Austria-Fans: „Eine der besten Leistungen der letzten Jahre“

Die Wiener Austria trennte sich gestern von RB Salzburg mit einem 0:0-Unentschieden, wobei die Veilchen die klar bessere Mannschaft waren und sogar einen Elfmeter vergaben. Wir wollen uns ansehen was die Fans zur Leistung ihrer Mannschaft sagen, die spielerisch stark auftrat, nur vor dem gegnerischen Tor nicht effizient genug war. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Violettesbluat: „Vor dem Spiel hätte ich den Punkt genommen, nach dem Spiel gefühlt eine Niederlage. Warum Schmidt bei uns einen Elfer schießen darf weiß keiner. Normal musst die Partie 4:0 gewinnen. Naja was nehmen wir mit? Rapid überholt und gegen die Top 2 vier Punkte geholt. Auf dem können wir aufbauen.“

Braveheart-FAK: „Nach dem Match eher enttäuscht, weil wir so gut waren heute – vor dem Match wäre ich zufrieden gewesen. Elfer verschießen kann passieren, wäre geil fürs Selbstvertrauen gewesen. Die Rote tut hoffentlich nicht zu sehr weh in den kommenden Spielen.“

DaMarkWied: „Vor dem Spiel hätte ich den Punkt mit Handkuss genommen, im Endeffekt waren es aber leider zwei leichtfertig vergebene Punkte. Zumindest die Chance von Jukic muss rein und über den Elfer sprechen wir lieber nicht. Frustrierend.“

OnkelAlbert: „Ich überlege gerade wann ich die Austria zuletzt so stark gesehen habe. Wahnsinns Leistung.“

L3g0l4s: „Könnten wir uns bitte nicht darüber aufregen, wer den Elfer geschossen hat? Das Ganze ist ein Teamsport. Wir hatten genug Chancen. Das Spiel war einfach top! Oberes Playoff ist in dieser Form aber sowas von klar.“

jimmyhogan: „Das heute enttäuscht mich mehr als jedes miserable Spiel gegen einen Abstiegskandidaten bisher. Ich dachte wir haben eine Mannschaft mit Mentalität, eine Mannschaft die den Sieg will, der man trotz aller Probleme nicht absprechen kann, dass sie sich zerreißt. Dann können ein Gruber, ein Fischer, ja sogar ein Polster nicht zuschauen, wenn sich ein dahergelaufener Bankerldrücker den Ball nimmt um einen der wichtigsten Elfer der Saison bisher zu treten. Niederlage auf allen Ebenen. So kann ich ein Team nicht anführen, da muss ich vorangehen, die Verantwortung übernehmen. Und nun zum schönen Teil des Abends: wir haben aus den Spielen gegen Sturm und gegen die Dosen vier Punkte gemacht, sind mit gutem Restprogramm nur einen Punkt hinter dem oberen Playoff und vor dem Debakel-Klub aus der Vorstadt. Da wird heute ein guter Whiskey geöffnet und trotz aller Enttäuschung eine Slainte auf die Austria erhoben, dann ist der Ärger schnell verflogen.“

El_Mato: „Eigentlich unglaublich dieses Spiel nicht zu gewinnen. Im Endeffekt fehlt dann Qualität, das ist zu wenig. Jukic mit seinen Ansprüchen muss den machen. Elfer kann man verschießen. Grundsätzlich. Aber einen Schmidt, der völlig außer Form, ohne Selbstvertrauen und es nur mit viel Glück überhaupt auf die Bank schafft, einen Elfer schießen zu lassen, das ist einfach ein No-Go. Und dann noch dazu so schlecht schießen, da fehlen einem die Worte. Das war ein Selbstfaller, wieder mal.“

Blackcactus: „Super Spiel, die Mannschaft kann unheimlich stolz sein auf diese Leistung. Schade, dass so viele Chancen nicht gemacht wurden. Dass Schmidt den Elfer geschossen hat ist natürlich bitter. Wahrscheinlich hat er sich gut gefühlt, wollte quasi wieder der Held sein und Verantwortung übernehmen. Hat halt nicht geklappt.“

zico74: „Super Partie von unseren Burschen. So ein Spiel musst eigentlich gewinnen. Potzmann ist echt der lang ersehnte Sechser. Jukic mit einer Wahnsinnspartie, Polster sehr gut. Elferschützen haben wir anscheinend nur Fitz. Ich hätte Fischer oder Gruber schießen lassen.“:

xmindgamerx: „Normal müsste man heute den drei Punkten nachtrauern, aber was die Mannschaft und unsere Kurve heute geleistet hat war eine 10 mit Sternchen. Danke dafür!“

violet heat: „Bärenstarke Leistung, leider unbelohnt. Red Bull dominiert wie selten, aber, so ist es im Fußball, das Glück war heute mal nicht auf unserer Seite. Die Statistik muss ja atemberaubend sein. Mit Fitz auf dem Platz hätten wir glatt gewonnen. Wenn er auf der Bank sitzt, kann er auch 20 Minuten reinkommen (und den Elfer reinmachen). Polster hätte runter müssen, sonst gab es kaum Schwachpunkte. Jukic hätte „Man of the Match“ werden können. Der Elfer war leider schwach geschossen, da hätten Ranftl, Braunöder, Gruber oder Jo Verantwortung übernehmen können/müssen. Die rote Karte gegen Marvin schmerzt sehr, er hat ein tolles Spiel gemacht“

ozzy: „Sehr starke Leistung des Teams, Gratulation auch ans Trainerteam für den richtigen Matchplan. Wohl eines der besten spiele in den letzten Jahren. Wir hatten genug Chancen um das Spiel zu gewinnen. Red Bull hatte Schlager, der sehr gut gehalten hat. Leider haben wir uns nicht komplett belohnt. Elfer können nun einmal vergeben werden, wir hatten Fischer, Polster und jetzt Schmidt. Kein Grund um jemanden zu verdammen. Mir fällt auch keiner ein, der drinnen war und den zu 100% macht.“

