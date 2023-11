Bayern München vor Verpflichtung von Australiens Megatalent Irankunda

Die Bayern sollen laut dem renommierten italienischen Sportjournalisten Fabrizio Romano kurz vor der Verpflichtung des erst 17-jährigen Nestory Irankunda stehen. Der Rechtsaußen soll von Adelaide United aus der australischen A-League zu den Münchnern stoßen.

Der in Tansania geborene Australier, der auch burundische Wurzeln hat und bereits im Kindesalter mit seiner Familie nach „Down Under“ übersiedelte, gilt aktuell als größter Shooting Star Australiens. Der Deal soll dem australischen Klub etwa 3,5 Millionen Euro plus Boni einbringen.

🚨 EXCLUSIVE: Bayern are closing in on deal to sign 17 year old talent Nestory Irankunda, here we go! 🌟

2006 born winger on the verge of joining Bayern in 2024 from Australian side Adelaide United.

Understand fee verbally agreed is £3m fixed fee plus add-ons. pic.twitter.com/oUi1KEy0S3

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 10, 2023