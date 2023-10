Austria-Fans: „Aus der Krise in ein Hoch“

Die Wiener Austria sorgte gestern im Auswärtsspiel gegen den SK Sturm für eine Überraschung und entführte nach einem 1:0-Auswärstsieg drei Punkte aus Graz. Wir...

Die Wiener Austria sorgte gestern im Auswärtsspiel gegen den SK Sturm für eine Überraschung und entführte nach einem 1:0-Auswärstsieg drei Punkte aus Graz. Wir wollen uns ansehen was die Fans zur Leistung ihrer Mannschaft sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

HwG: „Das hätte ich nicht erwartet!! Klar war Sturm besser, aber heute hatten wir endlich das Glück des Tüchtigen. Bravo Veilchen!“

veilchen27: „Hatten das nötige Spielglück, aber vor allem ganz, ganz, ganz viel Kampfgeist, Leidenschaft, Power und Glauben an uns selbst. Respekt, wie diese Elf an ihre Grenzen ging! Respekt, wie diese Elf für unsere Farben gekämpft hat! Dabei hat mir vieles aber gar nicht mal so gut gefallen. Die erste Pressinglinie war vor allem zwischen der 30. und 45. Minute überhaupt nicht griffig, dadurch kam Sturm zu viel zu vielen Aktionen. Zweite Halbzeit haben wir uns viel zu wenig getraut, rauszuspielen und den Ball zu halten, stattdessen hoch nach vorne, wo wir zu wenige Bälle sichern konnten, vor allem Asllani. Am Ende auch die Konter zu wenig genutzt. Aber hinten im eigenen Drittel waren wir immer super kompakt und haben fast nichts zugelassen. Fazit: hatten schon bessere Leistungen, aber noch selten mehr Leidenschaft. Kämpfen kann diese Truppe, das hat sie jetzt mehrfach bewiesen. Aus der Krise wird fast schon ein Hoch – und ehrlich Respekt, sich SO aus einer Krise zu schießen, dieser Oktober ist großes Kino!“

Groovee: „Wir hätten mindestens 2 Tore machen müssen aber egal. Wichtige Bonuspunkte!“

Braveheart-FAK: „Aus den nächsten vier Spielen in der Meisterschaft sollten wir mindestens sechs Punkte holen. So schlecht ist die Auslosung nun nicht, sowohl LASK als auch Red Bull mit vielen Spielen, da sollte man zumindest einmal was holen können, wenn man wieder Glück hat.“

kingpacco: „Also wenn mir jemand gesagt hätte wir machen da einen Punkt oder drei – ich hätte ihn für verrückt erklärt.“

Altes Landgut: „Endlich einmal clever verhalten! Da war heute nix zu sehen von hirnlosem Balljagen. (Was man eigentlich eh schon längere Zeit nicht mehr sieht.) So sollte man sich meiner bescheidenen Laien-Meinung nach immer verhalten, wenn man gegen einen Gegner antritt, der von der individuellen Klasse über uns zu stellen ist. Ist zwar nicht so schön anzusehen und man braucht auch die nötige Portion Glück, die Wahrscheinlichkeit zu punkten ist aber höher. Ich sehe lieber einen glücklichen 1:0 Sieg, als ein 0:5-Debakel, weil wir versucht haben, mitzuspielen. Ich hoffe, dass sich Jürgen Werner nicht über die drei Punkte ärgert. Ich kann mich nämlich noch erinnern, wie er den Trainerwechsel unter anderem auch mit der Aussage kommentiert hat, dass er haben will, dass die Mannschaft gegen Ende bei einer 1:0-Führung nicht bei der Cornerfahne herumspielt, sondern das 2:0 erzielen will, denn genau das haben wir heute in einer Situation in der Nachspielzeit nicht gemacht. Am Ende hätten wir noch das 2:0 machen müssen, aber man sah, dass uns halt bei den Entlastungsangriffen die Qualität fehlt.“

Bgld.-Veilchen: „Unerwarteter, hart umkämpfter Sieg, der meiner Meinung nach aufgrund der zweiten Halbzeit nicht ganz unverdient war. Natürlich war einiges an Glück dabei, aber das braucht man gegen Sturm auswärts auch. Jetzt unbedingt gegen Lustenau nachlegen und am Mittwoch ins Cup-Viertelfinale einziehen.“

Pirius: „Das war ein hartes Stück Arbeit. Großartig wie man das am Ende runtergezockt hat.“

tifoso vero: „Wir haben ein glückliches Tor geschossen, waren in einigen Situationen nicht gut mit dem Ball unterwegs und Früchtl hat dann alles ausgebessert. Doch wir haben immer herzhaft gekämpft. Das war die erste Halbzeit. In der 2. Halbzeit haben wir kaum etwas zugelassen, haben leidenschaftlich verteidigt und gespielt, und gegen einen technisch überlegenen Gegner alles hinein geworfen. Schlussendlich haben wir verdient gewonnen, da wir gegen Ende des Spiels sogar die größeren Chancen hatten. Note 10 für Früchtl aber auch für die ganze Mannschaft, die mit dem Trainer zusammen das auf den Platz gebracht hat was zählt, wenn man siegen will: Einsatz, Kampf um jeden Zentimeter, Leidenschaft und Zielstrebigkeit. Einer der schönsten Siege der letzten Zeit, ein Highlight der besonderen Art und ein wichtiger Schritt Richtung oberes Playoff, an dessen Erreichen ich nie gezweifelt habe. Veilchen, wir sind stolz auf euch!“

KidSune: „Das Derby war DIE Trendwende. War da schon zu spüren. Bitte konzentriert weitermachen.“

AngeldiMaria: „Sehr, sehr geiler dreckiger Sieg und mit Ilzers Mitteln Sturm den Nerv gezogen. Drei Punkte gegen die Top 3 wollte ich aus den drei Spielen. Die Pflicht ist erfüllt. Jetzt die wirklichen Gegner auf jeden Fall schlagen, und Punkte gegen LASK, Red Bull sind dann noch Bonuspunkte. Aber keine Pflichtpunkte.“

Gatrik: „Von der Schießbude der Liga in der Defensive zur Abwehrfestung. Wer hätte das gedacht. Man kann sehr stolz auf die Entwicklung sein.“

kingpacco: „Ja ,wir müssen uns echt bei den Grünen bedanken, dieser Punkt damals mit neun Mann war einfach wichtig für den Kopf – auch der Sieg heute war zwar glücklich, wobei man auch sagen kann, wir hätten zum Schluss den Sack zumachen müssen. Aber auch heute ein dreckiger Sieg und der wird uns denke ich für die Moral und den Kopf mehr bringen, als ein leichter Sieg.“