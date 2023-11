Der SK Rapid verlor sein gestriges Auswärtsspiel in Hartberg mit 0:1 und rutschte damit auf den siebten Rang ab. Für die Hütteldorfer und wohl...

Der SK Rapid verlor sein gestriges Auswärtsspiel in Hartberg mit 0:1 und rutschte damit auf den siebten Rang ab. Für die Hütteldorfer und wohl auch für Trainer Zoran Barisic wird die Luft immer dünner. Wir haben die Reaktionen der Rapid-Fans aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußballforum eingeholt.

pironi: „Naja, verloren, nicht weiter schlimm, das sind wir ja gewohnt. Der xG-Wert stimmt immerhin. Nur das zählt, wie wir mittlerweile wissen.“

Juli93scr: „7 Punkte hinter Hartberg – das ist das neue Rapid, nur mehr Mittelmaß. Aber hey, laut den xG-Werten sind wir ein Spitzenteam. Ein zentrales Mittelfeld mit Sattlberger und Grgic auf der Bank zu lassen / Moormann in der Startelf bzw. Auer gar nicht im Kader und dann nicht einmal in der Halbzeit wechseln – in der 88. Minute der erste nicht positionsgetreue Wechsel obwohl man in Rückstand liegt – sowas macht wirklich nur Barisic.“

mrneub: „0 Punkte gegen Hartberg im Grunddurchgang. 7 Punkte hinter Platz 4. Peinlich. Zoki hat es meiner Meinung nach komplett vercoacht.“

TheMontsch: „Jedes Spiel das Gleiche. Ein billiges Gegentor, ein überragender gegnerischer Tormann und Unfähigkeit vor dem Tor.“

flonaldinho10: „Wir brauchen keinen neuen Trainer, wir brauchen einen Exorzisten.“

LiamG: „Ich versuch’s halbwegs objektiv. Platz 7 und 7 Punkte hinter Platz 4 ist nach 14 Runden einfach nicht mehr tragbar. Einmal mehr zu wenig gegen einen direkten Gegner um das obere Playoff und um die Europacup-Plätze. Ich brauch auch keine Stats mehr, ich sehe eh wie wir spielen. Es ist nicht gut genug. Es reicht einfach nicht. Irgendwas fehlt halt immer. Der nicht treffende Stürmer, die schwache Abwehr, das schwache Mittelfeld, das fehlende Glück… Hatten wir alles immer wieder in den letzten Jahren. Meanwhile wird in Hütteldorf Jahr für Jahr, Monat für Monat, Woche für Woche der Anspruch weiter runtergeschraubt. Tut mir leid, das ist mir einfach zu wenig. Wenn die Liga nur eine Spur stärker wäre, würden wir gegen den Abstieg spielen. Mir ist auch egal ob der Trainer das Problem ist, die Spieler oder das Präsidium. Fakt ist, dass es (mindestens) ein Problem gibt – seit Jahren. Und nein, es wird nichts besser. Positive Punkte die kurz aufkommen, gute Leistungen in einzelnen Spielen, einzelne gute Aktionen usw sind eben was sie sind. Nichts Langfristiges, nichts Konstantes. Nein, es darf heutzutage kein Jahr und länger brauchen um als Trainer zählbare Verbesserung zu bringen. Es darf für die Spieler nicht alle zwei Wochen die selben Ausreden geben. Es darf nicht andauernd an den nicht verwertenden Chancen liegend. Die Tabelle zählt, nichts anders. Es ist einfach zu wenig und die groß angekündigten Veränderungen sind nicht zu sehen. Ich bin nur noch enttäuscht.“

DonAndres: „2 mal Hartberg. 2 mal 0 Punkte. 2 mal 0 Tore. Unser Trainer braucht bis zur 88. Minute, um auf volle Offensive umzuschalten. 7. Platz. Aber reden wir uns weiterhin ein, dass Zoki irgendwas erreichen wird. Außer das untere Playoff.“

Christo: „Mir ist da xG wurscht, mir ist der Trainer wurscht, es heute zu schaffen nicht ein Tor zu machen, das ist einfach unbegreifbar. Über allem dieser mittige Roller Abschluss von Kühn, der war schlichtweg eine Gemeinheit.“

flanders: „Gegen die Vereine die vor uns in der Tabelle stehen machen wir einfach keinen Stich. Das wird noch eine zache Saison werden.“

zackzack43: „Ich will nichts mehr vom neuen Weg hören, lesen, noch sonst was – Wir sind einfach zu deppat für irgendwas! Da es zum X-ten Mal so war, hat es mit Qualität, Trainerteam, etc. zu tun….. Das hat mit Pech nichts mehr zu tun! Das ist durch die Bank unfähiges Handeln, von der Bank, am Platz, etc. Wir sind im unteren Playoff, es gibt nichts mehr zum Schönreden – aus so vielen Partien als bessere Mannschaft nicht zu gewinnen, oder gar zu verlieren: Bei allem Respekt: Das hat nichts mit Umbruch zu tun, sondern mit Unvermögen!“

ofla4rocki: „Mental sind wir ziemlich im Eck. Eine Mannschaft mit Selbstvertrauen gewinnt das Spiel fix. Keine Ahnung wie man da rauskommen will ohne Eingriff von außen.“

Bojack: „Heute ist eine Trainerdiskussion einfach nur lächerlich. Heute sind einzig und allein die Offensivspieler verantwortlich, mehr Chancen kannst ja fast gar nicht mehr haben.“

Zuckerhut: „Verdient oder nicht verdient ist scheissegal. Platz 7 und 7 Punkte hinter Hartberg ist ein No Go.“

narf: „Natürlich war das heute eine kollektive Niederlage, aber Kühn und Moormann geben der Geschichte heut schon ein klares Gesicht. Das war einfach nichts, insbesondere bei Moormann. Dessen Einsatz muss Zoki sich heute umhängen, denn Auer war fit.“

hyks: „Diese Niederlage spiegelt unsere Saison sehr gut wieder. Man ist die bessere Mannschaft, hat Chancen für gefühlt 2-3 Spiele und trotzdem verliert man das Spiel. Hartberg war meiner Meinung nach wirklich schwach. Ergo schlagbar. Torhüter des Gegners erwischt natürlich wieder mal einen Sahnetag, unsere Offensivabteilung trifft kein Scheunentor, unser Trainer mutlos bis zur 87 Minute. Was ein Gale verbrochen hat, dass er erst so spät eingewechselt wird, weiß auch nur der Zoki persönlich. Ich lass mir einreden wenn man in 2-3 Spielen wirklich Pech hat, aber nicht über die gesamte Herbstsaison. Das ist eine Qualitätsfrage. Sind die Spieler wirklich so gut wie man sagt? Haben sie tatsächlich die Qualität die man sich von ihnen verspricht? Liegt es am Training? Was ist los bei Rapid? Ich hatte leider schon eine gewisse Vorahnung heute. Es muss sich was ändern bei Rapid. Die Abwärtsspirale muss gestoppt werden. Keiner, aber absolut keiner darf bei Rapid nur ansatzweise zufrieden sein. Man hat vor der Saison angekündigt, dass es eine „Umbruchsaison“ wird, aber sicher keine, in dem wir nicht mal das obere Playoff erreichen. Das kann und darf NIEMALS der Anspruch von Rapid sein. Niemals!“

synetic: „Najo, keine Ahnung was man noch sagen soll. Zu oft der selbe Scheiß. „Richtung stimmt“ – einen Scheiß stimmt die Richtung. Ganz einfach.“

toby_collar: „Dieses ständige Hinweisen auf den leidigen xG Wert hat was von der „Wahren Tabelle“, die die Ewigverfolgten aus Favoriten vor gar nicht allzu langer Zeit zum Erbrechen bedient haben. Das kannst vielleicht mal als Erklärungsversuch für 1-2 Spiele heranziehen, für 4 Siege aus 14 Spielen ist das halt etwas lächerlich in meinen Augen.“

schimli: „Herrlich mit welcher Regelmäßigkeit das essentielle Element des Fußballsports – das Tore schießen – bei der Beurteilung der Leistung ignoriert wird. Wie kann man bitte eine Leistung als „sehr gut“ bezeichnen, wenn man aus derart vielen guten Torchancen kein einziges Tor erzielt? Ein Kick der in einer derartigen Regelmäßigkeit keine Erfolge bringt ist nicht gut oder gar sehr gut. Punkt aus.“

Schwemmlandla3: „So viel er uns schon gewonnen hat, aber die Partie geht heute auf die Kappe von Burgstaller. Sorry, aber das war unterirdisch und hat uns drei Punkte gekostet. Da brauch ich über keinen Trainer, keinen Moormann oder sonst wen reden. Hoffentlich fängt er sich bald wieder und macht die zahlreichen Sitzer, die er vorfindet. Sonst gewinnt man klarerweise keinen Blumentopf. Über Kühn rede ich erst gar nicht, da weiß man ja ohnehin, dass er dem Team nichts Zählbares bringt. Aber bei einem Burgstaller ist die Latte halt doch ein Vielfaches höher. Die Partie hat mich stark an das Heimspiel gegen die WSG erinnert. Damals hat man halt geglaubt mit einem Burgstaller passiert sowas nicht, heute hat er uns leider eines besseren belehrt.“

LiamG: „Bei uns regiert nur noch das Prinzip Hoffnung. Hoffentlich ein guter Start in die Saison, hoffentlich machen wir die Chancen endlich, hoffentlich verletzt sich der und der nicht, hoffentlich geht sich Platz 3 aus, hoffentlich gewinnen wir mal ein Derby, hoffentlich geht sich Platz 6 aus, hoffentlich gewinnt man gegen Hartberg,…“

bruno_conte: „Ich fand Hartberg heute gar nicht so schwach. Die haben das gemacht, was sie immer gegen uns machen. Ein möglichst schnelles Tor und danach Beton. Bin ziemlich sicher, die hätten noch das eine oder andere Tor gemacht wenn nötig. War halt nicht nötig. Das nennt man Effizienz. Davon sind wir so weit entfernt, dass es sich gar nicht lohnt, darüber zu reden. Wir spielen gut, wir spielen flüssig, wir machen Druck, es reicht aber selten für einen Sieg. Tore schießen wir eigentlich auch genug. Aber anscheinend nicht gut genug auf die Spiele verteilt. Das Gegentor heute wäre wieder mal nicht nötig gewesen. Wir sind gerade in den ersten 15 bis 20 Minuten unkonzentriert in der Abwehr. Den Rest der Zeit müssen wir meist nachlaufen. Dass man sowas nicht trainieren kann ist eigentlich unfassbar und eigentlich nur damit zu erklären, dass unser Trainerteam meint, wir müssen uns nur auf unsere Offensive konzentrieren, der Rest käme von alleine.“

_UndertakeR_: „Zwei Sachen frag ich mich nach wie vor: Was war der Gedanke beim Doppelwechsel des zentralen Mittelfeldes nach gut einer Stunde? Und warum wartet man bis zur Minute 88 bis man mit Mayulu einen zweiten Stürmer bringt.“

Chrisu73: „Wenn schon unsere Spieler den Psychologen nicht in Anspruch nehmen, sollte der Verein diesen doch den Fans zur Verfügung stellen. Die Mannschaft braucht ihn nicht und der Staff findet eh alles supidupi. Wir Fans, oder zumindest einige, brauchen den Psychologen mittlerweile. Mich nicht ausgeschlossen!“

flo_gw: „Die aktuelle Spielzeit ist vermutlich die verrückteste, beziehungsweise merkwürdigste, die ich bislang mit Rapid miterlebt habe…“

flanders: „Burgstaller hat schon Recht, normal musst das Spiel klar gewinnen. Alleine was sich da Rund um Minute 50 herum abgespielt hat, Wahnsinn hier kein Tor zu schießen. Ab Minute 65 war es dann wieder klar, das wird in die Hose gehen. Was ich dann wieder nicht verstehe, warum wir so spät wechseln. Dann reitet man die Kuh noch tot bevor es mal neue probieren. Solche Niederlagen schmerzen dann besonders.“

Lucifer: „Auch ich habe mich dazu leiten lassen, die Ruhe im Verein der Vernunft vorzuziehen, obwohl mir grundsätzlich bewusst war, dass Barisic ein sehr hohes Risiko mit sich bringt. Das Aufflackern am Beginn der Saison trügte dem Schein gewaltig, die Vorbereitung zeigte das meines Erachtens relativ deutlich, auch wenn man diese niemals zu viel gewichten sollte. Es ist eigentlich unablässig sich von Barisic und Co. zu trennen, zumal man schon letztes Jahr viel zu lange zugewartet hat und anscheinend lernresistent in Bezug aufs Lernen aus Fehlern ist. Ob Freunderlwirtschaft oder grenzenloser Naivität geschuldet, das Nichthandeln bei latenter Erfolglosigkeit wird uns am Ende das Genick brechen.“

Homegrower: „Kühn ist sinnbildlich für das, was wir aktuell darstellen, rackert, zeigt gute Aktionen und am Ende steht er häufig mit leeren Händen da. Weder trifft er selber und Vorlagen verkackt er auch gerne, wobei die Flanke auf Burgi gestern war z.b. Perfekt, aber dann war der Kopfball nicht präzise genug. Und so zieht sich das durch unser Spiel.“

Stanley-Stiff: „Ich hab eigentlich keine große Lust mehr zu lamentieren. Die Tabelle lügt nicht. Insbesondere nach 14 gespielten Runden tut sie das nicht mehr. Ich bin in die Saison gegangen, mit der Einstellung, zu bewerten, was auf dem Platz in den Pflichtspielen passiert. Wir spielten teils gefällig, zeigten aber zig defensive Unzulänglichkeiten und sind ineffizient, das einer sprichwörtlichen Sau graust. Sprich: wir sind bei weitem nicht erfolgreich genug. Stand jetzt. Das macht unterm Strich auch keinen großen Spaß. Als schöner, sterbender Schwan ständig auf die sportliche Schnauze zu bekommen, ist zu wenig für den einst großen SCR. Das sollte sich jetzt rasch ändern, oder es muss sich was ändern, simple as that.“

eeelias: „Mir geht dieses blinde Draufhauen so auf den Orsch. Wir lassen einen Torschuss zu und dann soll Moormann der Schuldige sein? Wir erspielen uns 100 Chancen, und dann soll das Mittelfeld schuld sein? Wir kontrollieren das Spiel, haben den Gegner komplett im Griff, kommen zu zig Abschlüssen, und dann soll der Trainer schuld sein? Das ist so unglaublich schwachsinnig, dass der Großteil hier scheinbar einfach nicht differenziert nachdenken kann. Dass Barisic als Trainer trotzdem die Verantwortung für die Ergebnisse trägt, dass Barisic in gewissen Spielen wie zum Beispiel dem Derby auch einen großen Teil der Schuld trägt, das ist mir alles bewusst. Ich wäre einem Trainerwechsel gegenüber nicht abgeneigt. Trotzdem ist es einfach lächerlich wie mittlerweile alles auf die selben Sündenböcke geschoben wird, jetzt sind sogar schon Hofmann & Katzer schuld daran, dass wir aus hundert Chancen im Schnitt vielleicht ein halbes Tor machen. Heut können sich Burgstaller und Kühn die Hand geben und sagen gratuliere, wir haben gestern komplett reingeschissen.“

AC58: „Nur Träumer bilden sich ein, dass es immer Pech ist, woran man scheitert! Außer man möchte durch das alles überschattende „PECH“-Thema von anderen Dingen ablenken. Die Analyse „sie belohnen sich nicht“, könnte von Hans Krankl sein. Sie ist dumm und unfachlich. Aus dem Munde eines Fachmanns klingt sie nach Ratlosigkeit.“

