Gerhard Struber: „Müssen Lösungen gegen Hartberger Positionsspiel finden“

Am Sonntag ab 17:00 Uhr in der Red Bull Arena gegen die Steirer



Am Wochenende beginnt für den FC Red Bull Salzburg die heiße Phase der Meisterschaft. Der erste Gegner nach der Punkteteilung und in der Meistergruppe der ADMIRAL Bundesliga ist der Tabellenfünfte TSV Egger Glas Hartberg. Das Duell mit den Steirern findet am kommenden Sonntag, den 17. März 2024 um 17:00 Uhr in der Red Bull Arena statt und wird von Schiedsrichter Harald Lechner geleitet.

Die Roten Bullen schlossen den Grunddurchgang dieser Saison der ADMIRAL Bundesliga mit den meisten Punkten (50), den meisten erzielten Treffern (45) und den wenigsten Gegentoren (12) ab.

Personelles

Nicht einsatzbereit für dieses Match sind Samson Baidoo (Knöchel), Hendry Blank (erkrankt), Nicolas Capaldo (Knie), Leandro Morgalla (rekonvaleszent), Luka Sucic (Knie) und Andreas Ulmer (Wade). Aleksa Terzic fehlt wegen Muskelproblemen im Oberschenkel.

Statements

Bernhard Seonbuchner über …

… die Erwartungen in der Meistergruppe und an das Hartberg-Match:

„Jetzt geht es auf die Zielgerade, ab nun ist jeder Sieg auch drei Punkte wert. Dabei erwarte ich mir, dass unsere Mannschaft fokussiert und zielstrebig unterwegs ist. Und ich erwarte mir einen Auftritt, bei dem auch jeder spürt, dass wir erfolgreich sein wollen.

Unabhängig von der Situation, dass Hartberg ganz ohne Druck in die Meistergruppe geht und frei von der Leber weg spielen kann, haben sie gezeigt, dass sie eine gute Fußballmannschaft sind. Ich finde nicht, dass sie sich überraschend für die Meistergruppe qualifiziert haben. Sie haben eine klare Spielidee verfolgt, die sie erfolgreich und überzeugt umgesetzt haben. Als Lohn ihrer Arbeit stehen sie jetzt unter den besten Sechs der Liga. Dementsprechend geht es für uns gleich von Spiel eins richtig los, wir müssen gleich unsere beste Leistung zeigen.“

Gerhard Struber über …

… das Duell mit den Steirern:

„Wir wissen mittlerweile sehr genau, was Hartberg mitbringt und worüber sie sich definieren. Jetzt gilt es für uns, Lösungen gegen ihr Positionsspiel zu finden und ihr Werkl im Keim zu ersticken. Das wollen wir am Sonntag von der ersten Sekunde an umsetzen.“

… den „Defensiv-Rekord“ (erst 12 Gegentreffer nach 22 Runden):

„Für uns ist das ein Umstand, der sehr wichtig ist und uns hoffnungsfroh auf die kommenden Spiele blicken lässt. Speziell gegen den Ball werfen wir viel von unserer Mentalität in die Waagschale, setzen das sehr gut um. In dieser Hinsicht macht die Mannschaft vieles richtig und bewegt sich auf einem sehr hohen Niveau.“