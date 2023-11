LASK-Fans: „Indiskutable Leistung ohne Feuer und Leidenschaft“

Der LASK feierte unter der Woche noch dank einer überragenden Leistung den ersten Sieg in der Europa-League-Gruppenphase und wollte gegen BW Linz an diese...

Der LASK feierte unter der Woche noch dank einer überragenden Leistung den ersten Sieg in der Europa-League-Gruppenphase und wollte gegen BW Linz an diese Leistung anschließen. Dies gelang allerdings in keiner Weise und der LASK ging nach 90 Minuten als verdienter Verlierer vom Platz. Wir wollen uns ansehen was die Fans zur Leistung ihrer Mannschaft sagen und haben und deshalb für euch im Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum für euch umgehört.

Urfahraner: Bittere, eigentlich sogar peinliche hochverdiente Niederlage. Ein Haufen Ballbesitz ohne Hauch von Torgefahr. Drecksflanken, dazu technische Unzulänglichkeiten ohne Ende. Ohne Zulj anscheinend offensiv nicht vorhanden. Und natürlich sieht man unser größtes Manko. Spiele gegen defensive Teams können wir anscheinend diese Saison nicht.“

Lask-Jussi: „Die über 90 Minuten bessere Mannschaft hat absolut verdient 2:0 gewonnen. Gratulation an Blau-Weiß. Nach der Länderspielpause sehen wir wieder den LASK, den wir so lieben.“

usaphilip: „Einfach schwach, zu weit weg vom Gegner, Fehlpässe im Spielaufbau noch und nöcher…das Fehlen von Zulj kann da auch keine Ausrede sein.

Traunseelaskler: „Wir haben heuer gegen Blau-Weiß dank deren schwachen Performance im Hinspiel gesamt drei Punkte geholt – das sind immerhin mehr als die null bis zwei Punkte, die wir gegen Ried immer zusammengebracht haben (Coronazeit ausgenommen). Dass unsere Leistungen in solchen Spielen immer erbärmlich sind, muss eigentlich ein unumstößliches Naturgesetz sein. Den Optimismus und die Überheblichkeit mancher habe ich daher bereits vor dem Spiel nicht verstanden, eine Niederlage war irgendwie aufgelegt. Aber was soll’s, hoffentlich kann jetzt die Länderspielpause ähnlich genützt werden wie die letzten, dann haben wir mit der WSG ja eh schon wieder einen „Lieblingsgegner“ vor der Tür. Jetzt könnte ich noch schreiben, dass sich die Mannschaft für diese Leistung schämen sollte; aber das musste man bisher über jede Mannschaft seit dem Aufstieg schreiben, denn Leistungen in Duellen wie mit Ried waren immer zum Schämen – außer in der Ismael-Zeit, als es solche Duelle nicht gab. Unabhängig davon, wie viele Sternstunden uns die Mannschaften beschert haben.“

k4k4du: „Man kann schon mal verlieren, aber wenn gar nichts kommt von der Mannschaft, ist‘s halt bitter anzusehen. Eine Fehlpassorgie vor dem Herrn, null Ideen, keine zweiten Bälle, null Zweikampfverhalten…“

Much1: „Unglaublich schwache Vorstellung unserer Mannschaft. Absolut verdiente Niederlage.“

Strafraumkobra: „Mostar gegen Alkmaar, Toulouse gegen Liverpool oder Saarbrücken gegen Bayern – soll vorkommen, dass die Kleinen den großen Namen ein Bein stellen. Wie es jedoch passiert ist, ist indiskutabel. Kein Feuer, keine Leidenschaft. Die Offensive hat sich heute ihren Namen nicht verdient. Bis auf Lawal muss sich jeder hinterfragen. Die Ansprache von Sageder muss deutlich und laut sein.“

Eldoret: „Völlig verdiente Niederlage. Wir hätten noch zwei Stunden spielen können und wären nicht gefährlich geworden – von einem Tor ganz zu schweigen.“

JochenGierlinger: „Wir sind heute mit der falschen Einstellung in das Spiel gegangen und haben unkonzentriert gespielt. Hoffe die Mannschaft lernt aus dieser verdienten Niederlage.“

LASK1965: „Absolut verdient heute. Eine Schweinsleistung, gegen ein limitiertes Blau-Weiß, das heute den Sieg mehr wollte. Und das ärgert mich. Allgemein ein verbrauchter Tag, Stimmung empfand ich auch als eher schwach…“

LASK08: „Eine echt grottige Leistung heute mit dem Ergebnis einer verdienten Niederlage. Gefühlt haben wir kein einziges Mal auf das Tor geschossen.“

Bohemian Flexer: „Die Mannschaft war ab Minute 1 nicht am Feld. Eine, wenn nicht die schlechteste Leistung der Saison und genau das im Derby nach so einer Woche. Jetzt sind wir wieder geerdet und die Mannschaft wieder am Boden der Tatsachen angelangt.“

