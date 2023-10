Fans: „Das letzte Aufgebot wird den Sack zumachen“

Die österreichische Nationalmannschaft trifft nach der knappen 2:3-Niederlage gegen Belgien heute im Auswärtsspiel auf Aserbaidschan und kann als Favorit mit drei Punkten die Qualifikation...

Die österreichische Nationalmannschaft trifft nach der knappen 2:3-Niederlage gegen Belgien heute im Auswärtsspiel auf Aserbaidschan und kann als Favorit mit drei Punkten die Qualifikation für die Europameisterschaft 2024 in Deutschland fixieren. Wir wollen uns ansehen was sich die Fans von der ÖFB-Elf, bei der aufgrund der angespannten Personalsituation Rapid-Stürmer Guido Burgstaller nachnominiert wurde, erwarten. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

26A: „Das nächste EM-Qualifikationsspiel steht an. Österreich tut sich traditionell gegen solche Gegner auswärts schwer, aber ein Dreier wäre sehr, sehr wichtig, damit wir uns für die Endrunde in Deutschland qualifizieren. Dies wäre übrigens das erste Mal, dass eine österreichische Fußballnationalmannschaft bei einer Endrunde die in Deutschland stattfindet teilnimmt.“

Maniacx: „Erwarte gegen Aserbaidschan ein ähnliches Spiel wie gegen Belgien. Die werden hinten drinstehen und auf Konter lauern. Es ist zwar schön anzusehen, wenn wir das Heft in die Hand nehmen aber unterm Strich müssen wir mal zwingend in den Strafraum kommen.“

lonelycowboy: „Gegen eng stehende Gegner fehlen uns die Waffen, um die entweder auf engem Raum auszuspielen oder körperlich dagegen zu halten. Siehe Belgien: Die Tore erzielte man aus einem Weitschuss und einem Elfer. Auch gegen Schweden dauerte es lange, bis man zum Torerfolg kam und da war es dann Gregoritsch mit einem Kopfball nach einer Flanke. Rangnick ist also gefragt, einen Plan zu entwickeln, um die Aserbaidschaner rauszulocken. Immerhin scheint Kalajdzic für ein paar Minuten fit genug zu sein.“

fußball123oö123: „Bin da relativ entspannt. Die Eingewechselten haben mir persönlich alle gut gefallen. Ich gehe davon aus, dass wir beide ausstehenden Spiele gewinnen werden, wobei ich denke, dass die Chance auf einen deutlichen bzw. überzeugenden Sieg, trotz der Ausfälle, gegen Aserbaidschan höher ist als gegen Estland. Die Spielweise der Azeris liegt unserem Team eher, als die der Esten.“

little beckham: „Da steht dann schon das letzte Aufgebot am Platz in Baku. Gewonnen muss das Spiel natürlich trotzdem werden.“

halbe südfront: „Die Aufstellung ist wirklich egal. Die ergibt sich wohl eh von selbst in der aktuellen Situation. Die Ernsthaftigkeit wird da sein, weil es um die Quali geht und weil alle wissen, dass ihr starken Teamkollegen fehlen. Deswegen werden das auch sicher 3 Punkte.“

lovehateheRo: „Aus Mangel an Alternativen sollte auf jeden Fall Prass den Linksverteidiger spielen. Gegen Aserbaidschan wirds da jemanden brauchen, der auch offensiv etwas zusammenbringt, und das ist Wöber sicher nicht.“

Christian2016: „Das wird schon irgendwie ein Sieg werden, damit der seit einem Monat offene Sack endlich zu ist. Und wenn Schweden danach gegen Belgien die Sensation schafft, wird sogar das Ende der Quali noch positiv spannend. Platz 1 wäre schön gewesen wegen dem Prestige und der Auslosung für die EM, aber wenn wir letzten Endes nur in Topf 3 landen, ist es auch kein Beinbruch. In Topf 2 könnten zum Schluss Länder wie Schottland, Türkei, Albanien, Slowenien und Ungarn herumgeistern, die Auslosung wird also sowieso ein Glücksspiel, und wie wir ja vom letzten Turnier wissen, kann ein Gruppendritter wegen dem Murks-Modus sogar Vorteile im Achtelfinale gegenüber einem Gruppenzweiten haben. Also alles kein Grund für Unruhe oder Frust.“

Patrax Jesus: „Mich freut es für Burgi, dass er zum Ende seiner Karriere noch so einen eher völlig unerwarteten Ritterschlag bekommt. Ob er nach der Verletzung von 0 auf 100 gleich anschließen kann wird sich weisen, aber wenn Burgi kein Mentalitätsmonster wäre, dann hätte er so oder so keine Chance fürs NT.“

Texas: „Ich finde die Einberufung von Burgi interessant und näher betrachtet auch irgendwie logisch. Er ist vielleicht nicht der Schnellste aber das werden wir in diesem Spiel nicht brauchen. Wir brauchen einen Zielspieler der Kopfballstark ist, den Ball halten und verteilen kann. Dazu ist er ein richtiger Strafraumstürmer.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen vor dem EM-Qualifikationsspiel zwischen Österreich und Aserbaidschan.