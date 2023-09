Expected-Goal-Werte zum 5. Spieltag 2023/24

Wir lassen nach jedem Spieltag die jeweilige Bundesliga-Runde in einer kompakten Form Revue passieren, wobei wir den Schwerpunkt auf die Expected-Goal-Statistiken legen. Alle Daten...

SK Sturm – Blau-Weiß-Linz 4:1 (xG=1.73:0.79)

Der Aufsteiger konnte bis dato in der Bundesliga noch nicht überzeugen. Auch gegen den SK Sturm waren die Oberösterreicher klar unterlegen und verloren verdient mit 1:4. Der Vizemeister führte bereits nach sieben Minuten mit 2:0 und die mitgereisten Blau-Weiß Linz Fans befürchteten schon ein Debakel. So schlimm wurde es dann allerdings nicht, auch da die Blackies nach dem schnellen Vorsprung im Spiel nach vorne zu wenig konkret wurden. Nach dem Anschlusstreffer schalteten sie aber einen Gang hinauf, sodass am Ende ein recht deutliches Ergebnis herausschaute. Die xG-Werte von 1.73:0.79 zeigen dennoch auf, dass die Grazer aus ihrer spielerischen Überlegenheit vielleicht zu wenige Chancen herausspielten.

Wolfsberger AC – Red Bull Salzburg 1:2 (xG=0.53:1.15)

Der WAC fasste gegen RB Salzburg die erste Saisonniederlage aus und musste sich knapp mit 1:2 geschlagen geben. Die Kärntner gingen dabei knapp vor der Halbzeit sogar in Führung und machten auch in den zweiten 45 Minuten dem Gegner das Leben schwer. Der Meister entführte dennoch drei Punkte, da er nach einer Stunde über einen Standard zurück in die Partie kam und ein wenig später durch Koita den Siegtreffer erzielte. Struber lobte nach der Partie auch seine Wechselspieler, die in dieser Begegnung den Unterschied ausmachten. Der WAC machte seine Sache aber gut und zeigte, dass er aktuell nicht einfach zu schlagen ist. Auch die xG-Werte von 0.53:1.15 zeigen, dass die Hausherren nicht allzu viele Chancen zugelassen haben.

SC Austria Lustenau – SCR Altach 0:3 (xG=0.63:2.47)

Die Altacher entschieden das Vorarlberg-Derby klar mit 3:0 für sich und profitierten schon zu Beginn der Partie von einem gegnerischen Tormann-Fehler. Standfests Mannschaft bot aber auch danach eine überzeugende Leistung und agierte wesentlich cleverer als die Hausherren, die kaum vor das gegnerische Tor kamen. Die Gäste gaben insgesamt 20 Schüsse ab und haben auch bei der xG-Wertung mit 0.63:2.47 klar die Nase vorne. Ein verdienter Sieg einer starken Altacher Mannschaft, von der man in dieser Form durchaus einiges erwarten kann.

LASK – FK Austria Wien 2:0 (xG=0.92:0.80)

Wir verfassten bereits eine ausführliche Analyse zum 2:0-Sieg des LASK gegen die Wiener Austria und wollen euch an dieser Stelle nur noch die xG-Werte nachschießen, die mit 0.92:0.80 recht ausgeglichen ausfallen.

SK Rapid Wien – WSG Tirol 1:1 (xG=2.37:0.29)

Der SK Rapid war insbesondere in der zweiten Halbzeit im Spiel gegen die WSG Tirol die klar überlegene Mannschaft und trauerte am Ende zwei verlorenen Punkten nach. Die Wiener schossen 22 Mal auf das gegnerische Tor, während die Gäste nur auf vier Schussversuche kamen. Einer dieser Distanzschüsse passte aber ganz genau und so brachte Kronberger die Gäste in der achten Minute in Führung. Seidl, der auch diesmal wieder einer der besten Spieler am Platz war, glich nach genau einer Stunde aus, doch für den Sieg sollte es nicht mehr reichen. Die Expected-Goal-Werte von 2.37:0.29 zeigen eine klare Überlegenheit für den SK Rapid an.

TSV Hartberg – SK Austria Klagenfurt 0:3 (xG=0.38:1.29)

Drei Mannschaften sind in der aktuellen Bundesliga-Saison noch ungeschlagen. Meister RB Salzburg, Vizemeister SK Sturm und Peter Pacults Austria Klagenfurt. Auch gegen den TSV Hartberg zeigten sich die Klagenfurter als reifere Mannschaft, auch wenn in der zweiten Halbzeit bis auf den Treffer von Irving knapp vor der Pause nicht viel Brauchbares herausschaute. In den zweiten 45 Minuten bauten die Gäste die Führung aus und ließen auch in der Defensive nicht viel zu. Das zeigen auch die xG-Werte von 0.38:1.29.