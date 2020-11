Austria-Fans: „Es ist einfach nur noch ärgerlich…“

Die Wiener Austria kam gestern im Heimspiel gegen den SKN St. Pölten nicht über ein 1:1-Unentschieden hinaus. Immerhin holten die Veilchen dank eines Treffers...

Die Wiener Austria kam gestern im Heimspiel gegen den SKN St. Pölten nicht über ein 1:1-Unentschieden hinaus. Immerhin holten die Veilchen dank eines Treffers von Aleksandar Jukic noch einen Punkt und zeigten in der zweiten Halbzeit eine Leistungssteigerung. Wir wollen uns ansehen was die Austria-Fans zur Leistung ihrer Mannschaft sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

DeusAustria: „Es ist weiterhin keine Entwicklung sichtbar. Im Gegenteil, es wird jede Runde schlechter. Das wird auch diese Saison wieder das untere Playoff. Mittlerweile habe ich die Hoffnung aufgegeben. Man müsste fast den kompletten Kader ausmisten, hat aber kein Geld. Man hat nicht mal einen Brustsponsor.“

Overlyzer – Live-Coverage aus über 800 Ligen und Bewerben! Dein Vorteil bei Live-Wetten!

Gatrik: „Verstehe die Aufregung nicht. Mit dem Punkt muss man absolut zufrieden sein. Wir sind schließlich nur die Austria und nicht Wattens, Sturm oder der WAC.“

Austrianer48: „Hier sieht man gut, wie man einen Spieler mittels einer Position, die er mit seinen Skills nicht begleiten kann, an Selbstvertrauen und Konzentration so runterziehen kann, dass er sogar als Kapitän, als unfähig gilt. Würde einem Liendl auch so ergehen, wenn er bei uns zentrales bzw. defensives Mittelfeld machen muss. Matic war ja auch so ein Beispiel.“

chris_ajh: „Aus meiner Sicht leider wieder vercoacht. Dass wir immer destruktiv beginnen und erst halbwegs spielen wenn es lichterloh brennt, ist aus meiner Sicht Stögers Anordnungen geschuldet. Leider hat er bei uns bis heute noch nichts weitergebracht. Es bleibt zu hoffen, dass ihm das heutige Spiel etwas die Augen geöffnet hat.“

Maxglan: „Steinigt mich, aber mir hat das heute insgesamt doch besser gefallen als noch die Spiele in Hartberg und Altach. Wir haben in der zweiten Hälfte mehr Mut gezeigt, haben so viele Chancen herausgespielt wie schon lange nicht mehr und schlussendlich den verdienten Ausgleich erzielt. Besonders freut es mich für Jukic, der gezeigt hat, dass unsere Jungen doch was können, wenn man ihnen die Chance gibt. Bin ich zufrieden? Nein, definitiv nicht. Aber gerade Spieler wie Pentz, Handl, Jukic und auch Turgeman geben mir zumindest ein bisschen Hoffnung. Was fehlt ist weiterhin ein Mann fürs Zentrum, auch Zwierschitz kann da nicht die Antwort sein. Aber wer weiß, vielleicht wird durch ein erfolgreiches Derby ein neues Zentrum geboren.“

Timberwolf1976: „Irgendwie ist aus der Liebe zur Austria reine Wurschtigkeit geworden. Es ist einfach nur noch ärgerlich und unverständlich wie man eine Vereinsinstitution in Österreich so an die Wand fahren konnte. Es ist nicht mal mehr enttäuschend gegen St. Pölten zuhause Unentschieden zu spielen, sondern eigentlich als Erfolg einzustufen.“

Titurel: „Ich warte immer noch gespannt darauf, wann es hier einigen dämmert, dass wir nur eine „Untere-Playoff-Mannschaft sind. Zeigen unsere Leistungen seit Jahren, und finanziell können wir auch keine größeren Schritte wagen als sogenannte Mittelfeldmannschaften. Bis auf den großen Namen und die glorreiche Vergangenheit trennt uns nichts mehr von Wattens, SKN und Hartberg (WAC getrau ich mich gar nicht mehr nennen).“

loeni9: „Für diese Saison hoffe ich nur noch, dass wir sie fertig spielen können und falls dieser Umstand eintrifft dann auch nicht absteigen!“

hope and glory: „Auf Grund der 2. Halbzeit ein verdientes X. Für Jukic freut es mich besonders. Er spielt schnörkellos, bewegt sich brav und mit viel Tempo. Turge und Fitz werden uns künftig auch wieder helfen. Man konnte sehen, dass sie unsere Qualität heben. Handl und Palmer-Brown auch wieder ein braves Innenverteidiger-Duo. Ein Punkt ist natürlich zu wenig, wenn man ins obere PO will. Davon sollten wir aufhören zu träumen. Wir sollten unsere Erwartungshaltung herunterschrauben und auf eine kontinuierliche Steigerung hoffen.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen nach dem 1:1-Unentschieden zwischen der Wiener Austria und dem SKN St. Pölten.

Schlagt die Buchmacher mit unserem neuen Projekt overlyzer.com! Wir liefern Live-Trends für über 800 Ligen und Wettbewerbe, die den genauen Matchverlauf eines Spiels wiedergeben und euch insbesondere bei Live-Wetten einen entscheidenden Vorteil verschaffen können! Sämtliche Spiele der österreichischen Bundesliga sind bei uns natürlich auch im Programm!