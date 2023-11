Rapid-Fans: „Ein Sieg heute wäre doppelt wichtig“

Der SK Rapid trifft heute auf den TSV Hartberg und wir wollen uns ansehen, ob die Fans der Hütteldorfer nach dem Dreier gegen den...

Der SK Rapid trifft heute auf den TSV Hartberg und wir wollen uns ansehen, ob die Fans der Hütteldorfer nach dem Dreier gegen den SCR Altach an den nächsten Auswärtssieg ihrer Mannschaft glauben. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum. Hier findet ihr außerdem eine interessante Vorschau auf das Spiel!

Boidi: „Pflichtsieg. Und den hat die Mannschaft und das Trainerteam selbst zu verantworten, aufgrund der Punktverluste diese Saison. Klar ist, dass Hartberg gut drauf ist und im Hinspiel klar die bessere Mannschaft war. Ich hoffe man hat daraus gelernt und zieht die richtigen Schlüsse. Mit einem Sieg ist man wieder an Hartberg dran und verschafft sich Luft nach unten. Bei einer Niederlage wird der Kampf ums obere Playoff wieder ein Ritt auf der Rasierklinge weil die Top 4 dann weg sind.“

Crüehead: „Ganz klares Trend-Spiel. Gegen starke Hartberger wäre ein Sieg wirklich doppelt wichtig um einerseits an Hartberg dranzubleiben und andererseits sich ein wenig Luft nach hinten zu verschaffen. Hartberg für mich heuer die klar unterbewertetste Mannschaft. Der Kader – besonders in der Offensive – gibt einiges her, Avdijaj, Prokop, Frieser, Providence und das BW-Liebkind Entrup können unserer Abwehr mit Sicherheit weh tun. Und Schopp wirkt sehr reflektiert und immer gut vorbereitet. Das Spiel ist vermutlich das Härteste noch bis zur Winterpause – gegen Red Bull kannst ja nur gewinnen.“

Phil96: „Absolute Schnittpartie. Hartberg ist gut in Form, wir brauchen unbedingt einen Sieg, Verteilerkreis und Klagenfurt mit schwierigen Gegnern, da könnten wir einen ordentlichen Schritt Richtung oberes Playoff machen. Leider liegen uns solche Situation normalerweise ja nicht wirklich.“

SVR-SCR: „Bei einer Niederlage sind wohl die ersten vier Plätze im oberen Playoff mal ziemlich sicher weg. Dann würde es mit der Austria und den zwei Kärntnern ein Kampf um die restlichen zwei Plätze werden. Mit einem Sieg würde man aber oben anschließen und hätte danach mit BW Linz und der WSG Tirol weitere mehr als machbare Spiele. Da könnte man dann vor der RB -Partie wirklich ganz gut mit dabei sein. Also die drei Punkte müssen einfach her.“

miffy23: „Schlüsselspiel. Hartberg in sehr guter Form und im Hoch unter Schopp, es muss aber ein Sieg her, wenn wir ans obere Tabellendrittel andocken wollen. Von Klagenfurt und den Veilchen ist in dieser Runde nicht mit Siegen zu rechnen. Rechne mit einer hart umkämpften Partie und hoffe darauf, dass die Achse Seidl-Grüll-Kühn-Burgi zündet und die Defensive sich verbessert.“

fuck forever: „Wird ein hartes Stück Arbeit denke ich. Stand jetzt wäre ich mit einem Unentschieden zufrieden.“

Dogfather: „Ich fordere, dass wir bis zum letzten Spiel heuer gegen Red Bull eine Siegesserie von vier Spielen haben. Das muss machbar sein.“

Wuifal: „Hartberg auswärts. Ein Deja-Vu von der Bedeutung her zur Vorsaison, dort haben wir kurz vor der Winterpause den wohl entscheidenden Schritt zum oberen Playoff gemacht. Diesmal ist es wohl nicht ganz so entscheidend wie 2022, aber von der Bedeutung her ähnlich. Habe ein gutes Bauchgefühl und glaube, dass wir hier die richtigen Rückschlüsse aus dem unerwarteten 0-1 im Sommer ziehen werden.“

Wolti: „Ich denke aktuell passt es ganz gut, dass dieses Spiel auswärts stattfindet – die Verunsicherung ist, warum auch immer, noch immer so groß, Selbstvertrauen fehlt noch immer. Aber der Sieg in Altach war verdammt wichtig und jetzt heißt es einen drauflegen und dann sollte genug Selbstvertrauen vorhanden sein.“

Phisch1981: „Auswärtssieg. Da fährt die Eisenbahn drüber. Die Burschen machen das, egal wie. Egal ob schön oder mit Brechstange, aber wir holen uns die drei Punkte.“

