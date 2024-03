Austria-Fans: „Im Moment ist es eine bescheidene Situation“

Nach der 0:3-Niederlage gegen den SK Rapid trifft die Wiener Austria in der vorletzten Bundesliga-Runde auf Blau-Weiß Linz. Will man sich die Chancen auf...

Nach der 0:3-Niederlage gegen den SK Rapid trifft die Wiener Austria in der vorletzten Bundesliga-Runde auf Blau-Weiß Linz. Will man sich die Chancen auf den Einzug ins obere Playoff bewahren, muss ein Sieg gegen die Oberösterreicher her, wobei man auch in diesem Fall auf fremde Hilfe in der letzten Runde angewiesen wäre. Einige Spieler, die im Derby gefehlt haben, kommen zurück, doch es gibt auch neue Ausfälle. Wir wollen uns ansehen was sich die Fans von ihrer Mannschaft erwarten. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

hope and glory: „Ranftl gesperrt, Marvins verletzt? Es wird mit Sicherheit nicht einfach. Jetzt in einem so wichtigen Spiel junge Spieler zu bringen ist halt auch nicht optimal für die Jungs. Im Moment eine bescheidene Situation.“

tifoso vero: „Ranftl wird durch Pazourek ersetzt, Handl ist wieder dabei. Es gibt keine Ausreden, es muss (und wird) gewonnen werden. Wir haben noch zwei Chancen auf sechs Punkte in zwei Spielen, die muss man nutzen. Klagenfurt gewinnt eventuell kein Spiel mehr, der WAC verliert gegen Sturm und dann könnte es immer noch passen. Ich bleibe positiv eingestellt.“

forzaviola84: „Wird leider auch nicht gewonnen. Uns fehlen zu viele (wichtige) Spieler. Ohne Potzmann im Zentrum sind wir nichts – Martins wird hinten fix fehlen.“

paulaustria: „Wird schwierig, soll aber gewonnen werden, schon allein um Negativtrends abzuwehren. Die Ausfälle werden es nicht einfacher machen. Gleichzeitig bekomme ich einen Anfall, wenn unsere Jungen wieder keine Spielzeit bekommen.“

QPRangers: „Ein sehr wichtiges Spiel gegen einen motivierten Gegner. Letzte Chance fürs obere Playoff (hängt von den anderen ab) und/oder die Möglichkeit, sich weiter von Platz 9 abzusetzen und sich rund um Platz 7 einzuzementieren. Das wären dann mit Punkteteilung plus 5 oder 6 auf den 9. Platz. Das gibt Luft nach unten und sichert Richtung Platz 7 ab. Da kann man dann auch Pazourek oder Wels Spielzeiten geben.“

ViolettErlaa: „Bin ja gespannt, ob Pazourek nach Ranftls fünfter gelben Karte endlich mal eine Chance bekommt. Würd mich aber auch mittlerweile nicht mehr wundern, wenn er jetzt Krätzig auf rechts zieht und links wieder der Polster rumgurken darf.“

pramm1ff: „Wie bezeichnet man ein sogenanntes „Sechspunktespiel“ gegen einen Tabellennachbarn vor der Punkteteilung? „Dreipunktespiel“?“

Aegis: „Wer verdammt nochmal soll im zentralen Mittelfeld spielen? Fischer? Nein. Holland? Noch weniger! Wenn man auftritt wie in den zweiten 45 Minuten im Derby ist etwas drinnen. Wenn so wie in Halbzeit 1 wird es gegen alle unteren Playoff-Teams schwierig.“

Spitzschießer: „Das wird ein Sieg, weil die Jungs sich nach diesem herben Rückschlag wieder zusammenreißen werden, Handl die Abwehr und den Spielaufbau wieder stabilisiert und Polster das Siegestor schießen oder einleiten wird. Wenn man mit jungen Spielern spielen will, braucht man auch Geduld mit ihnen. Und meiner Wahrnehmung nach, hat Polster zwar gegen Rapid hochkarätige Chancen vernebelt. Es ging aber auch sehr oft über ihn in die gefährliche Zone!“

amin_fak: „Ich glaube an einen Sieg – die Burschen werden nach dieser unglaublichen Niederlage stärker denn je rausgehen und Blau-Weiß ist als Aufsteiger einfach generell schwächer als wir.“

KindausFavoriten: „Ihr seid’s alle lustig, wenn ihr glaubt’s, dass Pazourek spielt, bloß weil Ranftl und Martins ausfallen. Man hat gestern schon gesehen, was dann Wimmers erste Idee ist. Krätzig spielt den Ranftl-Part und Polster wieder links als „Schienenspieler“. Die Verteidigung wird Handl-Plavotic-Galvao sein und das zentrale Mittelfeld natürlich Holland und Fischer.“

DeusAustria: „Gewinnen, um in UPO auch nach der Teilung einen entsprechenden Vorsprung zu haben. Um mehr geht es in der Partie nicht mehr. Völlig unrealistisch, dass Klagenfurt beide Spiele verliert und Rapid ist ohnehin praktisch durch.“

