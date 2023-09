Austria-Fans: „Ein Stürmer für mindestens 10 bis 15 Tore“

Die Wiener Austria verpflichtete knapp vor Ende des Transferfensters den jungen Stürmer Fisnik Asllani leihweise von der TSG Hoffenheim. Der 21-Jährige absolvierte beim 2:2-Unentschieden...

Die Wiener Austria verpflichtete knapp vor Ende des Transferfensters den jungen Stürmer Fisnik Asllani leihweise von der TSG Hoffenheim. Der 21-Jährige absolvierte beim 2:2-Unentschieden gegen Austria Klagenfurt bereits seinen ersten Pflichtspieleinsatz. Wir wollen uns ansehen wie zufrieden die Fans mit dem Tabakovic-Ersatz sind. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Alizee: „Ich beobachte Asllani schon längere Zeit und kann den Verantwortlichen zu diesem Transfer nur gratulieren. Er wird auf jeden Fall für mindestens 10-15 Tore gut sein. Merkt euch meine Worte. Urs Fischer hat damals in jungen Jahren viel auf ihn gehalten. Aber der Konkurrenzkampf ist dort, auch wegen des herausragenden Erfolges, brutal geworden. Hoffenheim gehört mittlerweile auch zum Bundesliga-Inventar und wenn ihm wo endgültig der Durchbruch gelingt, dann bei uns. Davon bin ich felsenfest überzeugt.“

Torberg*1911: „Den „10er“ als Rückennummer ausfassen ist gleich mal eine ordentliche Ansage. Selbstvertrauen ist mEn vorhanden.“

fis: „Hat mir gegen Austria Klagenfurt sehr gut gefallen, könnte wirklich ein guter Haris-Ersatz werden.“

KindausFavoriten: „Der kann zweifellos was. Auffällig war auch, dass er in Halbzeit zwei keine Ansätze von Eigensinnigkeit mehr gezeigt hat, die am Anfang durchaus da waren. Da scheint es geholfen zu haben, dass ihm in der Pause jemand ins Gewissen geredet hat.“

Blackcactus: „Ein Lichtblick nach diesem frustrierenden Spiel gegen Austria Klagenfurt.“

forzaviola84: „Fisnik ist ein richtig Guter. Er wird uns noch Freude bereiten.“

Decay26: „Asllani hat mir heute von allen am besten gefallen, bissig und sich für keinen Weg zu schade. Traurig das er nicht gleich zu uns gestoßen ist.“

Frastei: „Ich meine, dass man einen Spieler, welcher gerade 3(?) Tage in Wien weilt nicht vom Start weg spielen lassen sollte. Wahrscheinlich hat er nicht einmal noch alle Namen seiner Mitspieler intus. Für diesen Umstand hat er seine Sache sehr gut gemacht. Hoffe, dass uns Fisnik Asllani noch viel Freude bereiten wird.“

Pinkman: „Er ist eben nach 3 Tagen bereits besser als Schmidt.“

The1Riddler: „Schmidt darf sich da eigentlich hinter Mucki, Asllani und Vucic anstellen aktuell. Bin gespannt ob wir eine Aufstellung gemeinsam mit Asllani und Huskovic sehen werden, ich hatte heute den Eindruck, die werden sich sehr gut verstehen/ergänzen.“

Austria_WAC: „Hat mir heute sehr, sehr gut gefallen – bringt alles für einen Top-Stürmer mit – kann den Ball behaupten und auch auf engem Raum weiterverarbeiten, ist körperlich präsent, konnte auch in Kopfballduellen bestehen und hat nach der kurzen Zeit auch schon ganz gut mit Gruber (oder insgesamt seinen Mitspielern) harmoniert. Manches mal ein wenig zu eigensinnig und nur eine Szene wo er wirklich knapp am Tor dran war. Wenn man da Schmidt als Vergleich hernimmt, sind derzeit zwei Klassen dazwischen, obwohl eben erst so kurz da. Hat auf jeden Fall Lust auf mehr gemacht.“

AustriaWien1997: „Bei so einem versteh ich, wenn man ihn leiht. Das hat man nach zehn Minuten gemerkt, dass der in einer anderen Liga spielt.“

AngeldiMaria: „Von mir jetzt erst ein richtiges HERZLICHES WILLKOMMEN, FISNIK. Das Potenzial war gleich beim ersten Einsatz erkennbar. Technik, Robust. Kann uns sofort weiterhelfen. Top.“

johnfive: „Richtig guten Eindruck hinterlassen in Hälfte eins, der junge Mann. Bei den zwei Gegentoren wird er sich halt gedacht haben:„Alter Schwede, wo bin ich da gelandet.“

