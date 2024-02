Austria-Fans: „Indiskutable erste Halbzeit“

Die Wiener Austria verlor zum ersten Mal ein Derby im Allianz Stadion. Das 342. Wiener Derby endete mit einer 0:3-Niederlage, wobei alle drei Treffer...

Die Wiener Austria verlor zum ersten Mal ein Derby im Allianz Stadion. Das 342. Wiener Derby endete mit einer 0:3-Niederlage, wobei alle drei Treffer in den ersten 45 Minuten fielen. Nachdem wir uns die Kommentare der Rapid-Fans ansahen, wollen wir nun schauen was die Austria-Fans zur Leistung ihrer Mannschaft sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

maxglan: „Von hinten mutig rausspielen mit einem ersatzgeschwächten zentralen Mittelfeld, das nicht für Pressingresistenz oder gute Technik bekannt ist, gegen einen erwartbar hoch anpressenden Gegner. Ich weiß, dass viele Spieler heute keine gute Leistung erbracht haben, aber den Schuh für die erste Halbzeit muss sich Wimmer anziehen. Dazu die für alle erwartbar starke linke Seite der Grünen – Ranftl ständig gegen Auer und Grüll. Wie soll das funktionieren? Matchplan Note 5.“

Hurricane: „Eine katastrophale erste Halbzeit, wo man einfach nicht in der Lage war Zweikämpfe zu gewinnen und die Seite rechts zuzumachen. Bis auf die Chance von Fitz war das nix. Zweite Halbzeit klar verbessert mit einigen Chance überhaupt zu Beginn. Macht man ihnen eines hätten sie eh wieder gezittert. Chance vergeben en masse. Rapid hat es geschafft den Unterschiedsspieler Grüll einzusetzen. Wir Krätzig und Fitz zu wenig. Erste Halbzeit gar nicht. Ich frag mich nur was war los in der ersten Halbzeit? Oberes Playoff damit abgehakt mit vier Punkten Rückstand.“

DaMarkWied: „1. Halbzeit indiskutabel. Das war eine Frechheit. Zweite Hälfte gut, aber nicht kalt genug vor dem Tor. Schade. Nach zehn Jahren darf so eine Serie schon mal reißen, aber der Zeitpunkt ist halt denkbar schlecht. Ab jetzt will ich Holland nicht mehr sehen. Pazourek darf man ruhig auch mal die Chance geben, wenn Ranftl so spielt wie in den letzten Wochen.“

FAKforever1911: „Selbst die zweite Halbzeit hätte gereicht, um das noch zu drehen. Aber wenn die Qualität fehlt ein Tor zu machen, verdient man halt die 0:3-Niederlage. Beide Mannschaften haben aber im oberen Playoff nichts zu suchen.“

ViolettErlaa: „1. Halbzeit war das Schlimmste, was ich seit langem gesehen hab. Defensives Mittelfeld war nicht präsent und die Innenverteidigung inferior. 2. Halbzeit hat man gesehen, dass die Grünen eigentlich locker zu besiegen gewesen wären. Drei Tore hätten wir mindestens schießen können, wenn nicht müssen. Warum Michael Wimmer Wels nicht bringt und in der Nachspielzeit dann wechselt, muss er auch mal erläutern.“

Viereee: „Drei Jahre älter im Schnitt, zwei Klassen schwächer am Platz, ein zentrales Mittelfeld, dass eine Karikatur von Fußball ist, ein Sturm der maximal an ein Lüftchen erinnert. Offensichtlich müssen Wels und Pazourek total unfähig sein, wenn sie so einen Scheißkick auf der Bank sehen müssen, Wimmer lässt lieber Holland und Fischer dilettieren und den eigentlich schon vom Platz geflogenen Ranftl im Spiel. Alles richtig gemacht, der junge Weg ist eingeschlagen, die Akademie wird unsere Zukunft.“

culixo: „Erste Halbzeit defensiv vogelwild, zweite Halbzeit nur auf ein Tor gespielt und die alte Schwäche hat sich gezeigt – die Chancenverwertung. Mit so vielen Chancen hätte man ja sogar ein 0:3 noch aufholen können. Halbzeit 1 war aber noch den Ausfällen und Fehlplanungen so zu erwarten. Handl ist ein wichtiger Faktor geworden, Plavotic fehlt zumindest die Wettkampfpraxis…“

Altes Landgut: „Unmittelbar nach dem 3:0 habe ich schon ein historisches Debakel befürchtet. So gesehen ist es noch glimpflich ausgegangen, denn so wie man sich in der ersten Hälfte präsentiert hat, war unwürdig für einen Profiverein und ist unentschuldbar. So wie wir in der ersten Hälfte aufgetreten sind, hätte uns wahrscheinlich jeder Regionalliga-Verein besiegt. Zweite Hälfte war dann zum Glück besser. Unsere Chancenauswertung natürlich auch weiterhin mangelhaft. Aufgrund der finanziellen Situation haben wir leider nur äußerst limitierte Spieler zur Verfügung, mit Ausnahme von Krätzig und Fitz, wenn er in Form ist. Das wurde uns heute wieder deutlich vor Augen geführt.“

ViolaFreak84: „Ich schätze der Großteil hier hatte dieses Gefühl, dass es heute irgendwie nichts wird. Mit der vorhandenen Mannschaft war es natürlich fast absehbar. Aber wie man sich vor allem in der ersten Hälfte präsentiert hat war eine Gemeinheit. Das man es dann nicht schafft die Chancen zu verwerten die man hat zeigt natürlich wie schwach unsere Offensive zurzeit ist. Vor allem aber das Mittelfeld war heute mit diversen Spielern eine Ernüchterung. Jetzt sieht man halt leider wie schwach wir in Wirklichkeit besetzt sind. Bin Mal auf die Interviews gespannt wie man sich das wieder gut reden kann.“

the dude: „Der Coach hat es heute mit der Aufstellung und Taktik verkackt. Man darf dem Gegner nicht so leicht in die Karten spielen. Ein 4-3-3 hätte uns heute zu Beginn sehr gutgetan und hätte die Flügel dicht gemacht. Holland kann nicht die Antwort sein, wenn Potzmann ausfällt. Der war nicht am Platz und hat sämtliche Angriffe durchgewunken…“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen nach der 0:3-Niederlage der Wiener Austria gegen den SK Rapid.