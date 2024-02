Rapid-Fans: „Beste erste Halbzeit in diesem Stadion“

Der SK Rapid legte gestern den „Derby-Fluch“ ab und gewann das 342. Wiener Derby dank einer bärenstarken ersten Halbzeit mit 3:0. Wir wollen uns...

Der SK Rapid legte gestern den „Derby-Fluch“ ab und gewann das 342. Wiener Derby dank einer bärenstarken ersten Halbzeit mit 3:0. Wir wollen uns ansehen was die Rapid-Fans zum gestrigen Spiel und zur Leistung ihrer Mannschaft sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

revo: „Wer heute nicht jede Sekunde Rapid abfeiert hat die Kontrolle über sein Leben verloren!“

Lichtgestalt: „Derbysieger! ich will in keine Einzelkritik und ich will nicht über die erste Viertelstunde in der zweiten Halbzeit reden. Es gibt nur eine Sache die heute zählt, und zwar: die erste Halbzeit war Rapid. Das war genau der Auftritt, der rapid ausmacht, genau der Auftritt den wir Rapidler von der Mannschaft sehen wollen. Das war nach Jahren endlich wieder Rapid. Danke an jeden einzelnen der Unsrigen dafür. Und danke insbesondere an Robert Klauß, der der Mannschaft ganz offensichtlich den Glauben an sich zurückgegeben hat.“

Fox Mulder: „Danke! Danke! Danke! Danke! Danke! Für dieses geile Spiel. Zeit ist es geworden könnte man sagen und der Zeitpunkt hätte kaum besser sein können. Ich habe heute in einem Wiener Derby endlich mal wieder eine Rapid gesehen auf die man stolz sein kann. Der Trainer hat die Mannschaft ideal auf das Spiel eingestellt und die Mannschaft hat es erstklassig umgesetzt. Ich möchte gar keinen Spieler einzeln hervorheben, das war eine geschlossene, starke Mannschaftsleistung. Macht bitte einfach nur so weiter und alles wird gut.“

flanders: „Beste erste Halbzeit in diesem Stadion. So, die Austria endlich geschlagen. Bravo, das war sehr fein!“

Phil96: „Derbysieg! Beste Halbzeit seit ganz langem von uns, und die Violetten mit ziemlicher Sicherheit ins untere Playoff geschickt, perfekter Sonntag!“

HarryDunne: „Super Rapid! Chapeau Robert Klauß. Die Fesseln die er gelöst hat dürften noch schwerer gewesen sein als vermutet.“

Air-Win: „Es tut so unglaublich gut – endlich wieder ein Derby gewonnen und die Tugenden gezeigt, die man sich von der Mannschaft erwartet. Von Sekunde 1 an bissig, aggressiv, handlungsschnell und vor allem auch willig. Herrlich, so ein Sonntagabend“

ND_Crew: „Ich schäme mich meiner feuchten Augen in Halbzeit 1 nicht. Märchenhaft kitschig! Glaube das war ein Verlauf, ein Auftritt unserer Mannschaft, wie ihn keiner von uns schöner am Reißbrett hätte entwerfen können. Danke an alle Beteiligten! So kanns weitergehen! Um nicht urtypisch die Bäume sofort wieder in den Himmel wachsen zu lassen: Souverän war das in der 2. Halbzeit nicht wirklich. Denke, die Idee war die Intensität ein wenig herunterzuschrauben und hinten stabil zu stehen und situativ umzuschalten. Das mutierte eher zur Verschlimmbesserung und die Mannschaft hat hier fast überkorrigiert und hier muss man fast der Austria für die fehlende Kaltschnäuzigkeit danken. Kaum auszudenken, wenn da schnell einer reingeht. Jedoch war man auch nicht plötzlich vogelwild unterwegs, sondern zwar oft etwas zu spät dran, ohne aber generell die Ordnung und Nerven zu verlieren.“

LiamG: „Danke. An die Mannschaft. An den Trainer. An diesen geilen Block. Rapid macht so viel Spaß wie seit Jahren nicht mehr.“

Hugo_Maradona: „Heute wurde der Austria nicht nur sportlich sondern auch fantechnisch der Platz gewiesen. Trotz aller Bemühungen sind sie nur die Nummer 2 in Wien. Und das ganz klar. So gerne ich den Zoki habe, es ist einfach kein Vergleich mit welchen Mentalitätsunterschied wir jetzt auf den Platz gehen. Das war heute einfach von Sekunde 1 richtig, richtig gut.“

Starostyak: „Dieser „Fluch“ hätte nie sein müssen, wir haben es über Jahre oft selbst vergeben. Wirklich gut war die Austria im Allianz Stadion vielleicht zwei bis drei Mal, meist haben wir uns in den eigenen Fuß geschossen. Heute ist mal alles zurückgekommen – an einem anderen, vergangenen Derbytag geht der Schuss von Fitz rein, und wir machen uns 60 Minuten komplett ins Hemderl. Heute nicht, und damit kann man diese Serie final endlich zu den Akten legen. Tolle erste Hälfte, sicherlich eine der stärksten in den vergangenen Jahren. Das koordinierte Pressing hat man von Rapid in der Form noch nicht (allzu oft) gesehen.“

DeePi: „Großes Lob auch an Hedl, den ich fast als Matchwinner sehen würde. Wenn die Austria am Anfang in der Drangphase ein Tor schießt dann könnte das mental einiges ausmachen und es wird nochmals spannend. Die zweite Weltklasse performance hintereinander.“

Don Quixote: „Unfassbar geile erste Halbzeit! Austria absolut chancenlos! Danke Burschen und ein ganz besonderer Dank an unseren Trainer! So muss Derby! Bin gespannt wie wir uns weiter tun in der Saison, wie schon öfter hier geschrieben, da ist noch einiges möglich heuer. Aber jetzt mal auf die kommenden zwei Spiele fokussieren!“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Kommentare nach dem 3:0-Sieg des SK Rapid im Wiener Derby!