöse für den jungen Wiener berappen. Dessen Vertrag beim FAC läuft noch bis Sommer 2025 – mit einer Option auf eine weitere Saison.

Zahlreiche Interessenten aus dem In- und Ausland

Wie Adewumis Berater Sertan Günes betonte, gibt es aber auch noch weitere Interessenten auf der Warteliste. Klubs werden dabei keine genannt – lediglich, dass die Anfragen etwa aus der Schweiz, Tschechien, der Slowakei, Lettland und auch aus der italienischen Serie A kommen sollen.

Damit steht Adewumi wohl vor einem Scheideweg: Geht es zu Sturm oder gar zu einem Serie-A-Team, wo er jeweils wohl eher in der zweiten Mannschaft oder im Nachwuchs eingesetzt werden würde, oder entscheidet sich der 19-Jährige für den sofortigen Verbleib im Profifußball und trachtet nach Einsätzen in einer ersten Mannschaft. Ruhiger wird es bis zum Sommer um das FAC-Juwel jedenfalls nicht werden.