Austria-Fans: „Haben nicht (nur) wegen dem Schiedsrichter verloren“

Die Wiener Austria verlor am Samstag das Meisterschaftsspiel gegen den TSV Hartberg mit 0:1. Wir wollen uns ansehen was die Fans zur Leistung ihrer Mannschaft sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

behave yourself: „Deprimierend, eines der schwächsten Spiele in dieser Saison. Diese Leistung hat nichts mit dem Schiedsrichter zu tun, wir hätten zwei weitere Tore bekommen müssen.“

Pinkman: „Lächerliche Leistung wieder einmal. Wenn es so weitergeht rutschen wir ganz unten rein und dann wird das passieren was viele nie glauben würden.“

Kingpacco: „Also der Schri war eigentlich bis zum Elferpfiff relativ gut, aber dieser Elfer ist ja wieder mal ein Witz. Bis zur Auswechslung von Fitz waren wir praktisch einen Mann weniger, erst mit der Einwechslung von Zeka und mit dem Wechsel von Sarkaria an die Flanke wurde es besser.“

DaMarkWied: „Miese Leistung und trotzdem entscheidet der Schiedsrichter am Ende das Spiel.“

AlfredoD.: „Auch wenn der Elfer ein schlechter Witz war, am Ende stehen so oder so 90 verschwendete Minuten. Ich sehe da nicht, dass da irgendwas an Spielkultur probiert und entwickelt wird, nichts wo man sich denkt, aha, das also haben sie trainiert. Unser Anspruch ist irgendwie die Zeit zu überstehen und der Stil ist entsprechend.“

echter-austrianer: „Für alle die uns über den Strich sehen wollten war das Spiel die Antwort wieso wir dort nicht hingehören.“

violet heat: „Wieder gegen DIESE Mannschaft aus der Steiermark verloren. Über den Elfer brauchen wir nicht diskutieren, entscheidend war der unmögliche Abspielfehler vorher. Schade, dass Sarkaria nicht davor alles klar gemacht hat. Insgesamt aber eine enttäuschende und auch wieder einmal sehr unnötige Niederlage.“

Groovee: „Neben den 15 Leuten die schon gekündigt wurden kann man ruhig auch 15 Spieler kicken. Zwei Schüsse aufs Tor gegen Hartberg in 90 Minuten. Es ist einfach lächerlich und erbärmlich was aus dieser Austria geworden ist. Eine Schande was die handelnden Personen aus diesem Verein gemacht haben.“

fearer: „Wir brauchen da heute nicht dem Schiri die Schuld geben. Klar, harter Elfer, aber zu blöd um zu klären, dann eine Slaptstick-Einlage. Hartberg mit einfach mehr Chancen. Wir haben genau gar nichts gezeigt. Wenn man so auftritt und jedes Zweikampfduelle verliert, ist es einfach so. Körpersprache schlecht, keiner der sich wirklich dagegenstemmt, erst wenn sie in der 85. das Tor bekommen. Schüsse übrigens 18:6, also dann halt nicht unverdient. Was mich wirklich stört ist, dass sich so gar nichts verbessert. Wir sind gefühlt gegen jeden Gegner schlechter und maximal ab und zu gleichwertig. Da muss man dann auch ehrlich sagen, dass so sehr wir Stöger alle schätzen, ist da als Trainer überhaupt nichts weitergegangen. Im Gegenteil, spielerisch und taktisch wird’s fast schlechter. Kein In-Game Coaching.“

chris_ajh: „Wenn man von Null weg nur drauf aus ist irgendwie einen Punkt zu holen, ist das einfach zu wenig. Irgendwie ein typisches Stöger-Spiel. Nur kein Risiko nehmen.“

veilchen27: „Es ist unfassbar wie viele entscheidende Situationen im Frühjahr gegen uns entschieden werden. Es ist unfassbar, wie viele fragwürdige Schiedsrichter-Entscheidungen es jede Woche gibt und wie viele davon gegen uns ausfallen. Ich erkenne beim Strafstoß mit bestem Willen kein Tormannfoul. Und dennoch ist das nicht der Grund, weshalb wir 75 Minuten unterirdisch und unsichtbar waren.“

FAKforever1911: „Sorry, aber echt jetzt. Heute haben wir sicher nicht wegen dem Schiedsrichter verloren. Mag es die Runden davor krasse Fehlentscheidungen gegeben haben, so haben eher heute krasse Fehlentscheidungen der Spieler für den Elfer gesorgt. Der dann halt so zu geben ist.“

