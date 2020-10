Vorhersagen zur EFL Championship

Es ist nun schon einen Monat her, dass die englische Fußballliga Championship angepfiffen wurde, aber es gab noch nicht viele große Treffer, obwohl...

Es ist nun schon einen Monat her, dass die englische Fußballliga Championship angepfiffen wurde, aber es gab noch nicht viele große Treffer, obwohl auf der Ligatabelle bereits einige Punkte erzielt wurden. Zu den bemerkenswerten Spielen, die bereits stattgefunden haben, gehören der 4:0-Sieg der Blackburn Rovers gegen Derby County am 26. September sowie der kürzliche 3:1-Erfolg von Bournemouth gegen Coventry City und der sehr erfreuliche 4:2-Sieg von Preston gegen Brentford. Ist es noch zu früh, um die Sieger vorherzusagen? Vielleicht, aber die Experten versuchen es trotzdem.

Preston North End

Preston North End wird die diesjährige Championship vielleicht nicht gewinnen, aber das Team könnte sich dennoch einen Platz sichern. Bisher hat es nur 4 Punkte erzielt, hat aber gegen Brentford ein tolles Spiel abgeliefert. Von Unibet gesponsert, das sowohl Wetten auf Preston als auch Online-Slotspiele anbietet, belegte das Team im vergangenen Jahr den 9. Platz. Alex Neil ist jedoch ein vielversprechender Manager bei Preston und wartet sowohl mit seiner Jugend als auch mit frischen Ideen auf. Er war in Norwich zwar schlecht in Form, verschaffte der Mannschaft aber die Rückkehr in die obersten Tabellenplätze der EFL, nachdem er 2015 eingewechselt wurde. Seine Anhänger halten es für möglich, dass er etwas Ähnliches bei Preston vollbringen könnte.

Norwich City

Norwich City könnte in diesem Jahr siegen, besonders, da der Verein im letzten Jahr noch in der Premier League spielte, dann aber relegiert wurde. Er durchlebt Jo-Jo-Jahre, was bedeutet, dass er gute Chancen hat, wieder in die Premier League aufzusteigen, wie er es schon einige Male zuvor geschafft hat. Tatsächlich ist dies die erste Mannschaft in der Geschichte der Premier League, die fünfmal abgestiegen ist. Sie liegt derzeit in der Ligatabelle hinter Preston mit einer Tordifferenz von -1 nach einem schlechten Spiel.

Brentford

Obwohl die Mannschaft am Ende von Preston geschlagen wurde, sind die Bienen immer noch geneigt, in dieser Saison stark abzuschneiden, zumal sie letztes Jahr in der Championship den 3. Platz belegt haben. In der Championship-Liga schienen sie vor Kurzem die Führung vor dem lokalen Rivalen QPR zu übernehmen, aber QPR liegt derzeit in der Ligatabelle wieder vorn. Es ist jedoch noch unglaublich früh und Brentford hat bereits in der Vergangenheit gezeigt, dass sich das Team gut erholen kann. Allerdings hat es eine einzigartig schlechte Bilanz bei Pokalfinalen: Es hat in seiner jüngeren Geschichte vier entscheidende Playoff-Finalspiele verloren, sodass es an der letzten Hürde scheitern könnte.

Bournemouth

Der AFC Bournemouth blickt auf eine fünfjährige Ära in der Premier League zurück, die jedoch dieses Jahr vor allem durch wichtige Niederlagen gegen Manchester City beendet wurde. Er ist jedoch nur um Haaresbreite abgestiegen, da er am letzten Tag einen überwältigenden 3:1-Sieg gegen Everton feierte. Allerdings hat der Verein Manager Howe verloren, der ihn in die Premier League geführt hatte und seit acht Jahren bei ihm war. Fünf Jahre in der Premier League erlauben es einer Mannschaft zwar, ihre Kassen ein wenig aufzubessern, aber sie hat Nathan Aké verloren gegen Manchester City – für eine Rekordsumme von 41 Millionen Pfund. Bournemouth befindet sich in einer schwierigen Situation, hat aber bereits stark begonnen und 3 von 4 Spielen gewonnen sowie 1 Unentschieden erzielt mit einer Tordifferenz von 4. Hoffentlich werden die Kirschen mehr Glück haben als im vergangenen Jahr.