Alexis Tibidi wechselt nach Frankreich

Der CASHPOINT SCR Altach hat sich mit dem VfB Stuttgart auf eine vorzeitige Beendigung der Leihe von Alexis Tibidi geeinigt. Der französische U20-Nationalspieler war im zurückliegenden Sommer vom Neckar ins Rheindorf gewechselt und kam im Herbst 2022 auf fünf Treffer und einen Assist in 18 Pflichtspielen.

Der ursprünglich bis zum Saisonende 2022/23 datierte Leihvertrag wird nach der finanziellen Einigung mit dem VfB Stuttgart vorzeitig aufgelöst. Über die vereinbarte Ablösesumme haben beide Vereine Stillschweigen vereinbart.

Vom VfB wechselt Tibidi in die Ligue 1 und geht zukünftig für ESTAC Troyes auf Torjagd. Der SCR Altach bedankt sich bei Alexis für seinen Einsatz und wünscht ihm alles Gute für die neue Aufgabe in Frankreich.

Georg Festetics, Sportdirektor: „Alexis Tibidi hat die Rahmenbedingungen in Altach gut genutzt, um sich weiterzuentwickeln und sich in die Auslage zu spielen. Ich möchte mich beim VfB Stuttgart für die professionellen Gespräche bedanken, in denen wir letztlich eine Lösung erzielen konnten, von der alle Seiten profitieren.“