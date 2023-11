Nach 0:1 in Hartberg: Barisic bei Rapid vor dem Aus?

Wie Sky-Reporter Eric Niederseer auf Twitter (X) berichtet, soll Zoran Barisic nach der 0:1-Niederlage beim TSV Hartberg kurz vor dem Aus als Rapid-Trainer stehen....

Wie Sky-Reporter Eric Niederseer auf Twitter (X) berichtet, soll Zoran Barisic nach der 0:1-Niederlage beim TSV Hartberg kurz vor dem Aus als Rapid-Trainer stehen. Der Verein dementierte dies allerdings umgehend.

Excl. NEWS❗️🟢 Nach Sky-Informationen soll Cheftrainer Zoran #Barisic beim @skrapid vor dem Aus stehen! Laut Infos soll Stefan #Kulovits den Posten zumindest vorübergehend übernehmen. Der Verein selbst dementiert dies derzeit.@SkySportAustria #SkyBuliAT #SCR2023 #skrapid — Eric Niederseer (@Sky_EricN) November 12, 2023

Barisic trat seine zweite Amtszeit als Rapid-Trainer vor fast genau 13 Monaten an. In 46 Spielen kam er dabei auf einen enttäuschenden Punkteschnitt von 1,54. Dem gegenüber steht ein Schnitt von 1,76 in seiner ersten, über drei Jahre dauernden Anstellung als fixer Cheftrainer (zuvor bereits zehn Spiele interimistisch) zwischen 2013 und 2016.

Amateure-Coach Stefan Kulovits wurde von „Sky“ als möglicher interimistischer Nachfolger ins Spiel gebracht. Die zweite Mannschaft der Hütteldorfer beendete erst dieses Wochenende die Herbstsaison und führt die Regionalliga Ost an. Eine interimistische Funktion von Kulovits würde sich demnach aktuell ebenso anbieten, wie auch der Zeitpunkt. Morgen geht es in die Länderspielpause, das nächste Spiel findet erst am 26.11. statt, wenn Blau-Weiß Linz – frischgebackener Linzer Derbysieger – in Wien-Hütteldorf zu Gast ist. Rapid hat vor den nächsten Aufgaben also durchaus noch etwas Zeit, um über die weitere Vorgehensweise zu grübeln.

Dennoch muss mit dieser Information vorsichtig umgegangen werden. Rapid dementierte, dass Barisic kurz vor dem Rauswurf steht, das letzte Wort ist mit Sicherheit noch nicht gesprochen. Fakt ist aber auch, dass die Wiener mit dem aktuell siebten Platz und der Punkteausbeute in der laufenden Saison nicht zufrieden sein können.